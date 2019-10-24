Киберспортсменка Алтынай Иманова об образе геймера, дискриминации и карьере в видеоиграх
Получать деньги за то, что играешь в игры – звучит как нереальная мечта десятилетнего ребенка. На самом деле это реально, более того, профессиональные игроки могут зарабатывать больше, чем спортсмены, а недавно индустрия видеоигр стала богаче кино и музыки вместе взятых. Мы решили поговорить с девушкой, которая успешно сочетает увлечение киберспортом и работу руководителем группы бренд-менеджеров L'Oreal и Maybelline – Алтынай Имановой. Она рассказала о том, почему сейчас быть геймером – это круто, как относятся к девушкам-геймерам и почему детей нужно усаживать за компьютеры.
Образ геймера
Я думаю с популяризацией киберспорта всё изменилось. Раньше был CS 1.6 (игра – Counter Strike) и первая Dota, сообщество было маленьким, особенно в Казахстане. Всё происходило между знакомыми людьми, такая закрытая группа друзей. Все играли в компьютерных клубах и наверное считались "задротами". Мало кто тебя понимал, и да, было клеймо. Сейчас, когда появился интернет и крупные компании начали инвестировать деньги в турниры, всё поменялось. Раньше крупное киберспортивное мероприятие проходило максимум раз в год. Но когда победители начали зарабатывать по 500 тысяч долларов, они, соответственно, начали появляться в медиа. После запустилась стрим-площадка Twitch, там появились свои звезды, появился PewDiePie на YouTube, и неожиданно это стало круто – быть "геймерами". Многие захотели быть похожими на них. Если раньше было круто смотреть мотивационные видео с Мэйвезером, то сейчас все заходят посмотреть, как тренируется S1mple (профессиональный никнейм Александра Костылева, одного из лучших игроков в CS).
Но, конечно, это всё зависит от поколения. Наши родители воспринимали это как ерунду и пустую трату времени, сколько ты им не доказывай обратное. Я знаю много ребят, их родители не воспринимают гейминг как что-то серьезное до тех пор, пока они не начинают зарабатывать на этом деньги. Старшее поколение воспринимает геймеров негативно. Даже у тех, кому, скажем, всего 35, у них есть предвзятое мнение. Поколение Z, наоборот, не видит в геймерах "задротов", "гиков" или нечто плохое, потому что это уже часть жизни. Все они играют – на консолях, ПК или на смартфонах. А вот людям, которые старше миллениалов, ты вообще ничего не докажешь. Можно сколько угодно рассказывать про International (самый крупный киберспортивный турнир по Dota 2), про призовые фонды в десятки миллионов, или о том, что игры – это полезное хобби, которое развивает. Ведь даже Minecraft развивает.
Игра как карьера
Конкуренция в киберспорте очень большая, и чтобы туда попасть, нужно посвятить этому свою жизнь. Но и зарплаты там соответствующие. Если ты попадешь в топ, то даже в команде tier-3 (третий эшелон команд) можно зарабатывать минимум $2000 в месяц, это не считая призовых. В tier-1 (первый эшелон команд) зарплата от $20 000 в месяц, плюс контракты и призовые. Но это топ-200 лучших игроков планеты. То же самое, что и в большом спорте. Если говорить о YouTube, Twitch и в целом о создании развлекательного контента, это намного легче и удобнее: либо нужно очень хорошо играть, либо быть очень красивой, либо очень смешным. Но всё равно пробиться здесь намного легче. И если ты дисциплинированно подходишь к созданию контента, то можно набрать аудиторию месяца за три. Допустим, у меня есть ребенок, ему 10-12 лет и он хорошо играет. У него есть две перспективы. Либо два года усиленно тренироваться, и тогда у него 10% возможность попасть в лигу профессионалов. Либо он может жить более-менее нормальной жизнью, в свободное время делать видео для своего удовольствия и через полгода-год заработать себе медийное имя. Но это зависит от намеченной конечной цели. И рынок СНГ сейчас почти пустой. Шансы здесь делать успешный медийный контент просто невероятные.
Я не стала полностью фокусироваться на киберспорте, потому что женский киберспорт очень мал по вовлеченности. Он как футбол. В мужском футболе много денег из-за огромной аудитории. В мужском киберспорте есть аудитории, соответственно есть деньги. В женском киберспорте уровень игры ниже, турниров меньше, зрелищность ниже и аудитория меньше. Ну, и это зависит от жизненных целей. Я, например, знаю, что в бьюти-индустрии могу заработать намного больше, чем в киберспорте, даже если я выиграю все турниры.
Почему в Казахстане так мало гейминг-звезд
У нас в медиа-пространстве, в принципе, очень мало качественного контента. Когда-то "стрельнули" вайнеры, но это максимально примитивный контент, и для масс он подошел. У нас нет узкоспециализированных блогеров. Блогер – это не знаменитость, он максимально близок к своей аудитории. Он тот, кто создает своё комьюнити и называет подписчиков "бро". Между ними очень близкие отношения. В Казахстане таких блогеров нет, ни в одной сфере. Есть только вайнеры. YouTube у нас не развит, Twitch не развит. У нас нет такой культуры – "стань YouTube-блогером", и, соответственно, никто в это не верит. Так было и с вайнерами – пока кто-нибудь не стрельнет, ничего не будет развиваться. Есть какие-то блогеры и стримеры, но их смотрят от силы 50 человек.
Гендерная разница
Я считаю, что киберспорт нужно разделять на мужской и женский. Когда я читаю интервью других спортсменок, то они в первую очередь говорят о физических данных вроде реакции. Но, лично моё мнение, самый важный скилл (по крайней мере в CS) – это уверенность в себе. Если ты не уверен, то как бы ты хорошо ни стрелял – ничего не выйдет. У девушек есть большие проблемы с уверенностью в себе. Они не уверены в том, что смогут победить. И если играть в женской лиге, то всё ещё более-менее. Но если соревноваться с парнями, то ты находишься под всеобщим осуждением: "Вот, посмотрите, как девушка играет". И ты начинаешь сильно волноваться, начинаешь бояться, это видно по игре. Возможно, самые лучшие всё это уже переросли, но у спортсменок среднего уровня это видно. Мне ещё кажется, что в женщинах развита внутренняя мизогиния. И когда они собираются в команды, начинается: "Ой, мы же девушки, у нас всё так просто не бывает". Если это отбросить, то будет намного легче.
У девушек есть большие проблемы с уверенностью в себе. Они не уверены в том, что смогут победить
Есть очень большая разница в зарплатах игроков, но это никак не связано с полом. Женщины зарабатывают меньше просто потому что дисциплина не развита. Женский киберспорт в принципе нигде не развит и он очень маленький. Например, в Fortnite нет раздельных категорий и женщины могут получать наравне с мужчинами, если выбьются в топ, просто это очень трудно. А так, я не знаю игр, в которых женщин бы ненавидели. Вот в DOTA все ненавидят друг друга, например, независимо от того мальчик ты или девочка.
Отношение к девушкам-геймерам
Могу рассказать на личном примере. Я с юношества играю, и мои сверстницы воспринимали это так, будто я играю с целью привлечь внимание мальчиков. И они не могли поверить, что мне это действительно может быть интересно. Если говорить о восприятии на работе или во взрослой жизни, то ты просто немного фрик. Но вот фетишизации я не наблюдала, только может быть мужчины-геймеры воспринимают такую девушку как идеальную. Но на самом деле нет, это не идеально. Играть с любимым просто невозможно. Я со своим мужем никогда не играю, потому что это приведет к разводу. Даже кооперативные игры – это такое себе удовольствие и лучше избежать конфликтов на фоне игр вовсе.
Но есть и другой аспект. У меня был друг, который использовал женский ник в StarCraft и использовал программу, которая меняет голос. Ему звонили другие игроки по Skype, он разговаривал с ними и делал все это для того, чтобы ему дарили скины в StarCraft. А после он эти скины продавал. Я знаю таких девушек, которые заходят в игру пофлиртовать и потом начинают выпрашивать скин (а такой скин может стоить $300). Парни его дарят, а потом девушка просто всех блокирует. И так можно легко зарабатывать в месяц несколько сотен долларов. На стримах работает похожая тактика. Нужно лишь отличаться красивой внешностью и мило болтать, а тебе будут донатить и донатить.
Но если зайти на открытый сервер в CS и сказать что-нибудь в микрофон, то начинается. Все просят твой Instagram, твой Snapchat, спрашивают откуда ты, кто ты и кажется никто не понимает, что это не сайт знакомств.Мне не очень приятно такое повышенное внимание. Я почти никогда не играю соло, всегда с готовой командой или с двумя-тремя друзьями. Потому что я не могу заигрывать, выстраивать какие-то отношения по типу "ой, мальчики, всем привет, я не умею играть", в этом смысле я как работник после завода, зашла в игру, чтобы отдохнуть.
Чему могут научить игры
Когда я выросла и начала работать в компании, то не могла понять почему люди подходят друг к другу с абсолютно простыми вопросами. Почему нельзя зайти в Google? Потом поняла, что этот навык я приобрела в играх - искать ответы самостоятельно. Когда ты проходишь миссию, то у тебя нет ничего, и приходится искать разные, креативные пути. Так развивается аналитика - ты всегда ищешь выход. Например, в "Героях Меча и Магии" ты можешь ресурсно планировать свои действия. И это не просто какой-то поверхностный анализ. Ты смотришь каждого героя, анализируешь их характеристики, сравниваешь и собираешь свою идеальную армию. И такой склад ума у меня сложился благодаря играм. И я не знаю, как научить ребенка додумываться до всего самому и самостоятельно решать возникшие проблемы. Игры помогут с формирования причинно-следственных связей и аналитическим мышлением. Я не знаю, где еще этому могут научить. В школе точно нет, на улице учат социализации. Взрослым это трудно объяснить, потому что они не играли. Тоже самое было и с интернетом, раньше все говорили: "Зачем ты сидишь в этом интернете", а сейчас все сидят и будущее за играми.
Как не перегореть
Не перегореть невозможно, нужна дисциплина и правильно расставленные приоритеты. Я не могу чего-то лишиться. Мне хочется играть, но я не могу лишиться работы, она мне тоже нравится. Также у меня есть семья, с ними тоже нужно проводить время, что-то готовить, уделять время собаке. Когда я понимаю, что у меня турнир в ноябре, я начинаю выделять время на обеде, чтобы посмотреть записи других игр. Дома я стараюсь все упрощать, чтобы готовка и остальные обязанности были разбиты по часам.
Креативный директор: Нуртас Сисекенов
Арт-директор: Марина Карпыкова
Фото: Офелия Жакаева
Стиль: Айзат Сарсембаев
Ассистент стилиста: Кристина Валеева
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