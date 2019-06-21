Ответы на 16 \"стыдных\" вопросов астрологу

О совместимости знаков, репутации астрологии как лженауки, долголетии и карме

На "стыдные" вопросы ответил астролог Джйотиш Иван Бурмистров.

Иван поясняет, что Джйотиш – предсказательная система, которую называют "индийской" или "ведической" астрологией. Слово "джйотиш" на санскрите состоит из двух корней: "jyoti" – свет и "isha" - "Бог" или "божество". Таким образом, "джйотиш" буквально означает "Бог света", под которым подразумеваются Солнце, Луна, звезды и планеты. Это наука, занимающаяся изучением небесных светил и того, как они влияют на жизнь человека. Главная цель такого рода астрологии - помочь человеку правильно сориентироваться в жизни, найти себя и больше не совершать действий, которые создают тяжелую карму.

1. Почему самые лучшие предсказания у Львов?

Родиться Львом – уже невероятная удача. Но тут есть один момент: дело в том, что родиться в числах какого-либо знака – это еще не значит быть этим знаком. Вся суть зодиака состоит в том, что знаки зодиака зависят от того, где в натальной карте стоит:

А) Восходящий знак

Б) Солнце

В) Луна

Такой принцип касается абсолютно всех знаков. Поэтому люди, глядя на описание знаков, не находят ничего общего с собой и своей жизнью. Совет один - идите к астрологу для того, чтобы понять кто вы по зодиаку.

2. Как понять какого я знака зодиака и как мне читать прогнозы, если я родился на пересечении знаков и при этом на седьмом месяце?

В этом вопросе я посоветую смотреть ответ под номером "1" т.к. на стыке чисел меняющего знака с одного на другой, ничего еще не говорит. А вот то, что касается рождения на седьмом месяце, то здесь ответ один - значит, тогда вам и нужно было родиться, это ваша кармическая программа.

3. Почему гороскоп составляется по звездам, если мы зависим от планет?

Совершенно правильный вопрос, так как действительно на нас влияют планеты, а гороскоп смотрим по звездам. А дело тут вот в чем: когда рождается человек, создается космический паспорт, состоящий из даты, места и точного времени рождения. Я называю это космический ИИН. Соответственно астролог смотрит не только на планеты, но и на созвездия, в которых они стоят. В индийской астрологии Джйотиш, эти созвездия называются Накшатры, их всего 27 и каждая несет свою характеристику.

4. Какой знак зодиака у Казахстана и что это значит для его развития?

Казахстан в астрологии Джйотиш имеет знак Козерога - "женственный" знак символизируемый козлом, поднимающимся в гору. Этот образ несет в себе идеи связанные с настойчивостью и честолюбием при достижении весьма высокой цели (покорение какой-то высоты), эгоистичным характером и плохо контролируемым языком. "Козерог" разговорчив, часто не может хранить секреты. Думаю все сходства на лицо. Развитие в Казахстане обязательно будет, но для этого нужно идти "в гору". Выдам одну очень интересную "тайну": в 2020 году Казахстану придется преодолеть одну непростую и высокую "гору", а какую именно - покажет время.

5. Живут ли Водолеи долго?

Долголетие никак не влияет на знак зодиака. Будет НАТИВ (человек, чью карту исследует астролог) долго жить или нет, показывает планета Сатурн. Именно его положение в натальной карте человека показывает долголетие или короткую жизнь, а как именно - нужно рассматривать индивидуально. Но скажу сразу, по этике астрологов такую информацию давать не стоит. Мы можем предупредить о резком повороте жизни, где следует притормозить и оглядеться все ли я делаю правильно.

6. Как доказать мужчине, что астрология не является абсолютной лженаукой?

Если человек не верит, то и доказывать ему ничего не стоит, тем более, если это является астрологией, нумерологией или прочей тайной наукой. Бывает, конечно, и исключение из правил, что в принципе случилось и со мной. Я, как и многие мужчины, был абсолютным скептиком в отношении всего, что нельзя потрогать. Жизнь не раз бросала меня в ситуации, из которой было сложно выходить, пока в один прекрасный момент я не согласился на уговоры моей жены сходить к астрологу. Я согласился сугубо из-за уважения и любопытства. Результатом той консультации стала моя полная трансформация. Она была не быстрой, но началась именно с похода к астрологу.

7. Как завоевать мужчину-Деву?

Мужчины - Девы – серьезные персонажи, они очень придирчивы и педантичны, у них все должно быть по полочкам. Следовательно, чтобы завоевать такого мужчину, нужно это знать, соблюдать и уважать его границы. Мужчины - Девы – добытчики. Они любят, когда девушка хорошо разбирается в финансах, понимает схемы, структуры и т.д. – в общем, любят эрудированных девочек, с которыми есть о чем поговорить. Девой управляет Меркурий, а эта планета отвечает за острый ум.

8. Почему про Близнецов говорят, что они творческие?

Не все Близнецы творческие. Творчество у Близнецов будет проявляться лишь в том случае, если и восходящий знак и Солнце будут находиться в созвездии Близнецов. А если в эту компанию добавить Меркурий и Венеру – тем еще лучше. Без всего этого, обычно, Близнецы проявляются в области связи, работе с информацией и торговли. Разговорчивые, любопытные, любознательные. Они веселы, торопливы, внешне очень привлекательны и супер-общительны. Двойственность знака дает внутренние противоречия. Их внимание рассеяно, они "страдают" тем, что редко завершают начатое дело. Им присущи частые переутомления, склонность к нервным расстройствам. Близнецы испытывают уважение к хорошо осведомленным, профессиональным людям. Они хорошо приспосабливаются к любой обстановке, всегда успешны в налаживании связей с людьми.

9. Есть ли курсы астрологии в Казахстане? Если да, то где?

Есть. Для того достаточно просто зайти в Google и найти курсы. Сейчас их много, и каждый найдет своего учителя, иначе и быть не может, т.к. случайностей не бывает, как и случайных людей, статей, книг, учителей и многого другого в нашей жизни.

10. Работает ли совместимость знаков?

Да, в целом анализ на совместимость работает. В ней мы можем понять в каких именно моментах у нас нестыковки по характеру, сексуальной совместимости, совместной удачи, благополучии и так далее. Но в этой теме присутствует одно огромное НО. Как я писал ранее, людей случайных не бывает, а тем более людей, с которыми мы заключаем брак и рожаем детей. Если мы встречаемся с человеком, который, на наш взгляд, нам не подходит, нам трудно его терпеть, любить, обнимать и целовать. Конечно, пойти к астрологу в этом случае и сказать своей "половинке" – "все, я ухожу от тебя, мы не подходим друг другу, так мне сказал астролог, у нас вместе ничего не получится" – просто. Тут вы сняли с себя ответственность, переложив ее на астролога. Именно поэтому помимо астрологии я изучаю психологию семейных отношений. Просто каждый должен выполнять свои обязанности и не нарушать границ. Это трудный путь. Куда труднее, чем пойти к астрологу и увидеть свое "несовпадение".

11. Какие книги по астрологии вы бы посоветовали начинающим астрологам?

Книг по астрологии много. Как и разновидностей астрологии: Индийская (Джйотиш), Западная (Зороастрийская), Китайская, Тибетская, Персидская. И все они не спорят друг с другом. Нужно понимать, что вам по душе, какая традиция вам ближе, какой учитель вам попадется. В астрологии Джйотиш книг для начинающих я знаю не много, а точнее одну. Она так и называется – "Джойтиш для начинающих" автора Марка Бони. Совет для начинающих: ищите не литературу, а учителя.

12. Как вы реагируете на критику своей профессии?

Критика есть во всем, и она будет с нами на протяжении всей нашей жизни, и это не зависит от того, чем мы занимаемся. Истина такова, что в наше время мало кто рад вашему успеху. Что касается критики об астрологии, то я на нее реагирую с иронией, так как понимаю, что существуют люди, которым по законам Вселенной не суждено в этой жизни познать того, чего они не могут увидеть и потрогать. Таким людям можно даже не пытаться что-либо доказать.

13. Почему Ракам нравятся Рыбы?

Для начала нужно понять, что это за знаки. Раки очень чувствительны к философским течениям, имеют внутри своеобразный философский "метроном", всегда чувствуют, что правильно, а что - нет. Они тонко воспринимают реальность, ощущают все колебания мира. Воплощают философию в жизнь, имея особое чутье, т.к. знаком управляет Луна. Эти люди очень привязаны к дому, семье и детям. Они консерваторы во взглядах, иногда имеют склонность жаловаться.

Рыбы (управляющая планета - Юпитер, стихия - "высшее" проявление воды) постоянно пребывают в размышлениях, они чистые философы. Легко поддаются влиянию других людей, не привязаны к реальности, эмоциональны и чувствительны. Рыбы склонны к религии, очень духовные и внутренне сильные люди, любят делать добро другим. Мечтательны, живут в своей реальности, в своем внутреннем мире и при этом способны заражать этим миром других людей. Тонкие характеристики: упорство, психическая восприимчивость, высокая религиозность, понимание законов Бога. С другой стороны - Рыбы часто бывают фанатичны.

Отсюда делаем вывод: Рыбы - философы, а Раки обожают философию во всех ее проявлениях, плюс ко всему Юпитер (управляющая планета Рыб) дважды экзальтирует в знаке Рака, т.е. там его лучшее место пребывания на территории Луны.

14. Знакомы ли вы с эффектом Барнума (Форера)? Что о нем считаете?

Да, знаком, и, если честно, считаю эту тему неактуальной для обсуждения. Дело в том, что этот эффект "говорит", что астрология и нумерология всех "тянут под одну гребенку". Это в корне неверно, потому как если разбирать людей как в квадрате Пифагора (только лишь по дате рождения), то да, здесь все, кто родился в одну дату будут похожи по каким-то общим характеристикам. Человек, выдвинувший эту версию, не стал разбираться в этих науках. Для анализа по Джйотишу используется не только дата рождения, но и место рождения (градусы широты и долготы), точное время. Конечно, такую точность рождения не может сказать даже акушер-гинеколог. Для этого по событиям жизни мы возвращаем время рождения до минут, такая процедура называется - ректификация. И только после этого я приступаю к анализу гороскопа.

15. Почему все боятся Скорпионов?

Для того, чтобы это понять необходимо разобраться, кто же такие эти Скорпионы и стоит ли их боятся.

Управляющая планета – Марс, стихия – "гармоничная" вода. Это непростые люди. С одной стороны, они крайне чувствительны, с другой - строгие и холодные философы. Скорпионы - "ревизоры" по правдивости, лицемерию, простоте. Свою философию всегда проверяют на практике. Они прямолинейны, всегда говорят правду, порой, провоцируя собеседника. При этом они очень хорошо умеют обращаться со своими эмоциями. Они хорошие актеры. Исследуют людей, кого-то выводят на "чистую воду", проверяют людей на прочность. Быть может, поэтому за Скорпионами закрепилась слава едких и скандальных людей. Хотя это всего лишь стремление к истине и желание гармонизировать все вокруг. Постоянно пытаются изживать недостатки в себе и окружающих. Они являются своеобразным "символом очищения" - очищают общество от лицемерия, лжи и пороков. Лично мое мнение таково: Скорпионов боимся не мы, а наше ложное эго, ведь нам так комфортно в выдуманной нашим эго иллюзии нашей всепрекрасности и милоты. В этом случае их стоит бояться.

16. Почему Рыбы все время лгут?

Сильный вопрос, а главное прямой и не без причины. Дело в том, что Рыбы, как я уже писал - гениальные философы. Почему ложь, скажу, что это не зависит от самих Рыб, на это влияют немного другие вредные планеты в карте, поражения Меркурия или Юпитера. Великое количество йог (комбинаций планет), которые могут заставить Рыб говорить неправду, а порой вгоняют их в такую иллюзию, в которую они сами верят и проецируют ее в массы. Таким образом - сильная философия плюс вредитель в натальной карте, приводят к запредельной фантазии представителей этого знака.