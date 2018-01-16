Прощай, Долорес: 8 лучших песен The Cranberries

Ирландская певица Долорес О'Риордан, солистка рок-группы The Cranberries, неожиданно умерла в возрасте 46 лет. Тело Долорес нашли в лондонской гостинице, куда она приехала записывать новую песню. Причина смерти певицы пока остается неизвестной. У Долорес осталось трое детей. "Женщина была объявлена мертвой на месте происшествия. На данном этапе смерть рассматривается как необъяснимая", – говорится в заявлении британских правоохранительных органов.

Голос Долорес считается одним из самых узнаваемых и необычных в альтернативном роке. Наряду с U2 и Шинейд О'Коннор The Cranberries стали символом рок-музыки 90-х годов. В составе группы Долорес выступала с 1990 по 2003 год, после начала сольную карьеру. За 13 лет совместной работы коллектив выпустил пять студийных альбомов.

Пожалуй, не найти в мире поклонника The Cranberries, который бы не мечтал услышать живое исполнение самой популярной композиции группы – Zombie. К сожалению, этой мечте не суждено сбыться, голос Долорес О'Риордан останется теперь только в наушниках. Редакция Buro 24/7 вспоминает любимые песни ирландской группы в исполнении Долорес – от протестной Zombie до культовой Linger и мечтательной Dreams.