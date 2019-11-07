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Дима Сыендук: "Ботаник стал главным секс-символом"

О гиках, переводах и потере себя

Текст: Илья Юн


Видео: Нуртас Сисекенов

На днях в Алматы прошел крупнейший среднеазиатский фестиваль гик-культуры – Алмакон. Главный гость фестиваля – Дмитрий Карпов. Его голос запомнился большинству как голос Рика и Морти, персонажей из "Времени приключений" и "Гравити Фолз". Дима более известен под своим псевдонимом "Сыендук", а за последние два года "Сыендук" вырос в полноценный, самостоятельный бренд. Его YouTube-канал насчитывает почти пять с половиной миллионов подписчиков, Дима делает обзоры направлений популярной культуры, снимает разные пародии, разбирает конспирологические теории. Мы поговорили с Сыендуком о культуре гиков, переводах, Сонике и о том, как с приходом популярности можно потерять себя.

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