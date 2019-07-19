Ответы на 16 \"стыдных\" вопросов об ЛГБТ+

1. Что значит + после ЛГБТ?

Дело в том, что сексуальность и гендерная идентичность человека не ограничивается женской или мужской гомо- и бисексуальностью или трансгендерностью. Человеческий мир гораздо разнообразнее и интереснее. Есть асексуалы, которым секс не интересен вообще. Есть агендеры, которые не идентифицируют себя ни с мужским ни с женским миром. Среди индейцев в Америке есть двудушные люди, а среди коренных жителей Сибири - люди превращенного пола. При всем разнообразии их объединяет одно - они подвергаются давлению или травле со стороны общества, так как не помещаются в две стандартные коробочки "М" и "Ж" и все, что с этим связано. Знак + указывает, что список неудобных для большинства идентичностей не ограничен, и что мы боремся за права их всех.

2. Что такое квир?

Если речь идет о квир-идентичности, то мы говорим о людях, которые отказываются от всех общепринятых идентичностей, самоопределений, включая и ЛГБТ+. Например, на вопрос "Ты мальчик или девочка?" могут ответить: "Нет". Они просто отказываются помещать себя в хоть какие-то рамки. Кроме этого, слово "квир" часто используется как зонтичный термин для всех ЛГБТ+, чтобы не акцентировать внимание на каких-то конкретных идентичностях.

3. Как узнать свою ориентацию?

Обычно о нашей ориентации нам сообщат окружающие. Причем ориентацией "по умолчанию" считается именно гетеросексуальность. Уже в раннем детстве девочек спрашивают, какой мальчик им нравится в детском саду. А вот про понравившуюся девочку не спрашивают никогда. Гетеросексуальным детям по мере взросления все эти вопросы будут казаться такими естественными. Тогда как для гомо- и бисексуальных детей однажды действительно может настать момент, когда они зададут себе вопрос: "Кто я такой/такая?" Здесь мы можем посоветовать только лишь прислушаться к себе и перестать обращать внимания на мнение окружающих.

4. Транс-женщина - это мужчина, ставший женщиной или наоборот?

Вопрос изначально задан неверно. Транс*женщина - это женщина, чей пол при рождении был определен как мужской. Здесь же следует остановиться на словосочетании "смена пола" - оно некорректное, потому что оно ни о чем не говорит. Смена какого пола имеется в виду? Гражданский/паспортный пол? Гормональный фон? Первичные и/или вторичные половые признаки? Генетический пол (и его вариации)? Гендерная идентичность человека? Или то, как человек представляется в обществе? Поэтому корректным считается термин "переход", под которым может подразумеваться смена имиджа, паспортных данных, гормональной терапии или хирургической операции.

5. Какая статистика представителей ЛГБТ+ в Казахстане? Есть ли она вообще?

Официальной статистики нет. Максимум, о чем можно говорить - это попытки Министерства здравоохранения подсчитать количество МСМ (мужчины, имеющие секс с мужчинами). Дело в том, что МСМ считаются уязвимой к ВИЧ группой и выделяются международными здравоохранительными организациями в отдельную категорию. В разные годы Минздрав РК считало по-разному, разброс оценок от 31 тысячи до 174 732 мужчин.

Мы полагаем, что подсчитывать ЛГБТ+ в стране, в которой сильна гомофобия и трансфобия, бессмысленно. Никто не даст честного ответа. В США, где уровень терпимости выше, исследования показывают, что в среднем по стране 3,9% людей относит себя к ЛГБТ. Если применить этот процент к нам, то в Казахстане живет около 500 тыс. ЛГБТ+. А если воспользоваться результатами исследования американского сексолога Альфреда Кинси, который утверждал, что гомосексуальны 10% от популяции, то получим, что в Казахстане более 1,5 миллионов человек - ЛГБТ+.

6. Будут ли однополые браки узаконены в Казахстане когда-нибудь? Ваши прогнозы.

Конечно, будут. Причем именно на консервативной волне в попытках защитить и сохранить семью и семейные ценности. Странно звучит, правда?

Дело в том, что новые экономические и социальные условия привели к тому, что людям больше не нужна семья. Семья - это вообще объединение для того, чтобы совместно выживать. У наших прабабушек и прадедушек были большие семьи с кучей детей, которые выполняли кучу дел по хозяйству, помогая обеспечивать семью. При этом все родственники жили вместе или рядом, чтобы поддерживать друг друга. Потом люди стали жить в городах, где семьей стала пара родителей с детьми, которые со временем превратились из дополнительных работников в дополнительный источник расходов, а потому детей заводят все меньше, вкладывая в них все больше.

Теперь же мы видим, что в первый год после свадьбы распадается треть браков. Люди долго не вступают в брак или не женятся вообще, или, поженившись, не заводят детей, а живут для себя. Все это принято называть упадком семьи и семейных ценностей. На этом фоне однополые браки - это попытка задержать социальные изменения, задержать перерождение семьи в новые форматы, но в то же время признание однополых семей - это и признание новых форматов сожительства людей. Такая вот двойственность.

7. Как сделать каминг-аут перед семьей/друзьями? Стоит ли вообще делать каминг-аут?

Каминг-аут - это все еще сложный и иногда опасный шаг. В то же время он видится каким-то освобождающим действием, после которого можно будет жить свободно и без лжи. И если есть ощущение, что каминг-аут необходим, то его надо делать.

Однако следует помнить, что люди, которым вы открываетесь, могут повести себя не самым приятным образом. Поэтому всегда стоит для начала поговорить с человеком об ЛГБТ вообще, проследить за реакцией, например, на новости о принятии закона об однополых браках где-нибудь в Европе и т.д. Если вы видите, что реакция крайне негативная, то каминг-аут стоит отложить.

Кроме того, к каминг-ауту стоит подходить прагматично. Если вы подросток, то вы финансово и законодательно зависите от родителей. Это значит, что их негативная реакция на ваш каминг-аут может кончится весьма плачевно. Мы знаем случаи, когда родители забирали своих детей из школы, запирали в психиатрических клиниках или просто сильно ограничивали в финансах. Каминг-аут - это стресс, поэтому хорошо подготовьтесь к нему.

8. Как поддержать квир человека, который планирует каминг-аут перед семьей?

Как и в любой другой стрессовой ситуации: будьте рядом, оказывайте моральную поддержку, будьте готовы в буквальном смысле спасать человека из сложной и опасной ситуации.

9. Правда ли, что ЛГБТ+ более верные партнеры или они такие же как и все?

Нам кажется, это один из мифов, в который верят и сами ЛГБТ+. Для создания этого мифа есть довольно много предпосылок. Однако все люди одинаковые, у всех проблемы с выстраиванием отношений с другими людьми, в том числе и в романтическом плане. Наверное, достаточно послушать певцов и певиц из ЛГБТ+ - темы песен все те же.

10. Может ли гендер меняться со временем или от обстоятельств?

Гендер - это набор социальных маркеров, правил поведения и общественных ожиданий. Например, ожидается, что женщина будет варить борщ, а мужчина лежать на диване. А еще от мужчины может требоваться носить юбку. В Шотландии или Саудовской Аравии, например. А в Казахстане мужчина рискует серьезно пострадать, выбрав такую одежду. Думаем, вопрос касался гендерной идентичности, т.е. того, кем человек себя ощущает: женщиной, мужчиной или кем-то иным.

На этот счет есть разные точки зрения. Одни считают, что гендерная идентичность зависит от какой-то мозговой физиологии и биохимии, другие говорят, что идентичность формируется в процессе взросления. На самом деле нам не нужно знать ответ на этот вопрос. Важнее научиться принимать людей и их идентичности с уважением, не требуя доказательств и обоснований.

11. Как ЛГБТ+ люди находят друг друга для отношений?

Если говорить о мужчинах, то в советские времена существовали т.н. "плешки" - всем известные места, где собирались мужчины в поисках партнера. Другим популярным местом для поиска знакомств с целью секса были общественные бани. В 90-е годы мужчины знакомились по объявлениям в газетах. Сейчас все очень просто - наряду со специализированными приложениями знакомств для смартфонов, парни знакомятся через Вконтакте и Instagram.

12. Куда лучше обратиться за советом, психологической помощью квир человеку? Есть ли у нас консультанты в этой области?

Лучше всего написать нам или другим активистам и активисткам с просьбой дать контакт дружественных специалистов и специалисток. Нет ничего хуже, чем попасть в руки гомофобов, которые под видом помощи будут заниматься конверсионной терапией, т.е. будут пытаться менять вашу сексуальную или гендерную идентичность.

13. Куда лучше обращаться если мне угрожают, я боюсь за свою жизнь?

Лучше всего обращаться к ЛГБТ-активистам и активисткам. У них либо есть собственные ресурсы для юридической поддержки, либо они знают дружественных адвокатов и адвокаток, к которым следует обратиться. Конечно, в идеальном варианте каждый гражданин Казахстана должен иметь телефон адвокатов, которым он доверяет.

14. Как лучше реагировать на гомофобию?

Если речь идет о нападках в сети, то идеальный вариант - юмор. Гомофобы думают, что они несут какую-то очень важную для всех информацию. Именно высмеивание архаичных и просто бесчеловечных взглядов работает лучше всего. Если речь идет о реальной жизни, то все зависит от ситуации. Где-то стоит просто игнорировать чужую глупость, а где-то, как уже писалось выше, стоит обратиться к адвокату, друзьям и сообществу.

15. Почему многие до сих пор не воспринимают ЛГБТ+, а некоторые и вовсе агрессивно относятся к квир людям?

Два года назад крупнейшая ЛГБТ организация ILGA провела масштабное исследование по всему миру. В нем приняли участие 116000 респондентов из 77 стран. Один из главных выводов заключается в том, что гомофобия выше там, где люди не имеют личных знакомств в ЛГБТ-людьми. Другими словами, причина гомофобии и трансфобии чаще всего в том, что люди думают, что ЛГБТ - это какие-то люди с пёсьими головами, живущие в Гейропе. Они даже не догадываются, что встречаются с ЛГБТ каждый день - дома, на работе, среди друзей. К сожалению, тут есть своеобразный порочный круг - не зная лично кого-то из ЛГБТ, люди склонны к гомофобии и трансфобии. А проявление ненависти, в свою очередь, не дают их близким и друзьями признаться в своей ориентации или гендерной идентичности.

16. Сталкивалась ли редакция с критикой? Если да, то как вы с ней боретесь?

Нам постоянно приходят письма с угрозами, проклятиями и прочей ерундой. Эти письма редакция обрабатывает очень просто: "Выделить все", а затем "Отправить в корзину".