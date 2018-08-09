Их идеалы: почему молодежь привлекает коммунизм?

Нынешняя молодежь, в отличие от своих родителей, выросших при советской власти, растет под влиянием либеральных ценностей, при свободном рынке и с относительной свободой слова. Вопросы социальной справедливости интересуют молодых людей куда больше новой квартиры или машины. Если старшее поколение волновали материальные блага, то молодые радеют за идеалы и идею. Удивительно, насколько отличаются разговоры в компаниях 30-35-летних и 18-20-летних. Первые обсуждают ипотеку, вторые – коммунизм. Почему так? И что за этим стоит? Мы поговорили с молодыми людьми, которых привлекают идеи марксизма, а также попросили прокомментировать их слова казахстанского политолога Рустама Бурнашева.

Анна

23 года

"Коммунизм я понимаю как качественно новую ступень развития человечества, где преобладающее большинство (а в идеале – все) принимает концепцию общественного договора, каждый уважает свободу другого, люди развиты настолько, что агрессии просто нет места: все сыты и довольны. Как у любого другого человека у меня есть множество потребностей, но нет возможности удовлетворить их только своими силами. Например, я мечтаю о чистом воздухе, об экономике, которая бы бережно относилась к природе, но в мире капитализма, где целесообразность подхода определяется выгодой (причем для достаточно ограниченного круга людей), это, увы, невозможно. Сейчас продается абсолютно все: признание, популярность, сексуальность. Мне не хочется видеть жизнь следующего поколения в мире погибших экосистем и детей, взрослеющих в 8-12 лет. Даже проблема недоедания во многих регионах Земли – всего лишь вопрос переедания в других, а также нецелесообразного распределения ресурсов. Капитализм – про "здесь и сейчас", без мысли на перспективу.

Несмотря на глобализацию, мы продолжаем жить в очень разделенном мире: национально, религиозно, культурно, экономически и даже гендерно. Строить коммунизм в отдельно взятой стране невозможно – все слишком взаимозависимы. Кроме того, если раньше речь шла об эксплуатации пролетариата буржуазией, сейчас развитые государства эксплуатируют периферию, подстраивая их экономики под свои нужды, не понимая, что в конечном итоге пострадают все.

Мне кажется, молодые люди в целом настроены революционно и идеалистически. Если абстрагироваться от образа позднего советского социализма, с пузатыми стариками и сухой партийной системой, я бы представила коммунизм как молодого студента или интеллигента с горящими глазами, в обычной одежде, но с желанием перемен и справедливой жизни".

Смагул

24 года

"Меня привлекают идеи заботы об обществе, привлекает стремление построить лучший мир для всех. А капитализм – это социальное неравенство, неравное распределение ресурсов. Не стоит забывать и о вреде, наносимом природе, которая становится заложницей рынка. Бесконтрольная добыча ресурсов, но при этом недоступность этих ресурсов для населения. С другой стороны – капитализм изменился под влиянием событий 20-го века. Защита труда и социальная помощь стали нормой в большинстве развитых стран мира.

Как мне кажется, "левые" идеи оттого и находят отклик у молодежи – это стремление противопоставить себя обществу потребления и личной выгоды. Другая возможная причина – растущий уровень неравенства, социального расслоения в обществе, где доступ к определённым материальным благам возможен не для всех, и конкуренция происходит в неравных условиях".

Абзалбек

19 лет

"Меня привлекает подобная идеология и ее социальная ориентированность. Особенно такие базовые вещи как бесплатное образование, медицинское обслуживание и развитие человеческого потенциала. В капитализме же – упор на прибыль, что ведет к неравенству. Если средства производства находятся в частной собственности, это ведет к тому, что у одной группы населения будет больше ресурсов. Следовательно, они обладают властью, которой могут (и будут) злоупотреблять.

Как-то преподаватель в моем университете сказал занимательную вещь: "20 процентов производственных мощностей экономики всего мира способны обеспечить людей минимальными условиями жизни". Почему так? Почему всего 10% человечества обладают 90% богатств? Это нечестно. В идеях коммунизма – искоренить эксплуатацию человека человеком. В капиталистической экономике главная цель работодателя – прибыль. Исходя из этого, работодателю невыгодно сокращать рабочее время и увеличивать количество рабочих мест (к этому стремились при социализме).

Если рассматривать капитализм в 21 веке, я считаю, что эта система не способна искоренить глобальные проблемы и неравенство, она никогда не поставит своей целью развитие человеческого потенциала. Учитывая текущий мировой порядок и политический климат, я не думаю, что в ближайшие годы будут попытки прийти к коммунизму. Вполне возможно, что на замену капитализму придет социализм, как общественная формация, которая ответит новым вызовам времени. Пусть даже мы (молодежь) и не родились в советский период, влияние на нас этой эпохи и идеологии имеет место быть".

Санжар

15 лет

"При идеальном коммунизме все равны, всем всего хватает, и в моих глазах – это идеальный мир. Я видел разных людей. Если одни богаты, то другим нечего есть. Поэтому меня и привлекает коммунизм – люди не будут страдать от неравенства. И это привлекает молодых. Каждое последующее поколение хочет изменить мир, сделать его лучше. А в глазах большинства идеальное равенство – это оптимальный путь.



И совершенно очевидно, что капитализм – это не идеальная система. Всегда будут люди с заработком меньшим, всегда будут группы населения, которые будут страдать. При коммунизме такого нет. Но я считаю, что основная критика коммунизма заключается в следующем – он просто невозможен. Это идеалистический план, применить который можно только в идеальном мире. Всегда будут люди, которые по своей натуре нехорошие. Об этом можно судить, посмотрев на мировую историю".

Рустам Бурнашев, политолог

"Как рабочую гипотезу я бы выдвинул идею, что некритическое восприятие марксизма, его огульная критика, которая стала доминировать на постсоветском пространстве в конце 80-х годов, привела к искажению восприятия у населения идей коммунизма, к их принципиальному непониманию и неприятию. Не меньшую роль играет жесткая критика идеи социальной революции со стороны находящихся у власти сил, что вполне естественно. Но это – исключительно рабочая гипотеза, которую необходимо проверить в рамках социологического исследования. Позволю себе указать, что, наверное, в современной ситуации, когда марксистская теория практически не изучается, а только критикуется, зачастую огульно, имеет больше смысла говорить о заблуждениях относительно капитализма – социального строя, изучению которого в большей степени был посвящен марксизм, и который в настоящее время также практически не анализируется. У нас отсутствует серьезная, системная критика имеющегося социально-экономического строя. Более того – я сказал бы, что у нас крайне ограничено поле системного изучения имеющегося социально-экономического строя.

Идея социальной справедливости, которая лежит в основе любой коммунистической идеологии, всегда была популярна среди молодежи. Мы можем зафиксировать наличие таких идеологем в рамках всех молодежных движений и выступлений 20-го века – будь то движение битников и хиппи, молодежных выступлений конца 1960-х годов в США, ФРГ, Франции и ряде других стран, даже выступлений в рамках Иранской революции 1979 года. В современных условиях, как мне представляется, идея социальной справедливости дополняется и поддерживается неприятием коммунизма со стороны более старших поколений и, главное, со стороны властных слоёв. Таким образом, идея коммунизма становится в некотором смысле маркером поколенческого противостояния и противостояния действующим властным институтам.

Очевидно, что молодежь принимает те или иные концепции идеалистически. Это нормально: на основу такого романтического подхода надстраивается стремление изучить ту или иную доктрину, понять ее. Возможно, использовать на практике. Именно реальное положение в современном социально-экономическом строе, имеющаяся социальная и экономическая несправедливость, отсутствие равенства стартовых условий у молодежи, принадлежащей к различным социальным слоям – именно это, как я уже отмечал, и подталкивает молодых людей к принятию марксизма. Как минимум – это один из факторов".