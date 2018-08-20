За кем следить в Instagram: антистресс-аккаунты

Расслабляющая музыка, чтение, ароматерапия, медитация и приложения с приятными звуками природы, позволяющие легко заснуть – у каждого человека есть свой способ расслабиться. В 2016 году в интернете стали популярны АСМР-видеоролики. АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция) – приятное и расслабляющее ощущение, которое распространяется от кожи головы по всему телу. Эти ощущения обычно вызываются звуковыми и визуальными стимулами – например, спокойной речью, но чаще – плавными и повторяющимися движениями, шуршанием и похрустыванием чем-либо. Именно тогда, в 2016 году, в YouTube стали популярны видео-изготовления слаймов. Сегодня "расслабляющих" и, по словам многих, снимающих тревогу аккаунтов гораздо больше. Их авторы занимаются каллиграфией, работают с керамикой и стеклом. Лучшие по мнению Buro 24/7 – ниже.

A post shared by Tortus Copenhagen (@tortus) on Aug 19, 2018 at 8:20am PDT

Tortus – студия керамики из Копенгагена. Ребята обучают керамической лепке и работе на гончарном круге, проводят воркшопы и просто создают удивительно красивый контент про свое ремесло.

A post shared by Museum of Glass (@museumofglass) on Dec 13, 2017 at 4:35pm PST

Museumofglass – крупнейшая студия стекловарения на Восточном побережье. В музее можно не просто встретить самые необычные стеклянные изделия, но и вживую увидеть процесс их создания и поучаствовать в нем самому. В 2017 году издание USA Today добавило Музей стекла в топ-10 туристических локаций штата Вашингтон.

A post shared by Sandtagious (@sand.tagious) on Jun 23, 2018 at 9:37am PDT

Sand.tagious – аккаунт, выставляющий видео с разрезанием, мятием и "разрушением" кинетического песка. По текстуре кинетический песок напоминает обычный, но он более легкий и влажный. В состав кинетического песка входят следующие основные компоненты: кварцевый песок (98%), натуральные пищевые красители и добавка на основе силикона Е900.

A post shared by The Calligraphy Hub (@thecalligraphyhub) on Aug 6, 2018 at 8:21pm PDT

Thecalligraphyhub – аккаунт про каллиграфию. Аудиторию в данном случае "цепляют" плавные движения кисти и пера, с помощью которых создаются идеальные линии и фигуры. На страничке также можно позаимствовать интересные идеи для открыток или приглашений.