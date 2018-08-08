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Как она это делает? Ольга Ким отвечает на каверзные вопросы
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Дизайнер и предприниматель Ольга Ким – образец современной working girl. Она ведет успешный бизнес, воспитывает двух маленьких дочерей, обустраивает новый дом, а по вечерам вместе мужем обязательно выходит на пробежку. За ее активной деловой и личной жизнью с удовольствием следят более ста тысяч подписчиков в Instagram. Вместе с Ержаном Рашем мы зашли в гости к Ольге и ее супругу Стасу и узнали, кем она мечтала стать в детстве, во сколько лет она запустила свой бизнес (спойлер: очень рано) и что считает самой бесполезной вещью в мире.
Кого мы можем считать сегодняшними героями? Звезд Инстаграма? Успешных в работе и карьере? Или всё-таки тех, кто сумел построить счастливую семью? Мы решили не разделять эти понятия и отыскать среди сотен красивых, востребованных и знаменитых настоящих супергероев, которым, кажется, удалось заполучить себе "маховик времени". Как иначе объяснить их феноменальную способность успевать всегда и везде? Вместе с ведущим Ержаном Рашевым мы пришли к ним домой, чтобы задать самые необычные вопросы и узнать об их секретах, взлетах, планах и поражениях.
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