Ким Кардашьян: "Чем она занимается, кроме того, что просто знаменита?" Этот ярлык я всегда считала глупым"

Издание The Business of Fashion выпустило специальный печатный номер, посвященный бьюти-индустрии. Главной персоной номера стала Ким Кардашьян. Бренд KKW Beauty по неофициальным данным принес Ким за год 100 миллионов долларов. В интервью Имрану Амеду предпринимательница и звезда социальных сетей рассказала о своей популярности, инфлюенсерах и собственном бизнесе.

О популярности

Люди часто говорили обо мне: "Чем она занимается, кроме того, что просто знаменита?" Этот ярлык я всегда считала глупым. Люди, известные только тем, что они знамениты, тоже очень важны: на них обращают внимание, их советам следуют. И не важно, говорят ли они о моде, красоте или активизме.

Вы можете далеко пойти с одним лишь отличным планом для социальных сетей, но это большая работа. Инфлюенсеры и блоггеры воспринимают Youtube и Instagram как реальную работу, они тратят на это время и относятся к этому абсолютно серьезно. Они не просто лениво сидят дома за компьютером. Я думаю, многие до сих пор не понимают насколько это тяжелый труд. Сейчас в социальных сетях вы можете начать свой собственный бизнес и продавать, рекламировать его так, как вам хочется. Очевидно, чем больше вы публикуете, тем больше внимания вы получаете. Тем не менее, есть тонкая грань, в какой-то момент большое количество постов может стать мусором и спамом. Когда был запуск моего бренда, я была очень взволнована, мне нравилось все и мне хотелось запостить все. После этого иногда я возвращаюсь на свою страницу и понимаю, что это - слишком много контента.

О собственном бизнесе

В январе 2017 года, после трехмесячного отсутствия в социальных сетях, Кардашьян начала публиковать посты. Но акцентировала публикации не на себе, а на своем бьюти-бизнесе, план которого она разрабатывала после нескольких лет продвижения других продуктов и брендов в социальных сетях от своего имени.

Раньше все мои сделки были лишь лицензированием, я получала список требований, которые должны быть выполнены, и я была рада их выполнять. Свой бизнес – совершенно другая история, каждый штрих теперь принадлежит мне.

Я. Постоянно. Работаю. Я никогда не работала так много, как сейчас. Раньше мне казалось, что, если ты встаешь в три часа ночи, чтобы подготовиться к эфиру, то ты тяжело работаешь. Но это не так. Только сейчас понимаю, как сложно балансировать – строить отношения, рожать детей, воспитывать их и одновременно работать. Это совершенно новый опыт.

Перед запуском KKW Beauty Ким обратилась за помощью к сестре – Кайли Дженнер. Бьюти-бизнес двадцатилетней Кайли имел оглушительный успех. В ноябре 2015 года Кайли запустила бренд Kylie Cosmetics. Первый продукт – набор для губ за $29 – был распродан в считанные секунды. Сейчас линейка продуктов значительно расширена. В общей сложности доход Kylie Cosmetics составил 420 миллионов долларов за первые 18 месяцев, и уже к 2022 году эта цифра увеличится до одного миллиарда.

В течение первых 18 месяцев у нее были только продукты для губ, и это действительно сработало. Я тоже хотела начать с одного продукта, так как видела, насколько успешным это было у Кайли. Мы ведь семья, почему бы не учиться друг у друга? При этом я хотела, чтобы мой бренд был отделен от бренда Кайли. Поэтому я решила продвигать другие продукты – продукты для кожи. Это совсем другое, и я нервничала, потому что для многих контуринг был непонятен. Мне хотелось, чтобы мой продукт был максимально удобным для использования, хотела показать людям, что это как большие карандаши – вы можете просто рисовать ими и растушёвывать. Вы просто должны знать свои лучшие ракурсы и углы.

Я хочу научить людей тому, чему меня научили мои профессиональные визажисты. Вот так просто. Я рассказываю о своих секретах и особых приемах. Очень важно показать как можно больше своей аудитории. Чем больше вы делаете публикаций, тем больше привлекаете внимания к себе.

Об ограблении в Париже

После ограбления в Париже я стала бояться выходить на публику. Чувство беспокойства не покидало меня, когда я выходила из дома. Мне казалось, что люди узнают, что меня нет дома, что он пуст, и они могут пойти туда и ограбить. Но это должно было случиться со мной. Это должно было стать уроком для меня. Это оказало большое влияние на вещи, которые важны для меня: как я собираюсь воспитывать своих детей или то, что я хочу показать людям. Сейчас я очень осторожна. Я больше не делаю посты в режиме реального времени. Мне не нравится тот факт, что люди знают о каждом моем шаге.