Сменить профессию после 30: советы рекрутеров и тех, кто это пережил

Наверняка ваши бабушка и дедушка проработали большую часть жизни по одной специальности, а может быть даже и в одной компании. После школы человек выбирал университет, обучался профессии и в течение жизни повышал свою квалификацию в одном направлении. Сегодня такой карьерный путь называется вертикальным. Но времена меняются. Реалии таковы, что для сохранения востребованности важнейшим качеством станет способность обучаться – об этом мы уже рассказывали в статье. Но обучение подразумевает не только развитие навыков: возможно, вам захочется сменить профессию кардинально.

С чего начать?

Одно из самых страшных ожиданий по поводу смены специальности – боязнь оказаться новичком. Но ландшафт сегодняшнего рабочего места и приоритеты сегодняшних работников кардинально отличаются от тех, что были десять лет назад. Теперь в вашем офисе может работать целых пять поколений. Это означает, что наши взгляды на поздние старты, смену работы, карьерные изменения и лидерство развиваются. И это нормально. Когда мы отбрасываем наши ожидания, связанные с возрастом, это позволяет нам сосредоточиться на людях и их реальных способностях.

"16 лет в рекрутинге и более 1000 проведенных интервью показывают, что человек как минимум дважды за свою карьеру задумывается о смене деятельности. Первый раз это происходит после двух-четырех лет по окончании университета, когда молодой специалист сталкивается с изматывающими условиями выбранной работы и разочаровывается. Чаще всего это случается в таких компаниях, где тяжелые условия работы (с 9 утра до 1 часа ночи), а также авторитарные начальники отделов. Молодые специалисты начинают задумываться об индивидуальном предпринимательстве, работе на себя, монетизации своего хобби. К сожалению, в большинстве случаев у них это не получается. Второй этап приходится на возраст 35-40 лет, когда человек выдыхается, появляется усталость", – рассказывает директор рекрутингового агентства Optimum Дина Абылхожина.

Арсен Рысдаулетов, больше известный как диджей Superfly и популяризатор сельского хозяйства, а ныне генеральный директор агро-холдинга Apple World, ранее работал в банковской сфере – он был региональным менеджером в Private & Corporate Banking. Несколько лет назад Арсен начал активно интересоваться фермерством, в частности, тем, как модернизировать эту отрасль в Казахстане. Своими мыслями он начал делиться в Фейсбуке, где получил огромный отклик. "В какой-то момент мне стало тесно в офисе. Я начал предлагать руководству банка разные идеи. Хотел совмещать несколько обязанностей. Идеи приветствовались, но без особого энтузиазма. Сейчас я это называю "конфликтом поколений". Молодое и старшее поколения говорят на разных языках и не всегда понимают друг друга. Молодежь следит за всеми трендами в мире и очень быстро улавливает новую волну. Старшему поколению необходимо время, чтобы всё усвоить и понять. Тот, кто реагирует быстрее, у того больше возможностей для маневра и шансов на успех", – рассказывает Арсен.

Желание сменить обстановку является естественным, утверждают эксперты. Выбор профессионального пути чаще всего происходит по окончании школы – мало кто в это время знает, чем действительно хочет заниматься в жизни. И даже если знает – кто сказал, что приоритеты и интересы не могут меняться с возрастом и сменой окружения? Главное, как рассказала Дина, очень важно отличать желание сменить деятельность от желания сменить обстановку. Например, если вам тяжело вставать по утрам, и сама мысль о рабочем дне вызывает безысходную тоску, то стоит задуматься, что именно стоит за этим нежеланием. Возможно, что атмосфера в коллективе (токсичными бывают и отношения с коллегами) или начальник-самодур, из-за которого любимое дело превращается в ненавистное.

Бывший шеф-редактор Buro Russia Олеся Зайдман (Ива) вышла замуж и переехала в Израиль. Сейчас она изучает иврит и параллельно осваивает новую профессию – software product manager, которая почти никак не связана с её предыдущей работой. "Считаю, что менять профессию каждые 5-10 лет – это норма нового времени. Мир быстро меняется. На мой взгляд, каждый должен спросить себя прямо сейчас: заменит ли его в профессиональной деятельности искусственный интеллект? Спойлер: с вероятностью 90%, что да. А это значит, что пора менять специальность и изучать новые профессии. Это пугает, но это новая норма. Большой плюс современного мира в том, что образование доступно онлайн. И вы можете выучить новую специальность за полгода, не выходя из дома. Пользуйтесь этим. Я разделила путь к новой профессии на несколько шагов. Первый – я определилась, собственно, какой будет моя новая профессия. Я переосмыслила все, какие у меня есть, таланты, опыт, приоритеты и мечты. Я вспомнила, что меня интересовало в детстве. Так, кроме искусства и литературы, я увлекалась инженерией, математикой, программированием и была заядлым геймером. Плюс, мой предыдущий опыт включал в себя не только журналистику, но и digital marketing, product management, работу с UI (user interface), UX (user experience) и контентом, а также event-planning. Так я пришла к мысли о software product manager. Кроме того, я подумала, куда бы я пошла работать, если бы я осталась в Москве. И ответ: только в Яндекс. Очень логично я пришла к мысли о карьере в hi-tech", – рассказывает Олеся, – "Второй шаг – я проанализировала новую среду. Я живу в Тель-Авиве – это мировая столица высоких технологий. Тут бесконечное число стартапов и компаний, работающих в сфере высоких технологий – от искусственного интеллекта до роботостроения. Не говоря об офисах Facebook, Google, Amazon. В Тель-Авиве нет другого пути, если хочешь преуспеть и купить здесь квартиру, кроме как завоевывать рынок высоких технологий".

Консультация со специалистом

Тесты на профориентацию чаще всего проходят в старших классах, но помощь коуча более актуальна для взрослых, которые находятся на перепутье. Прежде чем решиться на ответственный шаг, Дина советует пройти консультацию у специалиста, который поможет определиться с тем, что вы хотите и что вы сможете делать в будущем. Он определит ваши увлечения, мечты, цели, сильные и слабые стороны, составит характеристику, по которой легче будет сориентироваться и построить схему действий. "При переходе важно составить план. У меня была клиентка, которая в 34 года решила перейти из маркетинга в HR. Она решила оставить свою работу, получить образование и необходимые сертификаты, пойти в рекрутинговое агентство, чтобы там получить базовые навыки и лишь затем устраиваться в компанию. Сегодня она обладает HR-сертификацией, которая котируется и в Европе, и в Соединенных Штатах. Смена профессии – очень важный и рискованный шаг, который требует подготовки, чтобы минимизировать риски. С вами рядом должен быть профессионал, тем более что сейчас существует множество инструментов и методик, которые позволяют выяснить, чего действительно хочет человек", – рассказывает Дина Абылхожина.

Финансы и образование

В любом случае стоит понимать, что смена работы и карьеры – это затратный проект, который займёт не один месяц. Первый и важный аспект – это образование. В новые навыки придется инвестировать. Также стоит взять в расчет безработный период. Дина Абылхожина рекомендует создавать финансовую подушку из 6-12 зарплат, чтобы чувствовать себя спокойно. Необходимо понимать, что зарплата на новой должности будет меньше. "В течение года я занимался улучшением своего английского языка и математики. Подготовил необходимые документы и подал заявку в сельскохозяйственные университеты Европы и Австралии. Из всех вариантов выбрал Германию, потому что там бесплатное образование. На 2 года нужно было около 17 000 евро. Отложил небольшие сбережения, продал машину. Какое-то время поддерживала супруга – я уехал через месяц после свадьбы. Она была рада, что у меня возникла возможность пожить за границей. Родители тоже поддержали. Учеба не была самоцелью. Главным было то окно, которое мне откроется из Германии в другие страны. Это многочисленные фермерские хозяйства, высокотехнологичные компании, инновации в агробизнесе, выставки и конференции, новые технологии и подходы, тренинги и семинары", – рассказывает Арсен.

Образование – ключевой пункт в смене специализации. Начинать желательно за полтора-два года до смены. Для начала это могут быть короткие курсы, которые легко найти на образовательных платформах, статьи, книги. Идеальным вариантом станет новая ученая степень, например, магистратура, которая длится один-полтора года. "Я записалась на онлайн-курс канадского университета по специальности software product manager. Скачала в Amazon Kindle кучу книг по теме. Курсов масса – от Coursera, Linkedin, Udemy, Thegreatcourses, до русскоязычного Openedu и так далее. Сейчас я заканчиваю очередной курс, попутно посещая собеседования в разных компаниях. Важно, что в моём случае шаг образования включал и изучение иврита, – на это ушло два года, и я до сих пор его улучшаю. И английский – нужно было его подтянуть до уровня свободного писательства. В повседневной жизни я уже пользуюсь тремя языками: английским, русским и ивритом. В идеале, я бы хотела получить в будущем степень по социологии в одном из англоязычных университетов", – рассказывает Олеся.

Поиск новой работы

По словам экспертов, многие работодатели положительно относятся к соискателям с иным бэкграундом. Особенно, если опыт подтвержден международными сертификатами или дипломами. С другой стороны, зарплата может быть меньше, к примеру, на 20%. Любой эйчар рискует, нанимая специалиста, не обладающего определенной специализацией. Компании нужно время, чтобы понять, насколько эффективен новый сотрудник. И очевидно, что без необходимого опыта работы он не сможет дать необходимые результаты. Ему понадобится время на притирку, ознакомление. "Во многих крупных корпорациях существует понятие кросс-функциональности, где из сотрудников готовят универсальных солдат. После пяти лет маркетолога могут перевести в финансовый отдел, ещё через пять лет – сменить регион или даже страну. Сегодня это новый тренд в рекрутинге, который набирает обороты и позволяет работодателям поддерживать эффективность сотрудников. Ещё один важный фактор для всех сегодняшних эйчаров – так называемые soft skills. Коммуникабельность, умение адаптироваться, учиться и применять знания на практике – сегодня эти характеристики потенциального сотрудника не менее важны, чем традиционные hard skills. Изменения сегодня происходят молниеносно, и компаниям важно понимать, что их команда может поддерживать подобный темп", – рассказывает Дина.

"На работу я вышел в то же утро, в которое и вернулся в Казахстан. У меня не было времени на раздумья. Было столько энергии, что хотелось поскорее направить её в нужное рабочее русло. Как ни странно, материальное положение было для меня второстепенным. Был период, когда я 5 месяцев работал без оклада, потому что хотел достойно закончить проект и с чистой совестью уйти. Конечно же, этого никто не оценил, но это было важно, в первую очередь, для меня. Обжигался, получал опыт, шёл дальше. За последние 6 лет я успел поработать со многими людьми, с которыми впоследствии сложились хорошие отношения. Эта связь позволяет мне быстро находить разных людей и решать разные вопросы", – комментирует Арсен Рысдаулетов.

Если вы всё-таки задумались о смене карьеры, немаловажно выбрать ту профессию, которая будет востребована в будущем и, возможно, за рубежом. Впоследствии это может значительно упростить вам жизнь. В конечном счёте всё решают навыки, но умение адаптировать их под требования будущего – вот что будет самым важным. "Мне давно хотелось перейти на full-time работу на английском. И в будущем я не знаю, где мы будем жить. Может быть, в Канаде или Америке. Или Азии. Или Европе – кто знает? Но моя новая профессия, точно, в ближайшие 10 лет позволит мне найти работу в этих странах. Последнее, о чём я думаю, так это о том, что я меняю профессию в 31, так как это – нормально. И я готова её сменить в течение жизни ещё не раз – и в 40, и в 50, и так далее", – подытоживает Олеся.