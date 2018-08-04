За кем следить в Инстаграм? Рикки Томсон

1,2 миллиона подписчиков со всего мира, включая редакцию Buro 24/7. Танцы, харизма, отменное актерское мастерство и чувство юмора. Все это выделяет его аккаунт на фоне тысячи аналогичных. Он действительно всегда заставит вас смеяться, а может и сразу танцевать.

Рикки регулярно выставляет минутные видео, которые снимает у себя дома или в машине. На них он танцует или искусно пародирует многие жизненные ситуации. От Рикки веет неподдельными эмоциями и уверенностью в себе, поэтому, когда он танцует, хочется повторить движения, а когда говорит о самооценке – невольно выпрямляешь спину.

Публикация от Rickey Thompson (@rickeythompson) 4 Май 2018 в 3:56 PDT

В видео Томсона нет фальши. Хотя он и актер, от его движений, эмоций и слов всегда хочется смеяться. Автор странички также ведет YouTube канал, где он рассказывает о танцевальных движениях, которые все должны знать в 2018, делится музыкой и делает обзоры на украшения.