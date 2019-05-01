Работа мечты: стоит ли её искать, и сделает ли она вас счастливым?

О любви к работе и о том, насколько реалистична позиция: "Найди работу по душе, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни"

Любовь к работе и к своей профессии в популярной культуре подаётся как одна из интегральных частей качественной и счастливой жизни. Открыв очередную статью о выборе профессии или о дауншифтинге, можно выделить одну, крепко укоренившуюся идею: работать нужно там, где вам это нравится, а ещё лучше – найти работу мечты. Редакция BURO решила узнать, реалистична ли эта идея, и что на этот счёт думают казахстанцы. Они рассказали о своём отношении к работе, секретах карьерного успеха и о том, важно ли, в принципе, любить работу, чтобы стать успешным и счастливым.

"Для меня 'работа мечты' – это работа в системе, в которой человек может развиваться, где он имеет чёткие цели и знает задачи. Свою работу я не люблю, потому что, фактически, многое зависит от моих коллег. Они по тем или иным причинам не хотят работать, а руководство не совсем понимает, что ему от меня нужно. Моя мечта не реализовалась. Думаю, она была вполне реалистичной, но не для воплощения в Казахстане.

Не обязательно любить свою работу, и не любить её – нормально. Но важно быть человеком ответственным и понимать, что если ты обременён какими-то иными заботами (о семье, о детях), то в определённый период жизни приходится задумываться, что для тебя важнее – найти призрачную 'обожаемую работу' или быть хорошим отцом и мужем. В случае с нелюбимой работой хорошо, если у тебя есть хобби. Любимое занятие, не связанное с работой, поможет отвлечься.

Цитата – "Найди работу по душе и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни" – ложь. В современной культуре сильно обожествляют 'работу мечты'. Если мы посмотрим на успешных людей, например на покойного Стива Джобса, станет понятно, что перед тем, как достичь высот или сделать шаг, который изменит карьеру, нужно сделать тысячу ничем не запоминающихся, непримечательных, неинтересных шагов. Я считаю, что вышеупомянутая фраза на самом деле вызывает лень в людях. Чтобы что-то понравилось (пусть это будет банальная игра), это нужно сначала понять, нужно приложить усилия."

"Я люблю свою работу, но считаю заявление – "Найди работу своей мечты, и ты больше никогда не будешь работать ни дня в своей жизни" – немного преувеличенным и наивным.

Нужно искать работу, которая тебе нравится, или искать в уже имеющейся работе то, что тебе нравится, и развиваться в этом направлении. Многие люди, возможно, никогда и не найдут 'работу своей мечты', но каждый может найти что-то своё в любой работе и фокусироваться на этом. Даже у 'работы мечты' будут свои недостатки и задачи, которые человек будет выполнять нехотя. Лучше развивать в себе осознанность, прислушиваться к себе и уметь расставлять приоритеты. Главное в карьерном росте и достижении успеха – оттачивание своего мастерства. Важнее, чем любовь к своему делу – любовь к жизни. Неважно, нашёл ли человек своё дело, всегда можно получать удовольствие от процесса, от жизни."

"Я люблю свою работу. Но, как мне кажется, любить её совершенно не обязательно. Даже любимая работа может стать в тягость – из-за коллектива, внешних обстоятельств, отсутствия признания. И, наоборот, нелюбимая – может приносить счастье, если положительные факторы превалируют над отрицательными. Cамая большая проблема, вызывающая неудовлетворённость работой, заключается в ощущении, что ты заменим, и что тебя не ценят, что время проходит зря. Если у вас есть люди, о которых необходимо заботиться, т. е. в условиях, когда семья нуждается в финансовой поддержке, большинство людей выбирают постоянство, отказываясь от персональных стремлений."

"Я люблю свою работу, так как она даёт мне свободу. У меня нет начальника или неприятных коллег, мне не нужно сидеть в офисе с 9.00 до 18.00. В Казахстан я приехала, когда ещё была корпоративным работником, но за последние четыре года я поняла, что такая работа – больше не для меня, я получила от неё всё, что хотела. Сейчас я занимаюсь своим бизнесом – консультирую, помогаю компаниям развивать маркетинговые стратегии.

'Работа мечты' – это работа, которая не кажется работой, ради неё ты готов трудиться много, и это тебе не в тягость. Если тебе не нравится то, что ты делаешь, то работа будет ощущаться в 300 раз тяжелее, чем та, что по душе. Очень важно делать то, что ты любишь, даже если это не престижно, если за это тебе не платят много. Со временем ты наберешь огромный багаж знаний, опыта, за которые тебе станут платить достойно.

И я на 100% согласна с цитатой. Я говорю, опираясь не только на свой опыт. Я сужу по своим родителям. Ими движет страсть к своей работе, и я выросла такой же".

"К своей любимой работе я пришла в осознанном возрасте, с чётким пониманием того, что это – то, чем я хочу заниматься. И я была готова пройти длинный путь, буквально с нуля. Я выбрала школу, уехала на учёбу и, если честно, учусь по сей день. Очень важно любить работу, это дарит душевный покой, гармонию, чувство, что ты на своём месте. Но моя профессия, моя работа – это не та, на которой ты отработал свои часы, пришёл домой и обо всём забыл. Работать стилистом ради статуса, ради денег – не стоит. Если тебе важнее зарабатывать миллионы, надо идти в финансы, нефтяную промышленность. Но могу точно сказать: когда ты любишь свою работу, тогда у тебя будут и успех, и клиенты. Просто нужно чуть больше времени.

Не совсем согласна с цитатой – "Найди работу по душе, и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни". Работать всё равно придётся. Другой вопрос – как ты к этому относишься? Я, бывало, работала на проектах, которые мне не очень нравились, но я понимала, что это важно для развития".

"Сказать, что работа приносит мне абсолютное счастье, я не могу. Счастье для меня не в работе. Отработав 10 лет в офисе, я могу смело сказать, что офисная работа не такая уж и плохая, какой её считают многие. Иной раз – даже лучше. Такая работа – это стабильность, ты прекрасно знаешь, что работаешь с 9.00 до 18.00, тебе ежемесячно выплачивают зарплату, ты знаешь, что раз в квартал тебе поступит премия, раз в год – другая премия.

Я не мечтала о чём-то экстраординарном, всегда была приземленной. Со временем моя мечта – стать хорошим специалистом в своей сфере и работать в большой компании, на хорошей должности, иметь хорошую зарплату, – сбылась. Любить работу постоянно невозможно. У человека такая сущность, ему со временем всё может надоесть, приесться. К работе нужно менять подход, она не всегда должна быть смыслом жизни. Счастье – непостоянное состояние. Я думаю, лучше фокусироваться на удовлетворённости в жизни, в целом, а не только в работе."