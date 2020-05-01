Я не думаю, что культура в Казахстане находится на низком уровне. Классическая музыка развита очень хорошо, а современная пока на более нишевом уровне. Тренд на переплетение жанров (поп/электроника/инструментальная/классическая) – это новый феномен и нужно время, чтобы он прижился в Казахстане. Наша публика – очень открытая, меня всегда тепло встречают. Я исполнила множество концертов на казахстанских сценах, выступала с премьерами и не самыми “легкими” для восприятия проектами.



Современная музыка должна развиваться в Казахстане, у молодых композиторов должны быть возможности для роста. Сейчас классическая музыка западных композиторов стоит выше всего, но современная музыка может быть представлена на том же уровне. Делать это можно через интересные проекты для привлечения молодой публики. Помню, пару лет назад совместно с Британским Советом мы привезли в Алматы фильм “Побудь в моей шкуре” со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Фильм показывали под аккомпанемент оркестра. Мы сотрудничали не только с британскими музыкантами из моего оркестра, привлекли многих казахстанских музыкантов. Сработались сразу. С точки зрения музыки мы сделали все, что могли. Но фильм сложный и он отличается от того, что здесь делали раньше. Я не была уверена в реакции публики, ведь это артхаус, основанный на визуальном восприятии. Но я люблю такое кино, их смотришь не просто ради развлечения. Во время просмотра ты задумываешься и начинаешь задавать вопросы самому себе. Это помогает выводить зрителей на новый уровень, и я очень рада, что мы представили что-то абсолютно новое. Поскольку фильм не был представлен в прокате здесь, концерт стал первой возможностью увидеть его на большом экране.



Культура – это очень широкое понятие, оно касается всего в нашей жизни. Из-за этого тяжело развивать какую-то конкретную ее часть, не вовлекая в процесс все остальные. В музыке, особенно современной, ни композитор, ни исполнитель не определяют успех, только слушатель. Все зависит от его намерений слушать и слышать. Любое развитие строится на этой коммуникации – достигнута ли связь между композитором/исполнителем и слушателем или нет. Важно чтобы мои сверстники, молодое поколение больше интересовались музыкой, искусством в целом. Ведь именно искусство несет в себе гармонию, эмоции и вдохновляет нас на что-то светлое. Время стремительно меняется, наша страна интегрируется в мир, а искусство – важная часть мировой культуры.



Contemporary music – это современная музыка, созданная не для поверхностного прослушивания, в нее надо вслушиваться, понимать. Можно провести параллель с кинематографом – есть массовое кино, а есть авторское. Второе вы вряд ли сможете посмотреть в ближайшем кинотеатре или по телевизору. Это не значит, что такое кино или музыку невозможно понять и полюбить. Просто нужно разгадать, найти свой путь к пониманию того или иного произведения. Для успеха необходим триумвират талантов: композитор, исполнитель и публика. Как без композитора и исполнителя нет музыки, так и без публики ее нет.

