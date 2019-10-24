Киберспортсменка Алтынай Иманова об образе геймера, дискриминации и карьере в видеоиграх

Конкуренция в киберспорте очень большая, и чтобы туда попасть, нужно посвятить этому свою жизнь. Но и зарплаты там соответствующие. Если ты попадешь в топ, то даже в команде tier-3 (третий эшелон команд) можно зарабатывать минимум $2000 в месяц, это не считая призовых. В tier-1 (первый эшелон команд) зарплата от $20 000 в месяц, плюс контракты и призовые. Но это топ-200 лучших игроков планеты. То же самое, что и в большом спорте. Если говорить о YouTube, Twitch и в целом о создании развлекательного контента, это намного легче и удобнее: либо нужно очень хорошо играть, либо быть очень красивой, либо очень смешным. Но всё равно пробиться здесь намного легче. И если ты дисциплинированно подходишь к созданию контента, то можно набрать аудиторию месяца за три. Допустим, у меня есть ребенок, ему 10-12 лет и он хорошо играет. У него есть две перспективы. Либо два года усиленно тренироваться, и тогда у него 10% возможность попасть в лигу профессионалов. Либо он может жить более-менее нормальной жизнью, в свободное время делать видео для своего удовольствия и через полгода-год заработать себе медийное имя. Но это зависит от намеченной конечной цели. И рынок СНГ сейчас почти пустой. Шансы здесь делать успешный медийный контент просто невероятные.