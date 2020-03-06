Карина Сыздыкова, Асель Рахатова и Катрин Казтай обсуждают концепт счастья со своими мамами

Слово “счастье” каждый из нас понимает по-разному - для кого-то это это профессиональные успехи, а для кого-то - просто чашка хорошего кофе утром. Но метко и оригинально это понятие всегда трактовали люди интеллектуального фронта - писатели, философы и сатирики. Мы взяли несколько самых небанальных изречений и предложили нашим героиням обсудить их и поделиться своими представлениями о счастье.

Карина и Гульнара Сыздыковы

“Источник счастья следует искать в себе, а не в окружающих” - Платон

Карина Сыздыкова

Счастье - оно внутри, я бы сказала так. Когда я увидела эту цитату, она сразу откликнулась во мне. Помню, когда я заводила свой блог, я выбрала себе фразу, которая бы отражала его настроение: “Что излучаешь, то и получаешь”. С тех пор я стараюсь следовать этому правилу, и оно всегда работает. Ты должен транслировать окружающим то, что ты сам хочешь от них получить, должен иметь этот свет внутри себя, чтобы делиться им с остальными. Мне удалось сформулировать это правило для себя совсем недавно, но, думаю, мне повезло, что родители способствовали этому. Мама говорит, что баловали, но я думаю, что они оберегали меня от всего плохого, и я выросла человеком, который никогда не сталкивался со злом. Так этот внутренний ресурс и появился.

Гульнара Сыздыкова

Тут мы сходимся во мнениях - это выражение подходит для нас обеих. Я всю жизнь неосознанно следовала ему. Так получалось, что я редко задумывалась о себе, и чаще отдавала людям, думала о других. И детей своих всегда учила этому - любите других людей, делитесь с ними. Получается, что внутри меня всегда был этот ресурс, которым я могла делиться. Это и есть счастье. Меня радует, что Карина выросла такой - например, она очень любит делать подарки, часто берет понравившиеся ей вещи, чтобы потом кому-нибудь подарить. Хотя даже сама еще не знает, кому именно. И меня это радует. Но в то же время, она не забывает о себе, ценит и уважает себя в первую очередь. Этому мне, наверное, еще стоит у нее поучиться.

Асель Рахатова и Айгуль Абилова

"Счастье - это удовольствие без раскаяния" - Лев Толстой

Асель Рахатова

Эта фраза оказалась мне близка, поэтому я решила выбрать ее. Почему близка? Смысл в том, чтобы прожить жизнь, не раскаиваясь и не сожалея ни о чем. В этом плане я научилась доверять вселенной, принимать все, что она мне дает, ощущать ее. Конечно, это пришло с возрастом - раньше я не умела слушать себя, не понимала, что мне действительно надо. Сейчас же я научилась прислушиваться к своим ощущениям, реагировать на малейшие знаки, которые мне дает мое тело. Было такое понимание: надо сделать. Но это не приносило того глубинного удовлетворения, что я получаю сейчас. Ну, а настоящее счастье мне удалось познать только после материнства.

Айгуль Абилова

Сейчас понимание “счастья” исследуется со всей возможной серьезностью - есть отдельный институт и научные группы, которые изучают этот вопрос. В итоге им удалось вывести научную трактовку самого понятия, а также сделать вывод - все воспринимают счастье по-разному. Да, мы все хотим одного и того же, но само восприятие разнится. Для кого-то это длительный и максимально стабильный процесс, для кого-то - короткие и яркие вспышки. Я сама долго думала над этим, и пришла к тому, что для меня это гармония - с собой, своим телом, чувствами. Когда все это происходит на долгой основе, я буквально растворяюсь в этом ощущении. Поэтому эта цитата оказалась мне близка. В гармонии ты ни о чем не сожалеешь, а свободно отпускаешь прошедшее и идешь навстречу новым перспективам. Наоборот, ценишь приобретенный опыт, а какое-то раскаяние или сожаление проходят мимолетно.

Катрин Казтай и Елена Карабашева

"Какое это счастье — говорить, что думаешь! Какая это мука — думать, что говоришь" - Сергей Довлатов

Катрин Казтай

Когда я увидела эту цитату, то сразу отметила ее. Она может казаться шутливой, но для меня это важный вопрос. Я часто попадала впросак из-за своих слов, потому что иногда, не подумав, говорила вещи, которые, возможно, не стоило бы говорить. Но для меня это было настолько естественно, потому что я эмоциональна, люблю говорить и выражать себя, и порой бывает так, что эмоции опережают разум. Я человек, который любит находиться в состоянии потока, которое дает тебе ощущение полета - и тогда все будто бы случается само собой. Но если говорить о самом понимании счастья, то для меня это очень простые вещи, которые не зависят ни от каких внешних факторов, когда ты счастлив сам по себе. Счастье - это возможность проснуться солнечным утром, выпить кофе или прогуляться.

Елена Карабашева

"Счастливым можно быть только в личной жизни. Там счастье настоящее!" - Михаил Жванецкий

Мое счастье заключается в семье. Когда мои близкие рядом, они здоровы, и у них все хорошо - это наивысшая ценность, которая приносит мне радость и удовлетворение. Более того, все их радости, победы и достижения я принимаю на свой счет. В их успехах я вижу плоды своей работы, труда и заботы. Это воодушевляет и наполняет душу теплом. Пожалуй, это ощущение идет у меня с детства. Помню, какое счастье было, когда мама, братья и сестры были вместе, и вся семья собиралась за одним столом и мы проводили это время вместе, смеясь и обсуждая прошедший день. Но если говорить о каком-то конкретном моменте, то на ум приходит недавнее событие - мне доверили управление вертолетом! Благодаря моему другу я смогла самостоятельно управлять вертолетом после короткого обучения. Звучит как оксюморон, но это окрыляет - ты летишь над землей и контролируешь такую сложную машину.

Одежда: Ushatava

Визаж: национальный визажист Lancôme Людмила Беленусова