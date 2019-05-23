Ответы на 22 "стыдных" вопроса к психологу

Продолжаем нашу рубрику. В этот раз нам поступило самое большое количество вопросов. На них ответила психолог Лина Шахнович.

Почему я не вызываю симпатии у людей, хотя с добродушием отношусь ко всем?

Прямой и простой ответ: а почему должно быть иначе? Симпатии раздаются не бартером. Люди любят нас за то удовольствие, которое мы можем им доставить – за умное слово, красивые глаза, реальную помощь. Возможно, от вас нечем поживиться, чтобы оживиться и развеселиться. Это в какой-то мере жестокое рассуждение, простите. Если же предположить, что у озвученной вами проблемы есть психологический слой, то первое, что приходит на ум, – вы вытесняете и проецируете. Эти два механизма психики всегда работают в паре. Вытесняете собственную антипатию и равнодушие, и проецируете их на других. Версия подлежит исследованию.

Правда ли, что посещать терапию нужно всю жизнь, чтобы закрепить результат?

К счастью, это полная чушь. Времена молодого психоанализа с сеттингом по 5 раз в неделю в течение 20 лет – далеко в прошлом. Если результат нужно закреплять, то это означает, что он не достигнут. Я много раз видела изменения, которые происходили мгновенно и уже никуда не девались. (Собственно, все изменения происходят именно так – им нужен один момент). Иногда была предварительная работа, порой, да – с подробными исследованиями, с поиском. Иногда просто клиент был готов, и чудо случалось естественным образом, как падает созревшее яблоко. Работа психолога – найти тот плод, который готов упасть в нужное место, и не дать ему укатиться в сторону. Сделать так, чтобы клиент был "сыт и доволен".

Понятно, что это рассуждение касается локального запроса. Если клиент нацелен на личностный рост, то ходить нужно столько, сколько это процесс доставляет удовольствие и питает душу.

С чего начинается первый сеанс? Знаю, что не все готовы сразу делиться личным.

Со знакомства. Клиент может задать вопросы психологу о нём самом. Психолог знакомится с материалом клиента, рассказывает по-простому, как они будут работать, делится информацией о своих базовых инструментах. Психолог и клиент договариваются о границах – правилах, которых будут придерживаться. Это про конфиденциальность, временные рамки, критерии, по которым будут оценивать результат. Психолог говорит, что он может, а чего не может из того, что хочет клиент. В общем, простраивают вместе границы безопасности, чтобы можно было расслабиться и начать делиться по-настоящему личным.

Станет ли лучше после первого сеанса?

Хорошо бы, чтобы стало. Но, не факт. Может стать и хуже. Есть такой принцип и в медицине, и в психологии – обострение часто необходимо для успешного исцеления. Вопрос – насколько хуже и на какой период времени. Не должно быть так, чтобы лекарство было сильно горче болезни. Хотя, когда мы только начинали учиться, нам предлагали заглянуть в себя и задать себе вопрос: "А хватит ли у меня здоровья для терапии?". Если вам только хуже после 5-10 сеансов, это разумная причина сменить психолога.

Как понять, что нужно идти к психологу?

Как вы понимаете, что нужно идти к стоматологу? Ноет и ноет. Ромашкой пополоскал – не помогает. Водки выпил – на полчаса ныть перестало. Спать лёг с баралгином – утром к нытью ещё и новые симптомы добавились. Приходится смириться и идти сдаваться. Сам себе зуб не запломбируешь и душу не залечишь. "Кому дана такая сила, тот небывалый человек!".

Как перестать стесняться себя в отношениях из-за инвалидной коляски?

Наверное, придется сделать непростую вещь – дать людям право отвергать вас за это. Проще, когда мы принимаем отвержение за то, в чём сами как-то виноваты. Ваш случай сложнее – вы не виноваты. Но кто-то не захочет с вами сближаться именно по причине вашей инвалидности. Если вы дадите право таким людям на существование, то все остальные станут вам доступны для дружбы, любви, сотрудничества. А, кстати, вы верите, что эти "остальные" вообще существуют?

Часто посещают дурные мысли, как наваждения. Нормально ли это?

Нет. Но, к сожалению, это тренд 21-го века. В 19-ом лидировали истерические расстройства, в 20-ом – нарциссические, теперь время тревожных. Если нет органических причин, когда неполадки в теле провоцируют тревожное мышление, то нужно чистить ментальный слой. Дело долгое, потому что "ценностей" у нас там навалом. С детства "понапихали" добрые люди. Кстати, есть великолепная Кейти Байрон с её совершенно бесплатной методикой под названием "Работа". Если её идеи вам подойдут (в сети полно её видео, а книжки – в открытом доступе, легко читаемые, кстати), сэкономите кучу денег и оздоровитесь.

Есть ли реальная польза от семейных посещений психолога?

Семейная терапия бывает достаточно кратковременной. Семья – это система, она больше, чем психолог, может, поэтому психологи так решили, что нужно "покороче" работать с семьями. Сами долго не выдерживают. А если серьезно – то существует принцип самоналадки системы. Когда она – система – встречается со здоровым объектом (допустим, всё же, несмотря на анекдоты, что психолог может им быть), она получает новый импульс, новую информацию. После переваривания система в свою очередь тоже может стать более здоровой и, как следствие, счастливой.

С чем может быть связано пищевое расстройство? Как наладить пищевое поведение?

Любая зависимость (а их насчитывают около шестидесяти видов) существует за счет того, что человек пытается, по сути, квадратной вещью заткнуть круглое отверстие. Когда нам нужны признание или любовь, или деньги, или душевный разговор, а поговорить не с кем, то самый простой способ хоть на время заставить замолчать этот "голод" – притвориться, что это – голод в самом простом смысле. Как наладить пищевое поведение? Начать жить самим собой, вместо того, чтобы "заталкивать" себя внутрь и затем приваливать куском мяска. Может уйти немало времени, пока вы будете узнавать, кто вы такой, и чего вы на самом деле хотите. Может оказаться, что всё это вообще идёт вразрез с вашей концепцией жизни и с тем, куда направлены ваши сознательные усилия. Может – это хуже всего – оказаться, что за то, что вам нужно, придётся заплатить чем-то другим, что вам тоже необходимо. Проще пойти и поесть.

Что делать, если есть ненависть к себе? Мне 22 года: нет работы, училась не на ту профессию, очень разочарована.

А за что себя ненавидеть в такой ситуации? Тут уместнее сильно посочувствовать. Вы ошиблись с выбором (если вообще вы ошиблись). Один хороший человек сказал: "То, что я делаю ошибки, не значит, что я сам – ошибка". Ваша беда, похоже, что вы считаете ошибки непозволительными. А, между тем, ценность неверного выбора огромна – теперь мы точно знаем, чего НЕ хотим. Посмотрите на себя с сочувствием, поблагодарите за опыт, пообещайте себе компенсацию за неприятные переживания, да, наконец, помолитесь о помощи. Она придёт сразу, и из такого места, откуда трудно даже придумать, но придёт только если вы сочтёте себя достойной этой помощи.

Как помочь близкому человеку с биполярным расстройством?

Первым делом – получить информацию о заболевании: чем больше, тем лучше. В сети выложены прекрасные лекции доктора Шмиловича, есть документальный фильм в двух частях, снятый Максом Фраем. Второе возможно только после первого – начать искать и проводить границу, где мой близкий, а где его болезнь. В ремиссиях радоваться. В обострениях выстаивать и, по возможности, не сильно огорчаться самому. Помните, что ни один человек с "биполяркой", несмотря на все мучения, не отказался бы от своей болезни и её даров.

Как избавиться от постоянного чувства вины и долга перед человеком-раздражителем?

Парадоксальность своего вопроса замечаете? Он вас раздражает, то есть причиняет зло, а вы же ещё и виноваты перед ним. Ваш диагноз – созависимость, штука тяжёлая, открепиться от неё вряд ли возможно даже в хорошей индивидуальной терапии. Я направляю своих клиентов в 12-шаговые группы (в дополнение к нашей работе), благо, что в крупных городах Казахстана они функционируют уже несколько лет, да и по скайпу найти себе сообщество – не проблема. Вот вам ссылка на их расписание. Эта система – лучшее, что наработано в мировой психотерапии зависимостей. Вам – в группы CODA (от английского слова codependent – "созависимый"). Это бесплатно, качественно, эффективно.

Как распознать психолога-шарлатана?

Попросите прислать резюме вам на почту. Высшее образование, долгосрочные специализации (программы постдипломного образования, продолжительностью от года и выше), наличие терапии и супервизии у вашего психолога ещё не гарантирует вам результат (его вообще гарантировать в этой профессии невозможно), но вы будете защищены от простого обмана.

Почему "советские" люди считают поход к психологу постыдным?

Вся советская идеология замешана на стыде и вине – это лучшие инструменты для манипуляции. Те, кого воспитывали этими двумя плётками, обязательно будут использовать их сами. Против кого? Против тех, кого ещё можно освободить. Психологи – они же помогают "нащупать" себя, свой путь, свои желания. Вместо общественных. Именно поэтому они – враги любой тоталитарной системы. Мешают качественно подавлять. Ну и ещё – "советские" люди, люди старого образца, могут путать психолога с психиатром. Всё, что из психиатрии, – стигма до сих пор, что уж говорить о Советах.

Откуда в людях желание создать какой-то образ самого себя? Особенно в социальных сетях.

Создать образ, вообще-то, здоровое желание и даже необходимая потребность. Функция нашего сознания – упорядочивать реальность, как-то её структурировать, наконец просто назвать, идентифицировать: это вот – вход, это – выход, это – боль, а это – счастье, тут секс (хороший, к примеру), там тоже секс, но не очень. Это вот – я маленький, и мне тут можно одно, а вот – я подрос, и уже другое из себя представляю. Проблема со всем этим начинается, когда разрыв между образом и реальностью слишком большой, когда образ и реальность сильно "бьются". Ещё большая проблема, когда этот разрыв замечают все, кроме автора. Если человек сознательно или бессознательно лепит образ себя "получче", это говорит лишь о заниженной самооценке и желании хоть на секунду, хоть в чьих-то глазах отразиться красавчиком. Каковым сам себя не считает. Но очень хочет им быть. И мы все удивительно чувствительны к таким "поддутым" образам, мгновенно что-то внутри нас отзывается отвращением, смешанным – когда с жалостью, когда с агрессией на такое надувательство.

Как помочь близкому человеку справиться с депрессией?

Когда это не просто дурное настроение, а установленный диагноз, то важно не осуждать – раз, не призывать и не надеяться, что он возьмет себя в руки, – два, найти вместе хорошего доктора – три, любить, насколько хватит сил, – четыре. Клиническая депрессия – это другая химия мозга, чем у здорового человека. Разница между ней и плохим настроением, как между воспалением легких и обычной простудой. Кто там не был – не поймет, что чувствует больной, и слава Богу, что не поймет. Потому что силы понадобятся огромные для того, чтоб просто быть рядом с больным и сохраняться самому. Лечение – это комбинация медикаментозных средств и разговорной терапии. Вы узнаете всё о настоящей депрессии, прочитав книжку Эндрю Соломона "Демон полуденный", она есть в сети в открытом доступе.

Как стать увереннее в себе?

Я люблю подбирать ключи к проблематике через этимологию слов, которые использует клиент, озвучивая заявку. "Уверенность" – от слова "вера". Почему-то вы не верите себе, кто-то вас научил, что опираться на себя не стоит. А стоит опираться, видимо, на того, кто этому научил. На его мнения, реакции, ценности. Ими руководствоваться. Между тем, есть единственный человек, который является экспертом по вашей личности и вашим ситуациям. Только у этого человека есть доступ ко всей возможной информации, позволяющей принять оптимальное решение, сделать правильный выбор. Это – вы. Реабилитируйте себя как выбирающего и принимающего решения.

Уместно ли во время терапии обсуждать проблемы, которых пока нет, но которые могут возникнуть?

Думаю, что придётся обсуждать не их, а повышенную тревожность, которую человек вытесняет и представляет как предусмотрительность. Невозможно "накрыть" будущее и незачем пытаться. Займитесь настоящим. Или это слишком болезненно, и поэтому вы пытаетесь сбежать к несуществующим проблемам?

Нормально ли забывать то, как ты выглядишь?

Это просто мечта – в наше время агрессивного внедрения дисморфофобии в неокрепшие умы. Мне кажется, это вообще может быть признаком редкого ментального здоровья, когда человек сосредоточен на действительно захватывающих и важных вещах. Хотя всё на свете – вопрос меры. Надеюсь, что забывание, о котором мы говорим, не простирается до элементарных гигиенических процедур.

Нормально ли часто плакать и поддаваться эмоциям?

Если случается что-то горькое, то плакать не только нормально, но даже желательно, сама природа придумала этот механизм, чтобы мы могли переживать и выводить из себя горе, горечь. А по поводу эмоций – нужно не поддаваться им, а слышать их, различать, принимать сигналы. Чувства отлично маркируют, подсказывают нам, чего мы на самом деле хотим, в чём нуждаемся. Хорошо также уметь их "контейнировать". Но какую-то часть всё же надо отправлять по адресу. Психологи говорят, что каждое чувство имеет фамилию, имя и отчество. Не лишайте адресата того, что ему предназначено.

Как перестать прокрастинировать?

Это модное словечко означает чудное состояние, когда организм всяко сопротивляется против необходимости решать искусственную, лишнюю задачу. Когда нам хочется в туалет, почему-то никто не прокрастинирует, не правда ли? Культура, в которой мы живём, круто замешана на нарциссизме, организм устаёт "выплясывать" в угоду эго, сочиняющему всякие навороты "себе на погоны".

Хотелось ли вам врезать пациенту?

Врезать – нет, а послать – да. Иногда – к другому коллеге, иногда – по самому известному маршруту. Впрочем, нас учили не скрывать своих реакций от клиентов, а корректно, неразрушительно размещать их в контакте. Иногда подобное сообщение может стать самым ценным и терапевтичным за весь курс.

*Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.