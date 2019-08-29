Visa x BURO.: снова за парту

Проблема "отцов и детей" волнует людей издавна - вполне вероятно, что Тургенев не стал первым, кто озвучит эту мысль. Насколько же яблоко далеко падает от яблони? К школьному сезону мы вместе с Visa решили задать родителям и детям одинаковые вопросы о любимых предметах, прогулах, желаемых суперспособностях и самом важном - их мечтах, целях и желаниях. Насколько сильны различия поколений - смотрите в наших видео.

Жанель Бертаева и дочь Алтынай

Жанель Бертаева - соосновательница Visa Fashion Week и магазина казахстанских дизайнеров Lenazh, Алтынай - одиннадцатиклассница. Мы узнали об их единогласной нелюбви к математике, отношении к прогулам и важности психологии.

Катрин Казтай и сын Арлан

Катрин Казтай - блогер и коуч, сын Арлан - третьеклассник. Вместе с ними мы обсудили полеты в космос, важные суперспособности и любимых учителей.

Асем Нурсеитова и дочь Данель

Асем Нурсеитова - блогер и дизайнер украшений, дочь Данель - пятиклассница. Узнали у Данель, почему она мечтает петь, как Димаш Кудайберген и не может жить без игры Minecraft, а также выяснили плюсы летнего обучения и зимних каникул у Асем.

Одежда: Lamoda.kz