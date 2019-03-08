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Что такое креативность, как ее развить и как на ней заработать: подкаст Solai

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Что такое креативность, как ее развить и как на ней заработать: подкаст Solai

Новый выпуск подкаста Solai о креативности, экономике и бизнесе

Текст: Buro247.kz


Сегодня в Казахстане всё чаще заходит разговор о креативной экономике, предпринимателях и новых профессиях, которые создает эта среда. SMM, арт-дирекшн, стратегический дизайн и многие другие новые, и не очень, отрасли заполоняют рынок. Но кто такой "креативщик"? Чем он живет и как зарабатывает на жизнь? Или даже – как развить и оценить креативность? Мы решили обсудить эти вопросы с основателем Школы практической рекламы Асхатом Ускембаевым и кураторами организации WeArt – площадки для развития креативного потенциала молодежи из социально незащищенных слоёв населения – Айнур Калдыгуловой и Гульшат Мухитдиновой. 

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