Татьяна Полякова об искусстве легкой беседы и этикете

Татьяна Полякова - международный специалист по этикету и коммуникациям, единственный в Монако обладатель лицензии по преподаванию этикета, лайфстайл-колумнист глянцевых изданий Vogue Ukraine, Harper's Bazaar, Tatler и Robb Report. В Алматы Татьяна приехала с лекцией об этикете и small talk по приглашению бутика Elements. Гостям преподаватель хороших манер рассказала, почему молчание - признак невоспитанности, почему посторонних людей нельзя называть "тетями" и "дядями" и всегда спрашивать собеседника о том, хочет ли он сфотографироваться.

О Small talk

Small talk необходим всем, особенно если вы часто выходите "в свет". Искусству легкой беседы можно научиться. Вы же способны выучить иностранный язык? Это только с человеком, которого вы видите впервые в самолете вы можете только поздороваться и попрощаться. В других ситуациях с людьми нужно общаться. Молчать – невоспитанно. Если вы молчите, это считывается другими, что вы умный, скорее всего достаточно успешный и... безразличный. Тогда зачем вы выходите из дома? Тем для small talk очень много. Я не буду перечислять все, но скажу, о чем не надо заводить разговор. О политике, о религии. Не рассказывайте о своих последних покупках, не спрашивайте о них у собеседника. Не интересуйтесь, есть ли у него дети, а если все-таки спросили и услышали "нет", не спрашивайте почему детей нет. Помните, чем больше вы популярны и успешны, тем больше вам будут задавать провокационных вопросов. На них нужно всегда отвечать шуткой. В светской беседе вспоминайте англичан, которые общаются по принципу: распросить обо всем и ничего не рассказать о себе. И всегда улыбайтесь.

Стоп-слово

Так вышло, что с детства нас преследуют слова и понятия, которые нельзя употреблять направо и налево. Например, безобидные "тетя" и "дядя". Не употребляйте их по отношению к посторонним людям, к тем, кто не являются вашими родственниками. Чужой человек не может быть вашей тетей.

Этикет

Не нужно бояться этикета. Каким бы он ни был – французским, английским или китайским. Нужно знать его основы, чтобы знать, чего ожидать, когда вы встречаетесь с людьми чужой культуры. А еще правила этикета полезно знать, чтобы их нарушать, как любые правила. Эти навыки можно узнать и выучить, общаясь с людьми, путешествуя. Очень часто взрослые отправляются в путешествие без детей. На мой взгляд, зря. В путешествиях дети задают большое количество интересных вопросов, которые нам не придут в голову. Дети – наш проводник, они видят то, что не видим мы, они хотят все знать. Вспомните французов: они часто выходят с детьми не просто на прогулку. Они ходят с ними на культурные мероприятия, ужины в рестораны. Таким образом, они их "натаскивают", постоянно знакомят их с чем-то новым, что-то показывают, много разговаривают. Во французких ресторанах не существует детского меню. Дети едят то же самое, что и родители. Это один из способов знакомства детей с миром вкусов.

Еще я бы хотела напомнить: когда вы сидите в компании и хотите сделать фото, то перед этим обязательно спросите, хочет ли этого человек. И дождитесь ответа – положительного или нет. Поверьте, не все люди, которых вы снимаете на камеру, хотят этого. Это личная фотография. Уважайте людей.