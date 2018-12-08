Глава Chopard Каролин Шойфеле: "Дорогие украшения не обязаны быть старомодными"

Все слышали про кровавые алмазы, но о золоте такой информации никогда не было. Почему Chopard решил полностью перейти на этичное золото?

Добыча золота – сложный процесс, намного сложнее, чем добыча алмазов. Невозможно просто выкопать большой кусок золота из земли. Оно не появляется в виде больших камней, это маленькие частички, которые нужно отбирать. Алмазы называли "кровавыми", потому что их добывали на территории ведения военных действий, крали, продавали неофициально. Такого не было с золотом, но это не значит, что золото добывали правильно. Когда золото извлекается из руды, необходим меркурий, а он очень токсичен. Раньше его просто скидывали в реки – это невероятно вредно для окружающей среды. Им до сих пор пользуются, так как это единственный способ добычи золота. Сейчас разница в том, что его научились перерабатывать, а токсичный отход – утилизировать.

Многое ли пришлось изменить в производстве?

Правильное, этично извлеченное золото такое же, оно так же выглядит и не отличается по качеству. Когда мы только запускали этот проект, мы отделяли этичное золото от обычного – первого было гораздо меньше. Сейчас всё так же, мы перерабатываем металл по отдельности, но теперь у нас есть доступ к большему количеству золота. Производство, на самом деле, изменилось не сильно, мы никогда не добывали этот металл сами. Но мы долго искали поставщиков, сейчас налаживаем эти процессы.

Вопрос этичных бриллиантов перевернул индустрию – например появилась сертификация Процесса Кимберли. Как вы думаете, произойдет ли такое с золотом, разовьется ли такое же движение, обязательство?

Сейчас такую работу проводит компания Gold Council, также появляются подобные инициативы в индустрии добычи золота, платины и других металлов. Вместе с золотом мы используем и серебро, нам важно в дальнейшем и эти металлы перевести на этичное производство – чтобы соблюдались условия труда рабочих, чтобы в шахтах не было детей, утвердить прочие экологические и социальные аспекты. Проводятся конференции, движения, встречи. И я очень рада тому, что мы первые начали это.

В вопросе золота вы – первопроходец. Но вы упомянули платину, серебро и другие драгоценные металлы, как дела обстоят с ними?

В 2013 году в Каннах мы представили коллекцию украшений Green Carpet с использованием золота fairmined – это был наш первый шаг на пути к социально-ответственной роскоши. Тогда же я поставила себе задачу добавлять к этой программе по одному металлу/камню каждый год. Опалы мы привозим из Австралии, там находится карьер, который прошел юридическую экспертизу, и теперь все опалы fairmined. Сейчас у нас появляются изумруды, танзаниты. Каждый год мы работаем над несколькими проектами и нельзя предугадать, какой из камней мы сможем добавить в наш арсенал следующим.

Как вы проверяете поставщиков? Понятно, что вряд ли этим занимается Chopard

Это разные организации. Есть специальные компании, как Gold Council, которые дают сертификацию. После получения сертификата команда экспертов регулярно проверяет производства и рудники без предупреждения. Схема примерно такая же, как у ресторанов, которые получили звезду Мишлен.

А означает ли это, что теперь все золотые изделия марки подорожают?

Да, теперь производство стоит дороже. В среднем это подорожание на 15%. Но мы решили взять эти расходы на себя, так что на финальной стоимости изделия это не отразится. Мы уверены, что в будущем все официальные дилеры золота перейдут на социально-ответственное производство, это перестанет быть исключением, а значит, и цена снизится.

Продиктован ли этот шаг стратегией по привлечению миллениалов?

В какой-то степени, да. Новому поколению клиентов Chopard важно знать историю происхождения вещей. Они не хотят ассоциировать себя с продуктом, который требовал жертв – экологических и социальных. И потом, даже высокое ювелирное искусство должно меняться. В Chopard у нас есть разные коллекции, бриллианты разной алмазной грани, у нас есть entry-линии – например коллекция Ice Cube как раз больше подходит для молодого поколения. К слову, лицом первого fairmined украшения была Рианна, с зеленой керамикой, потому что ей нравится зеленый цвет. То есть у нас есть разные продукты для разных покупателей. Ювелирное изделие не должно выглядеть старомодно, это такой же аксессуар, часть образа.

Я вчера говорила с поставщиком алмазов из Антверпена, мы говорили о покупке ювелирных изделий онлайн. Для меня ювелирные изделия – это что-то особенное. А как вы относитесь к покупке бриллиантов через интернет?

Есть знаковые украшения, хиты, которые прошли проверку временем, например браслеты Happy hearts Chopard. Их легко можно приобрести в e-boutique компании или на Net-a-Porter, так как вы знаете, как они выглядят. А вот бриллиант в 10 карат вы не сможете купить онлайн, для этого вам придется подать заявку, посоветоваться, сравнить с другими изделиями – это очень важно. У камней есть энергия – чтобы её понять, камень нужно потрогать, подержать его в руках перед тем, как купить. Ну, и главное – это блеск. Блеск надо видеть вживую, это ощущение не сравнимо ни с чем.



