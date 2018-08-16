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1 лайк = 1 факт. 8 нескучных twitter-тредов

Работа доминатрикс, быт в Северной Корее и каково жить будучи незрячим

У каждой социальной сети есть свои особенности. То, что есть в Instagram, не работает в Фейсбуке, например: то, что отлично "заходит" в Telegram, невозможно воплотить в Twitter. Но и у последнего есть что предложить пользователям, например популярные треды (цепочки твитов), посвященные разным темам. Но самыми популярными становятся треды, рассказывающие об опыте или знаниях, неизвестных большинству. За последний месяц пользователи Twitter узнали "из первых рук" о профессии доминатрикс, о жизни на маленьком острове в Тихом океане, о том, как живут в Казахстане незрячие и люди с ДЦП. 

Доминатрикс

 

Жизнь незрячих

 

Жизнь на маленьком острове в Тихом океане

 

Жизнь в Северной Корее

 

Жизнь с ДЦП в Казахстане

 

Работа психолога

 

 

Чернобыль

Жизнь и учеба в Оксфорде

 

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