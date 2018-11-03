10 классных подкастов обо всем на свете

Подкасты созданы для тех, кто хочет оставаться в курсе событий, расширять свои знания (без надобности специально что-то читать или искать). Itunes начал представлять подкасты еще в далеком 2005 году. Записывают их на совершенно разные темы, а слушать их можно где и когда угодно – дома, в пробке, на отдыхе и т.д. Редакция Buro Kazakhstan выбрала для вас 10 стоящих подкастов. Пять из них – на английском языке.

Основатели подкаста – авторы мирового бестселлера, которые объясняют, как работает и взаимодействует с миром экономика. Ведущий разговаривает с нобелевскими лауреатами, учеными, "провокаторами" и бизнесменами на разные темы, в том числе и о внутренних механизмах экономики.

99% Invisible – подкаст о дизайне всего: предметов, зданий, а также о вещах, о которых мы даже и не задумываемся. Казалось бы, города растут сами по себе, но задумывались ли вы, почему некоторые из них устроены лучше других? Кто или что стоит за этим? Подкаст для тех, кто хочет знать о том, как разрабатывали определённые вещи, смысл которых – облегчение жизни людей.

The High Low – один из самых популярных подкастов в мире, в котором две британские журналистки – Пандора Сайкс и Долли Алдертон – обсуждают поп-культуру, новости, размышляют на актуальные социальные темы. Подкаст больше похож на разговор двух близких подруг, имеющих общие интересы. Ведущие не только обсуждают новости, но и новые книги, сериалы, интересные статьи и подкасты, поэтому в каждом эпизоде можно найти достаточно стоящих рекомендаций, как для самообразования, так и для развлечения.

Может ли анархизм работать? Что такое тёмная материя? А стэнфордский тюремный эксперимент? На самом ли деле вэйпы плохи? С 3 октября вместо обычных 30-60 минут ведущие Джош и Чак стали записывать 15-минутные эпизоды Short Stuff, в которых обсуждают темы более «компактно».

Serial – это сериал в подкасте, основанный на реальных событиях. Каждый сезон ведущая Сара Коенг рассказывает одну историю. Самое необычное в этом подкасте то, что Сара сама не знает, как закончится история. И все они – настоящие, о реальных людях и событиях.

НОРМ – подкаст о переменах в мире и в жизнях людей. Ведущие – Даша Черкудинова и Настя Курганская – обсуждают проблемы и ищут способы их решения совместно с людьми, имевшими непосредственный опыт. Почему на сеансы психотерапии могут ходить даже здоровые люди и все, кому это нравится? Почему Тиндер стал самым популярным онлайн-дейтинг приложением?

Arzamas – это аудиозаписи курсов, видео, статей и лекций лучших российских ученых по истории, литературе, искусству, антропологии и философии. Здесь легко и интересно рассказывают об истории Великобритании на примере сериала «Аббатство Даунтон», нескучно повествуют о Франции эпохи Сартра, Годара, Брижит Бардо и других.

Искусство для пацанчиков – это подкаст от "Глаголев FM". Ведущая – культуролог Анастасия Четверикова – простым языком, практически "пацанским", рассказывает о шедеврах мирового искусства и об историях, связанных с ними. Подкаст напоминает экскурсию по галерее, с единственной разницей – в действительности никуда не нужно идти, знания можно получить не выходя из дома.

На «Лайфхакере» выходят информативные и короткие эпизоды на разные темы: здоровье, образование, работа, мотивации, отношения, финансы. Обсуждение любой темы заканчивается полезными советами о том, как упростить и улучшить качество жизни.

Everydaybyday – подкаст Ларисы Пак, он единственный казахстанский в нашей подборке. Гости Ларисы – журналисты, предприниматели, писатели, активисты и руководители арт-проектов. Вместе они обсуждают новые идеи, делятся мнением о той или иной составляющей повседневной жизни, обсуждают проблемы и актуальные для многих казахстанцев темы, такие как феминизм, воспитание, власть.