Ответы на 24 \"стыдных\" вопроса блогеру

Как вы стали блогером и почему?

Я была студенткой, мне хотелось творчества, утешить свое нарциссическое нутро. Тогда я не думала, что на блогинге можно зарабатывать.

Часто ли пытаются взломать ваши аккаунты в социальных сетях? Если да, то как вы с этим боретесь?

Не хочу об этом думать, надеюсь, что нет. Двухфакторная аутентификация должна быть включена, возможно она и защищает меня, но судя по другим блогерам – она не такая надежная.

Если не блогинг то, что?

Видео-продакшн. Либо собственный бренд одежды.

Поступают ли вам непристойные предложения? Если да, то как часто?

Недавно поступило предложение рассказать о метеоризме в моих отношениях с мужем, это считается?

Сколько стоит пост и stories?

Размещением на странице @twigbyzeezoo занимается несколько менеджеров. Есть медиакит. К примеру, размещение фото-отзыва, куда входит производство фото и написание текста стоит 226 765 тенге, а stories от 68 310 тенге.

Сколько вы зарабатываете?

Хватает на пару брендовых сумок, машину и квартиру. В женщине должна быть загадка.

Как отказываете родственникам в рекламе?

Отправляю к менеджеру Диане. Она все делает как нужно, сохраняя мое время, нервы и родственные отношения. Спасибо, Диана!

Почему вы такая прикольная?

Я смотрела "Кенана и Кела".

Сколько лет вам и вашему мужу?

Кажется, 33 года.

Куда планируете поехать в отпуск? Куда отправите маму с сыном?

Маму на работу, сына в школу, сами в Европу. Это шутка, пока не решили. Вариантов много: Марокко, Испания, Египет, Турция. В итоге вы увидите фото с Иссык-Куля.

Мешает ли вам материнство работать?

В какой-то степени да. Мужчинам в нашей сфере развиваться намного проще. Они могут с головой окунуться в процесс съемок, пропасть на 10 суток и придя домой сказать: "Вы меня потеряли? Сорри, я творил."

Каких качеств или скиллов на ваш взгляд вам не хватает?

Все зависит от обстоятельств. Думаю, уверенности в себе. Еще я не умею ретушировать кожу на видео через профессиональные программы.

Вы переживаете о том, что в какой-то момент вы перестанете быть популярной? Как будете зарабатывать тогда?

Я никогда не была на самом верху, поэтому упасть на пару ступенек не так уж страшно, как с 10 этажа. Если что, буду импровизировать.

Считаете ли вы, что на рынке Казахстана у вас нет конкурентов?

Да. (Это говорит человек, который считает, что он не уверен в себе.)

Есть ли дружба между блогерами? Насколько она хрупкая?

Между блогерами нет. Такие отношения я больше считаю взаимовыгодными, а дружба - это другое.

Возможно ли достичь тех же результатов что и у вас, если начать заниматься блогингом только сейчас?

Я не хочу, чтобы человек прочел это и подумал, что у него нет шансов. Я за то, чтобы люди пробовали и пытались. Да и зачем стремиться к чьим-то результатам? Нужно стремиться к своим.

Вы работаете чаще по бартеру или за деньги?

За деньги. По бартеру, только если мне это необходимо.

Какие предложения по сотрудничеству вы никогда не примите?

От компаний, работающих (и продающих) в сфере алкоголя, сигарет, противозачаточных таблеток, лекарственных средств, которые выписываются индивидуально. И сетевой маркетинг.

Есть ли бренды и компании, с которыми вы никогда не будете работать?

После неудачного сотрудничества с одной малоизвестной казахстанской компанией я закрыла эту дверь. Сейчас я работаю только с крупными брендами или локальными компаниями с проверенной репутацией.

Бывало ли такое, что вам хотелось бросить свою работу? Если да, то почему?

Нет, такого еще не было. Я сам себе хозяйка, это меня вдохновляет и мотивирует.

Есть ли у вас "кумир" среди других блогеров?

Кумира точно нет. Мне нравится Кьяра Ферраньи, она нашла время реализоваться, как личность и построить семью. Инанна Саркис, потому что вырвалась из вайнерства, не засиделась в зоне комфорта, трансформировала свое тело и стала чем-то бОльшим. Лиза Коши, потому что смогла совместить юмор и моду. У нас пока к этому не готовы, хотя это крутой симбиоз. Индустрия моды история нишевая, как ни крути, а юмор любят и потребляют все. Если объединить моду и юмор, то получится отличный дуэт позитива и эстетики.

О чем вы не знали в самом начале вашей работы, но хотели бы знать?

Как написать отелю на Мальдивах, чтобы он пригласил тебя бесплатно у них пожить, сделать контент и при этом не показаться нищебродом, выпрашивающим жилье.

Задевает ли вас критика? Читаете ли вы комментарии хейтеров?

Очень редко задевает, потому что очень редко оставляют хейт.

Как вы относитесь к матерям, которые пишут в комментариях «помогите пожалуйста моему ребёнку»?

По-разному, но это медленно превратилось в инфошум, как рекламные баннера. Мы уже почти не замечаем эти просьбы. Все мы. Это грустно, но это наша реальность.