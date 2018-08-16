1 лайк = 1 факт. 8 нескучных twitter-тредов

У каждой социальной сети есть свои особенности. То, что есть в Instagram, не работает в Фейсбуке, например: то, что отлично "заходит" в Telegram, невозможно воплотить в Twitter. Но и у последнего есть что предложить пользователям, например популярные треды (цепочки твитов), посвященные разным темам. Но самыми популярными становятся треды, рассказывающие об опыте или знаниях, неизвестных большинству. За последний месяц пользователи Twitter узнали "из первых рук" о профессии доминатрикс, о жизни на маленьком острове в Тихом океане, о том, как живут в Казахстане незрячие и люди с ДЦП.

Доминатрикс

2. Материальное вознаграждение для профессиональной доминантки в Америке составляет от $200 до $750 в час, в зависимости от навыков и популярности в профессии. Начинающие доминатрикс иногда могут брать в качестве вознаграждения подарки, а не наличность. — Взрослая Эффи (@AdultEffy) 27 июля 2018 г.

9. Некоторая часть сабмиссивов не любит физическое воздействие, а предпочитают быть рабами: они приходят мыть посуду, убираться в студии, делать Доминантке массаж или педикюр. Таких очень удобно приглашать сразу после какой-нибудь очень грязной сессии! Они все отмоют и заплатят! — Взрослая Эффи (@AdultEffy) 27 июля 2018 г.

11. У меня есть один постоянный сабмиссив, который предложил мне $70.000 и услуги дорогого адвоката по уголовным делам, если я соглашусь однажды его убить. Такой вот изысканный способ суицида. — Взрослая Эффи (@AdultEffy) 27 июля 2018 г.

Жизнь незрячих

26. Не знаю как другие, но я иногда ощущаю цвета. Я их не вижу, но чувствую. В принципе это объясняется физикой, что цвет имеет волновую структуру. Видимо, я чувствую эти волны. Иногда я даже угадываю цвета. — Айтбек (@aulbayev) 25 июля 2018 г.

9. Незрячие могут заниматься любым спортом с известными ограничениями и адаптацией. Например, есть футбол для незрячих, где мяч немного другой формы и звучит, как погремушка. То есть футболисты бегут на звук мяча и других игроков — Айтбек (@aulbayev) 24 июля 2018 г.

15. Незрячие видят сны. Во снах я в основном осознаю, что я незрячий, но я вижу все, что есть вокруг — Айтбек (@aulbayev) 24 июля 2018 г.

Жизнь на маленьком острове в Тихом океане

7) На 13-ом находится пляж. Он обратный. Как это спросите? А вот заходишь ты в воду а она тебе через два метра уже по шею, пойдешь дальше уже по грудь. Идешь идешь идешь а вода все мельче мельче и мельче. И наконец ты стоишь почти за метров 80 от берега а воды по пятки — Осьминожка-Дамбоⓥ (@LizDi_1) 24 июля 2018 г.

10) У нас есть замечательное озеро Кипящее. Что? Почему так названо? Ну потому что оно кипит что за глупые вопросы?? pic.twitter.com/omOxJZyFw3 — Осьминожка-Дамбоⓥ (@LizDi_1) 24 июля 2018 г.

13) Я думаю вам нужно знать что остров находится близко к Японии. Ну очень. В солнечный день видно горы Хоккайдо — Осьминожка-Дамбоⓥ (@LizDi_1) 24 июля 2018 г.

Жизнь в Северной Корее

4. В Пхеньяне ОЧЕНЬ чисто. Город словно вылизан. Ну, неудивительно, когда они даже траву между плитами срезают ножницами (не шутка, видела сама: человек 10, сидя на корточках, подстригали травинки огромными железными ножницами) — Polina Kuimova (@ap_alexeeva) 5 августа 2018 г.

22. За вещами и разными вкусняхами мы ездили в Китай. Четыре часа по разбитой дороге среди сел и деревень - и ты в другом мире. Там мне купили мой первый МР4 (ага, это вам не МР3!) плеер, я носила его на шее на веревочке и слушала «знаешь ли ты» — Polina Kuimova (@ap_alexeeva) 5 августа 2018 г.

16. Там очень вкусная молочка, потому что все они делают сами, без всякой химии. Сметана такая, что в ней ложка стоит, молоко жирненькое, но в меру. Единственное, нет кефира и творога, поэтому мы делали их сами (чему только не научишься за четыре года) — Polina Kuimova (@ap_alexeeva) 5 августа 2018 г.

Жизнь с ДЦП в Казахстане

8) Люди с церебральным параличем в своем огромном большинстве не рождаются с задержкой интеллектуального развития. Они такими становятся изза того, что на них забили, или навесили с детства клеймо, и ребенок сам сдался. Физические недостатки компенсируются интеллектом. ПОМНИТЕ — Серафим (@Fima_Alk) 25 июля 2018 г.

17) Мои родители никогда не теряли надежду меня вылечить. Ее потерял я сам. Но это было не чувство безысходности, а чувство того, что меня не надо лечить, я нормальный человек, у меня все хорошо в жизни. Именно это на мой взгляд, один из самых главных шагов в жизни человека с ДЦП — Серафим (@Fima_Alk) 25 июля 2018 г.

21) Гипноз. Внезапно, он помогает. ЭТО ОЧЕНЬ ДОРОГО. И очень мало спецов которые этим занимаются, 100% излечения не будет, но походка станет более уверенная. — Серафим (@Fima_Alk) 25 июля 2018 г.

Работа психолога

19. однажды человек,пришедший в психологический центр,во время беседы открыл дипломат,достал пистолет и направил на меня.ничего не оставалось, кроме как сохранять спокойствие, смотреть ему в глаза и продолжать беседу. потом пистолет оказался не настоящий,а у человека шизофрения. — anton shutov (@5hutov) 12 августа 2018 г.

36. у некоторых есть о-о-очень странные методы работы с клиентами. например, я знал одного психолога, который работал ТЕРАПИЕЙ МОЛЧАНИЯ. он встречал клиента и они просто сидели и молчали в течение часа. дальше клиент платил деньги и уходил. — anton shutov (@5hutov) 12 августа 2018 г.

31. у нас есть такая примета: какие нерешённые актуальные проблемы есть у тебя самого в жизни, именно с такими запросами и придут к тебе клиенты. так вот, что могу сказать точно, - ЭТО ПРАВДА (чёрт бы её побрал!) — anton shutov (@5hutov) 12 августа 2018 г.

Чернобыль

А ещё в 2017 году в Чернобыле открылся вполне приличный хостел с вайфаем (не шутка). Правда, остановиться там могут только те, у кого есть разрешение на посещение ЧЗО. pic.twitter.com/IKTgPlUlsg — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) 11 августа 2018 г.

Вообще в Чернобыльской Зоне очень много животных — там отлично живётся завезенным туда лошадям Пржевальского, кабанам, волкам, лисицам, зайцам и так далее. За короткий срок жизни животного радиация не успевает причинить ему никакого существенного вреда. pic.twitter.com/mc1HaktzCY — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) 12 августа 2018 г.

В восьмидесятые годы в ЧЗО часто приезжали иностранные журналисты, которые не могли не видеть огромные антенны «Дуги» над лесом. На вопрос — а что это, собственно такое, КГБ-шник, обязательно присутствующий в любой группе, отвечал — «а это у нас недостроенная гостиница!» pic.twitter.com/V7Dx9jnhST — ⭐️Максим Мирович (@maxim_nm) 12 августа 2018 г.

Жизнь и учеба в Оксфорде

12. Говорят, что из колледжа Christ Church (это где снимали «Гарри Поттера») выпускаются больше всего британских государственных деятелей, а из St. Antony's — зарубежных. Например, у нас учился бывший президент Колумбии. А еще Энн Эпплбаум, написавшая книгу про ГУЛАГ. — Vera Kichanova (@kichanova) 2 августа 2018 г.

17. У колледжей есть реально странные традиции. Например, Magdalen College держит оленей по числу профессоров. Если один из профессоров умирает, то одного оленя закалывают и съедают на поминках. Что происходит, если умирает олень, выяснить не удалось. — Vera Kichanova (@kichanova) 2 августа 2018 г.