Ответы на 18 \"стыдных\" вопросов стилисту по волосам

1. Что вы думаете об осветлении хной?

Это не самая лучшая идея для получения блонда, так как хна никогда не даст чистого и прозрачного цвета.

2. Можно ли сделать стрижку как у Твигги, если у меня круглое лицо?

Нет, подобная стрижка подразумевает овальную форму лица и астенический тип внешности. Такая стрижка подчеркнет округлость лица и сделает акцент не на сильных сторонах внешности, а на слабых. Обладательницам круглой формы лица рекомендованы диагональные линии стрижки, которые будут вытягивать силуэт, а также формирование объема формой стрижки в теменной зоне.

3. Несколько полезных привычек/советов для сохранения здоровья волос:

Первое: не экспериментировать над своей внешностью с разными специалистами – поверьте, вы останетесь в проигрыше. Если вы приняли решение красить волосы, выбирайте краситель высочайшего качества. Характеристики хорошего красителя: не агрессивный запах, стойкое покрытие седины, достаточно высокая стоимость (качественный краситель не может стоить дешево). Также не забывайте об уходовых процедурах для волос, ведь они нуждаются в уходе так же как и кожа вашего лица. Например, я рекомендую кератиновое восстановление или детокс-программу. Ну и любая девушка в своей ванной комнате всегда должна иметь шампунь, кондиционер и маску для ежедневного использования.

4. Кто лучше объясняет, что он хочет от парикмахера, – мужчины или женщины?

Так как женщины как клиенты более требовательны, чем мужчины, они пытаются как можно более подробно объяснить, что они хотят. Но клиент клиенту рознь, и так бывает не всегда. 50% успешной стрижки или окрашивания у мастера – это корректно проведённая первичная консультация с клиентом.

5. Можно ли раз и навсегда избавиться от желтизны при окрашивании в блонд?

Нет, к сожалению, невозможно. Это зависит от многих факторов: от темноты вашего натурального цвета волос, от того, насколько правильно подобран краситель, от качества ваших волос, от их способности принимать и отпускать краситель (пористые и кудрявые отпустят краситель в разы быстрее, чем прямые). Я рекомендую тонировать блонд, в среднем, раз в 6 недель, а всё остальное время поддерживать цвет специальными средствами для блонда в домашних условиях.

6. Как подстригать кудрявые волосы?

Самая распространённая и правильная стрижка для кудрявых волос – это круг или овал. В этих формах кудрявые волосы распределяются равномерно, и волосы выглядят легче и аккуратней. Если стричь данный тип волос по прямой, то мы получим объём на концах, нарушим геометрию и получим трапецию вместо стрижки. Также, я не рекомендую филировать кудрявые волосы. А ещё хотелось бы отметить, что не все мастера, к сожалению, видят разницу между стрижкой кудрявых и прямых волос, именно поэтому многие клиенты остаются недовольными.

7. Как побороть выпадение волос?

Борьба должна быть комплексной. Стоит изначально выявить причину выпадения, поэтому я рекомендую всегда сразу обращаться к доктору, сдать анализы и выявить истиную причину проблемы. Запомните, ни один шампунь не избавит вас от выпадения, борьба должна идти, в первую очередь, изнутри. Очень часто волосы выпадают из-за стресса, как правило выпадение приходит через 28 дней после критического момента.

8. Бывало ли такое, чтоб вы не соглашались с желанием клиента и просто отказывали ему в ваших услугах?

Да, конечно. Я могу отказать, если я понимаю, что клиент настаивает на том, что по моему мнению будет плохо, и впоследствии клиент останется недоволен. Я легко иду на компромисс если на сто процентов уверен в хорошем результате. Но я никогда не буду делать то, что по моему мнению не будет красивым.

9. Стоит ли подбирать день стрижки в зависимости от фазы луны?

Очень частый запрос у клиентов, все больше людей ориентируются на лунный календарь. Иногда я сам уже начинаю задумываться о верности данного метода.

10. Как уберечь укладку с родными кудрями от ветра?

Любую укладку довольно сложно уберечь от ветра, но некоторые советы смогут вам помочь. Например, натуральные кудри не желательно расчесывать сухими, их нужно расчесать мокрыми и дать высохнуть естественным путём, либо высушить их при помощи диффузора. Также, рекомендую укладывать кудрявые волосы при помощи кремов, они в отличие от мусса или пены не дадут ощущения проволоки, жесткости, но сформируют ваш локон более аккуратно и позволят продержаться укладке дольше, учитывая непогоду.

11. Как найти "свой" подходящий шампунь? Какие лучше - профессиональные или те, что продаются в супермаркетах?

Шампунь необходимо подбирать учитывая особенности нашей кожи головы - главного индикатора. Любое шелушение, покраснение, зуд означает, что этот шампунь вам не подходит, вне зависимости от его цены в два или 200 долларов. Безусловно, я выступаю за профессиональные линейки уходовых средств, так как ежедневно вижу как они работают и наслаждаюсь этим. Всегда прислушивайтесь к: 1) мнению вашего парикмахера, которому доверяете и 2) к ощущениям кожи готовы, но будьте готовы искать свой продукт годами.

12. Какой был самый безбашенный выбор клиента за все время?

Моя клиентка рассталась с молодым человеком в один день решила превратиться из длинноволосой брюнетки в блондинку с каре. Несмотря на мои долгие уговоры не делать этого и предостережения о потере большой массы волос, мы сделали это. Стоит ли говорить, что через неделю она помирилась с парнем и захотела обратно вернуть свою гриву волос?

13. Бывало ли такое, что вы не знали, что делать с причёской или состоянием волос клиента?

Я всегда, в любом случае в диалоге с клиентом. Первый вопрос, который я задаю клиенту - это, что не нравится на данный момент или что клиент хочет. Поэтому такая ситуация вряд ли может произойти.

14. Как реагировать, если клиент недоволен тем, что вы сделали с его причёской?

Я считаю, это означает, что мастер неправильно или недостаточно качественно выстроил диалог с клиентом. В любом случае, все спорные ситуации необходимо принимать спокойно, в этом заключается ваш профессионализм.

15. Верите ли вы, что стрижка как-то влияет на энергетику и вообще жизнь человека?

Однозначно все мои клиенты говорят о некой легкости после стрижки.

16. Вы стригли себе в детстве чёлку перед зеркалом?

В 14 лет, на летних каникулах, я закончил первые парикмахерские курсы и начал стричь уже всех родственников и друзей.

17. Вы знаете, почему многие девушки бегут за стрижкой в сложные периоды жизни, или вроде, как Бритни Спирс - бреются на лысо?

Потому что по мнению многих это самый быстрый и кардинальный способ изменить что-то в своей жизни. Если у моих клиентов возникает подобный запрос, я рекомендую устроить шопинг, а не кардинально менять образ. Это должно быть взвешенным решением.

18. Есть ли у вас любимые YouTube каналы, связанные с вашей профессией?

Я подписан и слежу за множеством всемирно известных колористов, вроде Ромео Филиппе, Алена М, Константина Кочегова и других. У некоторых из них я учился, с кем-то поддерживаю приятельские отношения, с кем-то не знаком и восхищаюсь их работами, но мне удобнее следить за своими коллегами в Instagram, особенно с учётом появления IGTV. YouTube каналы наверное подходят все-таки больше именно клиентам или любителям, а не специалистам.