"Я продал больше книг про физику, чем Мадонна про секс": как изменился мир после Стивена Хокинга

14 марта 2018 года скончался один из самых известных ученых современности Стивен Хокинг. Он родился в 1942 году в Великобритании. В 1962 году он окончил Оксфордский университет, а спустя четыре года получил степень Ph.D., защитив диссертацию на тему "Свойства расширяющийхся вселенных". Он прожил жизнь, полную открытий, юмора и драмы. Мы вспомнили главные достижения Стивена и поговорили с журналистом Гульнар Бажкеновой, которая лично встречалась с Хокингом в прошлом году.

Популяризация науки

Главным достижением научной карьеры Хокинга можно назвать именно популяризацию науки. Его книга "Краткая история времени" попала в список бестселлеров Sunday Times и продержалась там 237 недель (за это сам Стивен попал в мировую Книгу рекордов Гиннесса). Ее тираж составил умопомрачительные 10 миллионов, впоследствие ее перевели на 40 разных языков. "Я продал больше книг про физику, чем Мадонна про секс", – шутил ученый по поводу своей работы. На телевидении транслировалась целая серия научно-популярных фильмов, например, шестисерийный цикл "Вселенная Стивена Хокинга" и "Наука будущего Стивена Хокинга". Также он сыграл эпизодические роли в сериалах "Звездный путь: Следующее поколение", "Теория большого взрыва", озвучивал сам себя в мультсериалах "Футурама", "Симпсоны", "Волшебные покровители" и "Гриффины". В 2015 году на экранах появился фильм "Вселенная Стивена Хокинга" с Эдди Редмэйном в главной роли.





Научные труды

Стивен Хокинг считается одним из основоположников квантовой космологии, области теоретической физики, которая занимается вопросом влияния квантовой механики на формирование Вселенной. В 70-х годах он работал над теорией "испарения" черных дыр, которую назвали в честь ученого "излучение Хокинга". Он первый применил принципы термодинамики для описания черных дыр. Первый предположил существование микроскопических черных дыр, которые обладают огромной массой и ничтожно маленьким объемом. Именно вопросы появления Вселенной, Большого взрыва, космоса и черных дыр интересовали его больше всего.

Юмор

Когда Хокинг зарегистрировался в социальной сети Facebook, в своем первом посте признался, что он инопланетянин. На YouTube-канале Science Channel есть подборка 10 научных шуток от Стивена Хокинга. Его бесконечные эпизодические роли почти всегда сопровождались хорошими шутками. В "Cтар Треке" он играл в покер с Ньютоном и Эйнштейном, в "Симпсонах" его кресло превратилось в вертолет, на котором он отправился спасать Лизу.

Споры и пари

Физик очень любил заключать со своими коллегами научные пари. В 1974 году Хокинг заключил со своим другом Кипом Торном пари по поводу природы объекта "Лебедь Х-1" (источник рентгеновского излучения в созвездии Лебедя). В случае победы Торна он получал годовую подписку на эротический журнал Penthouse, в свою очередь Хокинг – четырехлетнюю подписку на английский сатирический журнал Private Eye. Впоследствии Стивен проиграл это пари и многие последующие. Его близкий друг, математик Роджер Пенроуз, неоднократно говорил, что Хокинг любил провокации. В одной из бесед он намеренно привел большой список очень спорных утверждений, чтобы позлить Пенроуза, и сказал, что "белые дыры – это просто черные, которые повернуты обратно во времени". "У нас был ужасно долгий спор после этого", – признался математик.

Гульнар Бажкенова

"Помимо того, что он был большой ученый, который изменил наше представление о мире, о вселенной, на человеческом уровне, он был примером беспрецедентного мужества. Только представьте: его проблемы начались в раннем возрасте, несмотря на это, он смог реализовать себя. И что меня удивило во время нашей встречи – он абсолютно один, без помощников, отвечал на наши вопросы, слушал меня и Исаака. Это было нелегко, он набирал тексты на компьютере с помощью всего одной лицевой мышцы. Стивен Хокинг оставил после себя множество открытий, он раскрыл тайны вселенной, объяснил, как зарождалась вселенная и как она себя вела. Но это все останется в научном мире. А нам, людям, он оставил мечту. Он был великий мечтатель и верил, что в будущем люди будут летать к звездам на космолетах и мы освоим другие планеты. Он сделал науку ближе и понятнее. Он оставил настоящий пример личного мужества".