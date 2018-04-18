Гёрл босс: Алтынай Иманова

В одном из своих интервью легенда телевидения, активистка и пример для подражания Опра Уинфри говорила, что не существует никакого секрета успеха. Победить можно всегда. Но только при одном условии: если у человека есть цель и он готов к работе.

У героинь проекта Buro 24/7 и Lamoda.kz "Гёрл Босс" с этим все в порядке. Они - молодые, успешные и амбициозные девушки, идущие прямо к цели, они получают удовольствие от своей работы и верят в то, что делают. В проекте Buro 24/7 и Lamoda.kz они рассказывают о своем опыте, лидерстве, взлетах, поражениях и главных карьерных заповедях. Вторая героиня – маркетинг менеджер категории макияж Maybelline & L'Oreal в Казахстане Алтынай Иманова.

Пиджак – TopShop, брюки, серьги – Mango, туфли – Fabi (все – Lamoda.kz)

Арт-директор: Сергей Юн

Фотограф: Марина Карпыкова

Видео: Нуртас Сисекенов

Стиль: Анара Кукиева

MUAH: Ильмира Токмагамбетова, Эльвира Ахметова