“Я играю под мужским ником”: девушки-геймеры о сексизме в киберспорте

Индустрия компьютерных игр в 2017 году заработала больше, чем радио, TV и кино вместе взятые. В цифрах это $108,4 и $40,6 миллиарда, соответственно. Сегодня стереотипы о том, что "видеоигры это несерьезно" уже не работают. Киберспорт официально признан одним из видов спорта более чем в 20 странах мира, включая Казахстан. Начиная с Sims и GTA, люди становятся игроками международных чемпионатов и выигрывают миллионы долларов. Самый крупный кибер-чемпионат - International - уже собрал призовой фонд в размере $20 002 432, по данным на 11 июля. В то время как до самого соревнования еще месяц.

Есть стереотипное мнение, что киберспорт - территория исключительно мужчин. Но это, конечно, не так. Девушки наравне с мужчинами обожают игры, играют в них, участвуют в международных турнирах, побеждают. И сталкиваются с сексизмом. В качестве примера - пять героинь (от просто любительниц игр до победительниц международных чемпионатов), которые рассказывают о геймерском сексизме, виртуальном харассменте и многом другом.

Алтынай Иманова (@charliedarst), киберспортсмен

Я играла в игры с детства. У мамы появился компьютер для работы и там было несколько игр: Alice McGee, Harry Potter и Need for Speed. В 2008 начала играть в Counter Strike 1.6. Сначала с друзьями, потом в женской команде с ежедневными тренировками и турнирами. Играю на стационарном компьютере, с ноутбуками вечные проблемы. В Counter Strike важен полный контроль - в движении мыши, в звуке. Наушники должны прекрасно передавать звук, чтобы можно было слышать любой шаг или действие противника.

Все мои друзья, так или иначе, знают о мире киберспорта. Большинство слушают эти новости от меня. Некоторые подруги включали стримы моих игр, когда я играла на чемпионатах. Хотя они вообще не понимают, что происходит в игре, кроме как меняющегося счета. Парни разные бывают: и дивляются, и предлагают сыграть вместе - проверить мой скилл, так сказать. Девушки считают такое поведение инфантильным.

В виртуальном мире я в 99% случаев играю с парнями. И могу выделить два сценария. Одни начинают тренироваться в пикапе, добавляться в друзья, искать мои личные страницы, фото и т.д. Другие - кричать в микрофон "О боже, с нами баба, мы сейчас проиграем" и другие сексисткие комментарии. Это влияет на игру по-разному. Иногда, как говориться, "тильтую" и начинаю играть без мозга. В другой - могу разозлиться, сконцентрироваться и доказать, что я лучше их. Это ежедневная, нормальная практика. В онлайн-игры чаще всего играют дети 13-20 лет, от них мало чего можно требовать и ожидать. Я уже 10 лет играю и привыкла ко всему.

Я не знаю другой индустрии, где уровень сексизма был бы таким зашкаливающим, как в киберспорте. Серьезно. Я слышу сексистские комментарии каждый день, стоит мне заговорить в микрофон. В детстве же я приходила в компьютерный клуб и выигрывала местных ребят в гонках Need for Speed, за что меня обзывали. Но они никогда не признавали, что я играю лучше них. По сути, так я и начала играть в игры. В Counter Strike 1.6 я хотела доказать одному парню, что лучше него.

Айгерим Дунамис (@aigera_dunamis), киберспортсмен

Все началось в 2010 году, когда увидела как брат играл в первую Dota. Я попросила его научить, на что он с ухмылкой ответил, что девичий мозг не создан для игр. Я разозлилась и научилась сама. Через пару лет уже выигрывала его в поединке. Большинство моих друзей - это девушки-геймеры. Но сложностей с "не геймерами" в общении нет. Но многие все-равно считают, что геймерство - ребячество.

В виртуальном мире немного сложнее. Когда парни узнают, что я девушка, удивляются, хотят познакомиться и завязать общение. Но это отвлекает и тебя, и союзников. Поэтому во время игры, я стараюсь не выдавать себя. Думаю, это правильно. Dota не для знакомств создана. Жаль, не все так считают. Кто на самом деле скрывается за ником они узнают только тогда, когда я во весь войс говорю: "Всем спасибо за победу, удачи дальше, парни!". Из-за того, что я играю под мужским никнеймом, с секзизмом я не сталкиваюсь. Но знаю о случаях, когда мужчины говорили девушкам выйти из игры и идти на кухню. Мол, ее место там. К счастью, не все такие, есть и абсллютно адекватные ребята, интересующиеся женским скиллом. Когда мы с девочками участвовали на турнирах, многие ребята просились в зрители. Им было так интересно, как 5 девушек играют против парней, которые, в итоге, после игр вставали с мест с красными щечками.



Екатерина Барабаш (@katya_vlkv), геймер-любитель

Я геймер с детства. Когда была маленькая, любила сидеть со старшим братом и смотреть как он играет, а когда брат уходил - играла сама. В 2013 году мой близкий друг показал мне Dota 2, с этого все и началось. Dota - это командная игра. Я предпочитаю играть со знакомыми людьми, потому что они будут адекватно реагировать на твои просьбы.

У меня геймерское окружение, поэтому никаких недопониманий в общении нет. Мы играем, обсуждаем игры, иногда делаем ставки. А близким подругам и знакомым вообще все равно, играю я в Dota или нет, на личность это никак не влияет. У парней другая реакция - они удивляются, когда узнают, что я геймер, спрашивают мой рейтинг и предлагают сыграть вместе. В жизни с сексизмом я не сталкивалась, а вот в виртуальном пространстве - бывало. И познакомиться предлагали, и спрашивали есть ли у меня парень, и писали действительно оскорбительные вещи, вроде: "фу, девушка - это определенно луз (проигрыш)", "что ты забыла в Dota? Иди на кухню и вари борщ".



Мария Уды (@mushunya), геймер-любитель

Играю я с самого детства. Росла с мальчишками, была единственной девочкой во дворе - с этого и началось увлечение играми. Мы все вместе ходили в компьютерные клубы (в этом есть свой шарм), но я всегда старалась сесть в самый угол зала, старалась быть незаметной. Даже никнеймы брала нейтральные. И обыгрывала мальчиков. Они хотели знать, кому проиграли, кричали на весь зал: "Кто это? Кто?!". Я молчала, но тихо радовалась и ликовала. В принципе, парни и сегодня удивляются, когда узнают, что я геймер. Сейчас для "фана" я играю в Assassins Creed и Sims. Sims - это прям женская Dota. Скачиваю разные классные примочки: дома, одежду. Когда хочется отвлечься, расслабиться - очень клевая, прикольная игра.

Ксения Черных (@gummi_junior), геймер-любитель

Для меня игра не цель, а способ хорошо провести время. Так же, как и книга, кино или встреча с друзьями.

Начинала играть я в детстве - на денди и сеге. То, что я помешана на играх, поняла когда проходила Sonic 3D Blast. Вообще, я "сонибой" ("геймер, который играет на PS4" - прим. ред.), идущий на компромиссы. Выбираю PS4, потому что у него больше всего крутых эксклюзивов и управление для меня удобнее. Недавно попробовала пройти ремастер Crash'а (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy), но нервы уже не те. Хотелось кричать от злости и раздражения, когда в 20-ый раз "умирала" на одном и том же месте. В век огромного выбора гейм-предложений ты не будешь играть в то, что тебе не нравится, а просто "перелистнешь страницу" и выберешь следующую игру, созданную "специально для тебя". Последнее, во что играла: What remains of Edith Finch. Очень крутая инди-игра, рекомендую.

Сейчас много говорят о сексизме в киберспорте. Да, он есть, но я с ним не сталкивалась. Гендерные предрассудки - это плохо. Равенство в любых сферах жизни - утопия. Мы все разные (не мужчины и женщины, а люди), и это круто.

С харассментом в играх я тоже не сталкивалась, т.к. почти не играю в сетевые игры. Не люблю работать в команде, не умею делегировать обязанности. Поэтому, предпочитаю неспешные RPG (ролевые игры) и игры-киношки от Quantic Dream.