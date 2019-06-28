Ответы на 13 стыдных вопросов фотографу в жанре ню

О ценах, конфиденциальности и грани между эротикой и ню

1. Сколько стоит ню съёмка в среднем и сколько фотографий получается?

Съемка в жанре стоит так же как и любая другая индивидуальная фотосессия. В среднем от 40000 до 50000 тенге, но за "конфиденциальность", то есть за то, чтобы я эти фотографии никуда не выкладывала - дополнительно 50% от цены.

Количество фотографий варьируется. Это зависит от внешности и фотогеничности модели. Бывает 5, а бывает и 40-50. В среднем обещаю людям 15 отредактированных фоток.

2. Снимаете ли вы несовершеннолетних? Если да, то на каких условиях?

Несовершеннолетних в ню не снимаю.

3. Как расслабиться перед съемкой, если это в первый раз?

1. Моральная подготовка. Такого рода фотосессия требует моральной подготовки и принятия себя такой какая вы есть. В любом случае, если фотограф адекватный, он поможет вам расслабиться.

2. Абсолютное доверие. Нужно понимать, что на фотосессии ваше настроение отражается, поэтому нужно испытывать абсолютное доверие к фотографу. Опять же, если фотограф профессионал, он знает, что делает. Даже элементарные вещи вроде того, чтобы втянуть живот, вытянуть ногу вперёд и так далее будут подсказаны. Но бывают и случаи, когда девушки приносят с собой вино. Я думаю, что это больше психологический момент.

4. Как вы помогаете модели, которая стесняется или не уверена в себе?

Бывает, я помогаю моделям расслабиться постепенно. Мы делаем пару кадров в одежде, потом модель снимает брюки, кофту и так далее. Бывает девушке лучше сразу раздеться, чтобы привыкнуть - зависит от человека. С моей точки зрения, здесь важен всегда индивидуальный подход к каждой модели. Похвала - лучший способ придать уверенности.

Главное помнить, что ню - в первую очередь об эстетике обнажённого тела (какое бы оно не было), для пошлости есть отдельный жанр - эротика.

5. Где грань между нормой и пошлостью?

На этот вопрос я до сих пор не могу ответить и думаю, что у каждого ответ свой - можно быть пошлой и полностью одетой. Но я стараюсь не переходить свою поставленную грань между эстетикой и пошлостью.

6. Обязательно должно быть идеальное тело для таких фото? Или вы все отретушируете?

Зависит от фотографа. Для меня - все красивы, пока модель с идеальным телом у меня была всего одна. Даже если копнуть глубоко в историю, есть много скульптур и картин эпохи Ренессанса, где обнажённые натуры совсем не идеальны, но все же это было и будет всегда красиво.

Для эстетики я могу убрать пару прыщей или морщинку. Но, я стараюсь придерживаться позиции "люблю себя такой, какая я есть и люблю других, такими какие они есть". Если же это ювелирная съемка или fashion, в таких случаях я, конечно, ретуширую, но опять же не много. Если это фотосессия на пленку, то вообще ничего не трогаю. Но я всегда стараюсь не ретушировать, например, в фотосессии с "уятом" - ноль коррекции.

7. Обговариваете ли зоны депиляции с моделью?

Нет, это я никогда не обговаривала, но почему то все девушки ко мне приходят всегда подготовленные.

8. Как часто вам приходится сталкиваться с термином "уят"? Как вы реагируете или боретесь с этим?

После моей фотосессии на тему "уят" не было ни одного злого или неадекватного комментария, жалоб. А после моих публикаций в журналах я вообще слышу сплошной позитив. Бывает пишут что-то негативное моделям, но никто всерьёз это не воспринимает. Единственное - мой канал в Telegram несколько раз блокировали.

9. Как вы пришли к ню-фотографии?

Моя первая фотосессия была как раз таки в жанре ню. Я даже подумать не могла, что это вызовет столько вопросов у окружающих. Для меня это была всего лишь фотосессия, где я хотела показать красоту тела. Я поняла, что раз такое люди обсуждают - значит я все делаю правильно и надо продолжать. Но, ню - не единственный жанр в котором я снимаю.

10. Сталкивалась ли модель после фотосессии с хэйтом от родственников или других людей?

Как я ответила выше, писали неадекватные люди, которых всерьёз никто не воспринимал. Но были пара случаев, где молодой человек модели вдруг после съёмки был против публикаций, хотя до съёмки все обговаривалось. Был случай, когда я позвала модель для творческой съёмки, но её молодой человек запретил ей у меня фотографироваться, так как не хотел, чтобы её лицо было среди обнажённых "похабных" тел. Фотосессия должна была быть в одежде.

11. Как часто фотосессия приводит к интиму с моделью?

Я остаюсь в дружеских отношениях со своими моделями, не более.

12. Где искать моделей, если хочешь начать снимать ню?

Я писала в сторис, что мне нужны модели - приходили подруги, потом другие девушки, а впоследствие это превратилось в заработок. В начале пути надо предлагать самим, снимать всех, и для себя понять хотите ли вы это снимать и отличаете ли вы ню от эротики. Съемка в белье не обязательно - ню. Хороший фотограф снимет хорошо кого угодно, как угодно, где угодно. Так что главное начать, а дальше будет понятно.

13. Планируете ли вы снимать мужчин?

Мужчин я уже снимала, но в других жанрах, не в ню. Хотела бы попробовать, но мало кто к этому относится серьёзно.