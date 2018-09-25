Женщины и профессии: новая кампания о стереотипах и ярлыках

Южноафриканская компания PPS For Professionals запустила кампанию "Признания женщин". В ней профессии (в том числе и те, в которых традиционно больше женщин) описываются языком стереотипов о женщинах. Открытый, провокационный стиль кампании транслирует многовековые ярлыки и стереотипы, которые постоянно приписывают женщинам – начиная с фраз, отнимающих власть и автономность, типа: "место женщины на кухне", заканчивая переосмыслением фразы через новую перспективу: "потому что она диетолог". Или "ей нужны только твои деньги", "потому что она бухгалтер".

"Несмотря на образование, к женщинам-профессионалам часто не относятся так же, как к их коллегам-мужчинам, потому видят в них, в первую очередь, женщин, и только потом – профессионалов", – говорит Аянда Себони.

По официальной статистике Южной Африки, 60% всех выпускников университетов – женщины. Однако, только 44% из них в дальнейшем занимают посты, требующие квалификации. Мотивацией для этой кампании послужило желание почтить достижения женщин-профессионалов и выпускниц в Южной Африке и признать их вклад в соответствующие отрасли индустрии.