Что такое креативность, как ее развить и как на ней заработать: подкаст Solai

Сегодня в Казахстане всё чаще заходит разговор о креативной экономике, предпринимателях и новых профессиях, которые создает эта среда. SMM, арт-дирекшн, стратегический дизайн и многие другие новые, и не очень, отрасли заполоняют рынок. Но кто такой "креативщик"? Чем он живет и как зарабатывает на жизнь? Или даже – как развить и оценить креативность? Мы решили обсудить эти вопросы с основателем Школы практической рекламы Асхатом Ускембаевым и кураторами организации WeArt – площадки для развития креативного потенциала молодежи из социально незащищенных слоёв населения – Айнур Калдыгуловой и Гульшат Мухитдиновой.