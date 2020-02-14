Подкаст BURO. x glo: "Третий лишний"

С каждым годом мы всё сильнее отдаляемся от привычного, “традиционного” способа знакомства с потенциальными партнерами. Знакомству через друзей мы предпочитаем общение онлайн, а перед походом на свидание часто изучаем друг друга в социальных сетях. Зачем рисковать, если можно узнать почти всё о человеке заранее, правда? Но, что будет, если дать волю случаю?

В преддверии Дня всех влюблённых мы решили сыграть роль сватов и устроить свидания вслепую для пяти пар. Отбросив все предубеждения, они согласились поделиться своим опытом в нашем видео-подкасте “Третий лишний”.

Людмила и Евгений

Людмила (бизнесвуман) и Евгений (креативный продюсер) сразу же начинают общение с легкой, позитивной ноты. Вскоре герои подкаста переходят на более серьезные темы – говорят о разводе Людмилы, о выборе квартиры и общей любви к домашнему уюту. Оба делятся своими детскими мечтами.

Айгерим и Адлет

Айгерим (иллюстратор) встретилась у бара с Адлетом (актером). Они сразу нашли общий язык. Айгерим предложила поиграть в игру, в которой каждый выбирал одну идею для обсуждения. Так молодые люди стали обсуждать самые разные темы – кино и даже религию.

Дания и Диар

Недавно оба героя ушли с основных мест работы, чтобы посвятить себя творчеству. Дания – литературной деятельности, а Диар – музыке. Правда, их отличает то, что Дания всегда писала только "для себя", а Диар уже давно делится своими работами.

Карина и Рустам

Карина (Customer Success Manager) и Рустам (маркетолог) пытаются перебороть первоначальное смущение, беседуя о работе. Они обсуждают свои тактики на первых свиданиях и говорят о том, что заставило их прийти на свидание вслепую.

Назия и Юрий

Назия (певица) и Юрий (руководитель филиала IT-компании) начали с обсуждения базовых тем: работы, личных предпочтений в кино и музыке. Но, к сожалению, во многом не сошлись во мнениях.

Выражаем благодарность бару Shivers за предоставление локации.