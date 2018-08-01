Как она это делает? Азиза Айбадуллина отвечает на самые горячие вопросы

Следующей героиней нашего проекта стала блогер и видеомейкер Азиза Айбадуллина – самая смешная девчонка Казнета и человек, который не боится показывать себя настоящую. Узнать что-то новое об Азизе сложно – за ее жизнью, а также за жизнью ее сына Динияра и мужа Ильдара следят ежедневно более 200 тысяч подписчиков. Но мы все равно нашли возможность задать ей неожиданные вопросы и выяснили, как повлияло на нее материнство, какую вещь она никогда не наденет и каким был комментарий к ее первой публикации в Инстаграме.

Кого мы можем считать сегодняшними героями? Звезд Инстаграма? Успешных в работе и карьере? Или всё-таки тех, кто сумел построить счастливую семью? Мы решили не разделять эти понятия и отыскать среди сотен красивых, востребованных и знаменитых настоящих супергероев, которым, кажется, удалось заполучить себе "маховик времени". Как иначе объяснить их феноменальную способность успевать всегда и везде? Вместе с ведущим Ержаном Рашевым мы пришли к ним домой, чтобы задать самые необычные вопросы и узнать об их секретах, взлетах, планах и поражениях.