Ответы на 16 \"стыдных\" вопросов стилисту

На вопросы о персональном стайлинге, трудных клиентах и о том, как должна выглядеть невеста ответил стилист Айзат Сарсембаев

1. Как начать работать стилистом? Обязательно ли идти на курсы? Если да, то куда?

Начинать лучше всего с ассистирования другим, более опытным стилистам - у них имеется доступ к вещам из магазинов, шоурумов, налажен контакт с дизайнерами, фотографами, медиа-изданиями и продакшнами. Начинать с самого нуля сложнее, на построение собственной базы контактов может уйти до нескольких лет и это не гарантирует вам работу на топовых проектах в будущем.

Курсы стайлинга я, к сожалению, не заканчивал. Всему учился на практике и на собственных ошибках.

Совсем недавно приобрел курс по стайлингу от Люсинды Чемберс, бывшего директора моды Vogue UK. Америку Люсинда для меня не открыла, так как за прошедшие четыре года работы в индустрии я столкнулся со всеми аспектами, изложенными в ее лекциях. Но, знай я это все раньше, может быть сейчас все было бы совсем по-другому. Считаю, что курсы проходить не обязательно, но как минимум полезно. Чтобы правильно подобрать курс, в первую очередь обращайте внимание на лекторов, кто они, где, как и с кем работали.

2. Важно ли образование, чтобы стать стилистом?

Краеугольным камнем стайлинга является такое качество, как насмотренность. Если вы поглощаете качественный контент: ходите на выставки, смотрите правильное кино, знакомы с работами мастеров живописи, фотографии и скульптуры, то со временем этот навык в себе разовьете. Образование способно направить вас в нужном направлении и разложить все по полочкам немного быстрее.

3. Что читать, чтобы стать стилистом?

Чтобы стать стилистом нужно скорее смотреть, как я уже говорил в предыдущем ответе. Литературы по стайлингу очень мало, так как стайлинг наука не точная. Здесь почти все строится на эмоциях, впечатлениях и интуиции - дело вкуса. Но законы пропорции, цветовых сочетаний и силуэта никто не отменял.

4. Какой была ваша первая съемка?

Моей первой серьезной съемкой был лукбук выпускной коллекции дизайнера Айгерим Акеновой - сейчас основателя и дизайнера бренда AIKEN. Съемка проходила в Астане, в 2012 году, я тогда еще не работал в модной индустрии, а был студентом факультета логистики Евразийского Национального Университета и увлекался стритстайл фотографией. Локациями были крыша жилого комплекса Highvill и только строящийся Hilton Garden INN Astana. Модных съемок в то время в Астане почти не проводилось, поэтому когда мне поступило предложение ассистировать Айгерим, согласился, не раздумывая.

5. Сколько стоят ваши услуги?

Фиксированной стоимости услуг нет, все зависит от рода деятельности и проекта, которым я занимаюсь. Будь это стилизация эдиториала, показа, лукбука, рекламной кампании, музыкального клипа или персональный стайлинг. К примеру, для журналов и медиа-изданий я работаю бесплатно - это своего рода пиар, который продвигает меня, как специалиста. Если же брать рекламу или клипы, то там, как правило оплата не за один съемочный день, так как на подготовку может уйти до недели. Поэтому если говорить абстрактно, мой заработок за проект колеблется от 100 до 350 тыс. тенге.

6. Работаете ли вы персональным стилистом?

Персональным стайлингом я увлекся достаточно недавно. Недавно - потому что появилась уверенность в своих силах и навыках. Главное для стилиста четко понимать кто твой клиент и найти с ним/с ней общий язык, найти подходящие для него бренды по стилю. Одеть себя в кроссовки Triple S, сумку Saddle от Dior, плиссированную юбку от Gucci, и пояс Off-White вы и сами сможете.

7. Какую обувь на зиму посоветуете?

Теплую и удобную. А если без шуток, то моими фаворитами этой зимой будут ботильоны с тупым мысом и устойчивым каблуком, как у Proenza Schouler, Maison Margiela и Chloé.

8. Какие будут главные тренды 2020 года?

Осознанное потребление - главный тренд 2020 года. В это понятие входит "правило трех R" - reduce, reuse, recycle - потребляй меньше, используй повторно и перерабатывай то, что можно переработать.

9. Можно ли попасть к вам на съемку моделью/ассистентом?

Стать ассистентом возможно, нужно следить за моими Instagram-сториз, в которых я публикую информацию о наборе новых ассистентов на проекты. Попасть на съемку моделью также возможно, пишите в DM, прикрепляйте свои снэпы с параметрами - вдруг вы будущая звезда моделинга!

10. А ваш любимый человек обязан разбираться в моде?

Необязательно, но всегда приятно, когда есть общие темы для разговора.

11. Кого вы считаете своим конкурентов на рынке Казахстана?

Профессия стилиста для нашей страны достаточно новая и расценивается больше как хобби, нежели полноценный род деятельности. Поэтому конкуренции, как таковой, среди стилистов в Казахстане нет. У каждого есть свои сильные стороны: одни хороши в персональном стайлинге, другие круто стилизуют съемки, кто-то специализируется только на рекламе. Моей сильной стороной, наверное, является то, что мне удалось попробовать себя во всех ипостасях стайлинга.

12. Расскажите историю о вашем самом позорном опыте.

На съемках часто случаются курьезы, но позорных моментов было мало. Хорошо запомнились съемки документального фильма Charisma артистов Miyagi & Эндшпиль, которые проходили в Алматы в прошлом году. После примерки с артистами, вместо того, чтобы отдыхать и набираться сил перед 15-часовой сменой я поехал на день рождения к другу. Праздник затянулся, ложиться спать уже не было смысла, пришлось заступать на смену, так и не поспав. Меня периодически клонило в сон в процессе съемки, было неудобно перед артистами и съемочной командой - к тому времени я не спал больше суток.

13. Расскажите про своего самого трудного клиента.

Трудный клиент - это тот человек, который не идет на контакт или попросту не знает чего хочет. Такие клиенты были. Был опыт персонального стайлинга со взрослой женщиной, которой нужно было подобрать вечернее платье для важного мероприятия. Мы обошли более десяти магазинов, перемерили более пятнадцати опций, объективно она выглядела отлично, как минимум в трех вариантах. Но у нее не было четкого пожелания или понимания того, как она хотела выглядеть, и платье мы ей так и не подобрали. Оплату за проделанную работу я получил, но осадок остался.

14. Назовите трех известных казахстанских женщин с плохим вкусом.

Наличие знаковых вещей в гардеробе далеко не показатель хорошего вкуса. Многие соотечественницы грешат тем, что надевают на себя все и сразу, вследствие - выглядят как новогодние елки или как путеводитель по главным трендам сезона. Поэтому я бы наоборот выделил женщин с узнаваемым, запоминающимся и самобытным стилем - Айнур Турисбек, Лилию Рах, Лейлу Сарсембаеву, Меруерт Абдир и Жамилю Абилову.

15. Как должна выглядеть невеста 2019 года?

Не устану повторять, что куда бы вы не собрались, всегда помните про контекст. Прежде чем выбрать себе наряд на какое-либо мероприятие, будь то "қыз ұзату", тематическая вечеринка или деловой ужин, спросите себя уместен ли ваш наряд в данных обстоятельствах, современен ли, удобен, сможете ли вы без жертв для себя провести в этом образе целый вечер?

Рынок одежды сейчас настолько переполнен, что найти идеальное платье на свадьбу возможно, не покидая пределов своего города. Достаточно открыть, специализирующийся на свадебной моде медиа-портал, посоветоваться со стилистом или же обратиться в сервис аренды свадебных платьев, а главное делать все осознанно. Тратить метры тафты, органзы и перьев ради одного вечера - архаично и неэкологично.

16. Как полным одеваться летом?

Летом рекомендую по возможности отказаться от синтетики. Если вы стесняетесь своей фигуры, выбирайте вещи из более плотной, но натуральной ткани. Если же одежда из натурального сырья вам не по карману, хорошую альтернативу могут составить такие материалы, как полиэстер и вискоза, называемые "холодком". Платья и сарафаны из "холодка" с драпировками отлично помогают скрыть несовершенства фигуры.