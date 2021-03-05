Арлан Акылбай, первый VR-художник из Казахстана о карьере, образовании и будущем

Мы часто говорим о технологиях и том, как они меняют нашу жизнь. Многие принимают их неохотно, но прогресс неизбежен. Сейчас в авангарде виртуальная реальность или VR. В Казахстане ниша VR развивается медленно, но верно. Мы уже писали про Сакена Сыдыкова, который разрабатывает видеоигры в виртуальном пространстве. На этот раз, в рамках конкурса ABSOLUT ART BURO, мы поговорили с Арланом Акылбай, VR концепт-художником. Он первый в Казахстане, кто работает в этом направлении. Он рассказал об образовании, карьере и преподавателях.

Начало

Меня зовут Арлан, мне 22 года, и я концепт-художник для фильмов и игр. Рисую я с детства, всегда был окружён искусством. Дома висели репродукции Ван Гога, Климта, прочих художников - любовь к искусству мне привила мама. Ходил в разные кружки, секции. Даже в школе говорили: “Арлан – художник, ему рисовать плакаты на Новый год”. Позже мне начали задавать вопрос “Кем ты станешь?”. Я не знал ответа и мне предлагали стать архитектором, потому что это связанно с творчеством и воспринимается как серьезная профессия. Когда я решил стать “художником для фильмов игр”, мне говорили – “несерьезно”. Знали бы они, что уже тогда игровая индустрия обогнала кино по обороту денег. Я с детства - гик, обожаю игры, музыку, кино. Оказалось, что на этом ещё можно зарабатывать.

Всё началось с iPad и рисунков в Procreate. Учился сам, искал туториалы в YouTube и наткнулся на работы концепт-художника Рафаэля Лакоста. Он рисовал для сотен проектов (Prince of Persia, серия Assains’s Creed). Увидел эти рисунки, и всё встало свои на места. Тогда решил – этим и буду заниматься. Архитектура была бы пустышкой, которую мне, как ребенку, дали, лишь бы я успокоился. Но я понял, что концепт-арт – это моё, и планшет теперь со мной на всю жизнь. Объяснил это родителям, и мне повезло – меня поддержали. Мама - человек бизнеса, поэтому рассматривала моё желание, как рисковое вложение, инвестицию. Она лишь спросила: “Ты уверен?”, я чётко ответил - “Да”.

Плащ Poison Rain от replicant

Кроссовки ISDKV Copter White от replicant

Образование

Мне было непонятно - надо идти на бакалавриат или нет. Я много разговаривал с более опытными людьми, которые долго работали в индустрии. Оказалось, многие из них работают без академического образования. Это - новая профессия, первые позиции концепт-художников появились в 70-80е годы, для таких фильмов, как “Звездные войны” и “Бегущий по лезвию”. По пальцам можно пересчитать места, где дадут бакалавр и действительно научат чему-то полезному. В итоге многие учат графическому дизайну. Тема перекликается, но это другое. Я думал поступать в ArtCenter College of Design – это Мекка концепт-художников, но там было слишком дорого. Но зато я отыскал курсы в Лос-Анджелесе, где преподавали учителя из ArtCenter. И курсы были по доступной цене, около 800 долларов за один предмет (один год в ArtCenter может обойтись в $50000). В этой индустрии важнее у кого ты учился, что ты знаешь и умеешь, а бакалавриат - это второй план. Твоё портфолио – это твой диплом.

Плащ Poison Rain от replicant



Преподаватели

Преподаватели сыграли огромную роль в моей жизни. Больше всех я ценю вклад Джамы Джурабаева. Мне близка его история. Одно дело, когда речь идет о моих кумирах, таких, как Сид Мид. Он окончил ArtCenter, на который у меня даже близко денег нет. А тут “простой парень из Таджикистана”. Прошёл у него курсы, мы сдружились. Он всегда мне советует и помогает, точно знает, на что нужно делать упор в работе. Когда я только начинал, сильно спешил и думал, что за пять лет всего добьюсь. Джама остановил, сказал – “играй долгую игру”.

Второй человек – Джон Парк, основатель школы Brainstom, где я учился. В индустрии концепт-арта он имеет репутацию почти святого. Он, как ангел-хранитель, взращивает всех концепт-художников. Многих моих хороших друзей он буквально поставил на ноги. Я искал такую атмосфера как в Brainstorm. Курсы близки к тому, что происходит в ArtCenter, а половина студентов ArtCenter учится тут параллельно. Джон просто убрал лишнюю бюрократию и писанину, оставил только самый сок концепт-арта.

Первая работа

В 2016 или 2017 году я вернулся с курсов в Алматы. В наших онлайн-комьюнити старался найти единомышленников и познакомился с парнем, который делал игровые уровни. Он попросил меня нарисовать для него концепты. Но поскольку я тогда был маслёнок (у нас в арт-кругах так называют новичков), работал за совсем небольшие деньги, кажется, 50 долларов. Нарисовал пару концептов, которые в итоге так никуда и не пошли. Это было совсем не то, что я хотел, но зато я понял, что сфокусируюсь на другом. Уже потом меня "захантили" в игровую студию – Singularity Lab. Они занимаются геймдевом (создание видеоигр). Я был так удивлён. Ну какой геймдев в Казахстане? Думал, приду, а там три парня в маленькой комнатушке с тремя ноутбуками и лапшой быстрого приготовления. Но как я ошибался – передовая компания, в хорошем офисе, которая занимается созданием реальных игр. Это была моя первая полноценная работа.

Моё портфолио они нашли на Artstation. Я выхожу первым в поисковике по Алматы, а нас там всего пять-шесть хороших художников. После года работы, через Artstation мне начали поступать разные проекты - некоторые мои работы стали популярными на сайте и люди как-то находили меня через них. Сейчас я работаю как над мобильными играми, так и над видеоклипами.

Лук Tokyo_0 от replicant

Кроссовки ISDKV Copter White от replicant

Лук Tokyo_0 от replicant



Работа в VR

Начну с преимуществ VR. Есть задача – нарисовать автомобиль. В 2D я рисую пять силуэтов. Заказчик видит такие изображения статично, с одного угла. Поэтому просит ещё три ракурса, а это три новых рисунка. В VR достаточно нарисовать один силуэт и получается почти готовая модель. Достичь объемного изображения можно намного быстрее, чем на бумаге. Модель можно повертеть, покрутить, посмотреть на неё со всех сторон. Это особенно важно при создании окружения. Требуется понимать, как будет выглядеть объект, когда ты находишься внутри окружения. Когда я работал над играми, мои 2D концепты могли отклонить. Стоило показать то же самое в 3D, мне говорили: “вот это другое дело”.

Презентация концептов в VR – абсолютно другой уровень восприятия. Человек понимает, как будет выглядеть финальный продукт. Недавно работал над раскадровками для съемки, от меня хотели рисунки. Я сказал, что быстрее в 3D. Ведь если одна локация используется в сториборде несколько раз, то зачем её рисовать все десять раз? Я лучше за две-три минуты сделаю 3D и буду там работать. В этом смысле VR стоит столько же, сколько и обычный концепт-арт, но при этом он быстрее и эффективнее. Джама рассказывал, что ему часто жалуются ученики, что у них ничего не получается. Он им отвечает: “Прямых рук то никто не отменял”. База и хорошее понимание академического рисунка также важны.

Работать с VR можно в Gravity Sketch, Blender и Oculus Medium, анимации делать в Quill. Из техники нужен только шлем и контроллеры. Лично я советую Oculus Quest 2, который по меркам VR стоит довольно дёшево. Для некоторых шлемов нужен ещё и сильный компьютер, который тянет 3D, но в новых всё железо встроено. Спрос, как на железо, так и на работу в VR растёт. Но многие до сих пор настроены скептически. Думают, это игрушки. Даже на Западе VR далёк от стандарта индустрии, но я уверен, что это вопрос десяти лет.

Лук Tokyo_8 от replicant

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О комьюнити

Я всегда был закрытым человеком, но мне не хватало общения с единомышленниками. Это критично важно для развития концепт-художника. Когда идешь по непонятной тропе один, легко всё бросить. А когда рядом есть люди, сразу легче. У нас было небольшое комьюнити. Я задумался о его расширении - “вербовал” людей через онлайн. Сформировалось небольшое движение по всему СНГ, мы постоянно делаем какие-то челленджи, конкурсы, интервью, разборы и анализы. Началось всё с группы в VK, куда мы постили информацию, но сейчас она заброшена. Зато есть множество альтернатив, например, Telegram-канал.

О будущем

Сейчас всё, что меня интересует, постепенно превращается в одно дело. Я бы хотел создавать вымышленные миры, быть их частью. Хочется стать не исполнителем, а создателем. Всё идёт к тому, что мне нужно больше независимости от различных студий, а это значит – пора начинать собственные проекты. Меня всё больше притягивает идея режиссуры, особенно после того, как я поработал над несколькими клипами. Причем режиссировать я хочу не только музыкальные клипы, но и, например, модные показы. Можно создавать виртуальные пространства. Я хочу соединить всё, что мне нравится. В этом и помогает VR. Я считаю, что будущее за VR. Раньше люди просили вернуть кнопки в телефоны, а сейчас везде только тачскрин. С VR будет тоже самое, матрица близко.