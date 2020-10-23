Почему нам тяжело перейти на осознанное потребление? (и нужно ли это на самом деле)
Еще пять лет назад было трудно представить, что пластиковые пакеты, чтобы снизить их потребление, будут продавать отдельно, что появятся отделы переработки пластика и макулатуры, а винтажные магазины и секонд-хэнды станут модными местами для шопинга. Разговоры об экологической катастрофе все чаще всплывают в медиа, а большинство развитых стран в экстренном порядке внедряет меры по переработке и сокращению отходов, призывая крупные компании пересматривать укоренившиеся процессы производства и дистрибуции товаров. Но то - развитые страны и глобальные корпорации. Что делать, если ты живешь в стране, где проблемы экологии далеко не в приоритетны?
В 2015 году страны-участники ООН утвердили 17 целей, задача которых - улучшение всех сфер жизни человека к 2030. Среди них - равные права, устранение проблем голода и доступа к чистой воде, достойные условия труда, искоренение бедности и, конечно, экологические вопросы. Основной акцент делается на то, что эти цели могут быть достигнуты только общими усилиями - при объединении государственного, коммерческого и общественного секторов.
Но насколько коммерческий сектор в этом заинтересован?
Несколько лет назад Greenpeace выпустил видеопародию на рекламу KitKat - один из самых продаваемых шоколад в мире. Герой ролика - скучающий офисный работник - загружает бумаги в шредер. Экран становится красным, на нем появляется текст: “Есть перерыв?” Рабочий вскрывает обертку от "Китката", но вместо батончиков находит палец орангутана. Коллеги с ужасом наблюдают, как он вгрызается в палец, и на клавиатуру капает кровь. Видео призывало зрителей “дать орангутану передышку” (оригинальный слоган рекламы) и “остановить компанию Nestlé, покупающую пальмовое масло у компаний, которые уничтожают тропические леса”. Ролик стал вирусным, застав корпорацию врасплох. По словам представителей компании, они считали, что уже взяли на себя достаточно обязательств, приняв политику сохранения лесов и пообещав, что их пальмовое масло не будет поступать из районов, в которых была проведена вырубка лесных массивов еще в 2010 году. Но, как выяснила Greenpeace, не все поставщики компании следовали этим предписаниям. Хотя последствия кампании для продаж KitKat не попадали в открытый доступ, но есть факты: Nestlé всего восемь недель согласилась со всеми требованиями Greenpeace.
Когда речь заходит об устойчивом развитии бизнеса, для большинства управленцев встает вопрос баланса финансовых вызовов и публичного имиджа. Экологическая повестка по-прежнему затратна. Но даже самые ярые консерваторы сталкиваются с проблемами пиара, общественных обязательств и растущим сегментом потребителей, озабоченных проблемами экологии (особенно среди миллениалов и зумеров). Независимо от того, во что верит топ-менеджмент, ему приходится принимать решения, которые удовлетворят требования всех сторон. Естественно, руководителей в своем большинстве фокусируются на зеленых инициативах, которые согласуются с целями акционеров. И, как видно на примере Nestlé, далеко не всегда эти инициативы имеют смысл.
"Конечно, идеальным решением для планеты было закрыть все крупные компании, остановить заводы, но тогда бизнес и экономика не могли бы развиваться. Конечно, я не считаю, что инициативы, внедряемые корпорациями, сопоставимы с количеством производимых ими отходов. Важно отметить немаловажное участие индивидуальных потребителей в этой системе, которые могут “голосовать рублем”. Отдавая предпочтение ответственным брендам, мы стимулируем других использовать устойчивые методы производства. Мы вправе выбирать в каком количестве покупать одежду или пластиковые товары, которые вскоре отправятся на полигон и станут мусором" - рассказывает исследователь, эколог и активист движения Fashion Revolution Kazakhstan Вероника Дашкова.
Если мировые конгломераты не справляются с бременем зеленых программ, что остается делать потребителям? Важно насколько государство готово поддерживать эту повестку. Те, кто пытался вести ответственный образ жизни в Казахстане, сталкивался с рядом проблем - от невозможности идентифицировать виды пластика (их семь, и только часть из них перерабатывается) до непонимания, где и как можно утилизировать мусор. Как в случае с большими компаниями, "зеленый" образ жизни требует от каждого из нас больших временных и денежных затрат. Что утверждают эксперты?
"За время своей профессиональной экологической деятельности я пришла к выводу, что только совместные действия отдельных людей могут повлиять на исход глобальных экологических проблем. Если говорить об актуальной “мусорной проблеме” в мире, она возникла в связи с потребительским поведением каждого отдельного человека. Ее решение также лежит на уровне индивидуального поведения. Для многих экологов и экоактивистов сегодняшним лозунгом является: “Думай глобально, действуй локально!” Эта фраза отлично передает идею, что все большие изменения начинаются с маленьких действий.
Возвращаясь на локальный уровень, в Казахстан: каждый казахстанец производит 400-450 кг твердых бытовых отходов в год, из которых только 11,5%, идут на переработку. Остальная же часть отправляется на мусорные полигоны для захоронения или сожжения, загрязняя воду, воздух и почву. Есть несколько причин такой малой доли переработки, связанных как с государственным участием, так и отсутствием культуры сортировки отходов у населения. В нашей стране система вторичной переработки отходов налажена недостаточно. Согласно концепции перехода к “зеленой экономике” доля перерабатываемых отходов должна достичь 40% уже в 2030 году, эта сфера будет быстро развиваться. Поэтому сейчас важно привить культуру сортировки отходов, а каждому из нас - включиться в этот процесс, не перекладывая ответственность только на государство. Также важно помнить, что переработка - это не панацея, это работа с последствиями. Чисто там, где не мусорят. Лучшим выходом будет уменьшение количества отходов за счет сокращения потребления вещей, которые станут мусором", - рассказывает Вероника.
Теория "Чисто там, где не мусорят" в какой-то степени применима и к так называемому modus operandi. Тяжело отказаться от пластиковых пакетов, особенно, если ты привык к тому, что они всегда под рукой. Трудно носить с собой тумблер для кофе, когда можно купить новый бумажный стаканчик. Зашивать, ремонтировать одежду - занятие не самое приятное, особенно когда знаешь, что до ближайшего магазина - рукой подать, а новая футболка стоит всего 5000 тенге. Изменение укоренившихся привычек потребителей - самый сложный вызов, который стоит принять всем организациям, работающих в этом направлении. Поэтому большинство стран делает ставку не на нынешнее поколение, а уже на следующее. Например, во французских школах и университетах в обязательном порядке вводятся уроки и курсы по устойчивому развитию, чтобы привить детям другой образ мышления. Даже от слова "потребитель" нам лучше отказаться. Ведь лучший вариант решения проблемы мусора и заканчивающихся ресурсов - это не потреблять вообще или минимизировать потребление.
"В повседневной жизни мы потребляем огромное количество товаров - еда, упаковка, одежда, мебель, косметика. Если несколько десятилетий назад, мы покупали только необходимые товары, то сейчас мы, откровенно говоря, являемся гиперпотребителями. Для удовлетворения наших потребностей нам требуется не одна планета, а 1,6 Земли в год. Таких ресурсов у нас нет. Выход - в разумном потреблении имеющихся ресурсов. Начать можно с маленьким шагов. Например, отказаться от лишних пластиковых пакетов в магазине, приобретать товары без или с минимальной упаковкой, уменьшить количество покупаемой одежды и еды" - подытоживает Вероника.
"Тяжело быть минималистом каждый день, Мари", "Невозможно отказаться от пластика навсегда, Жан" - такими фразами оперирует популярная во Франции реклама нового онлайн-сервиса, который помогает постепенно прививать правильные "зеленые" привычки. В ролике - девушка, которая разгребает завалы одежды, или молодой отец, который собирает кучи пластикового мусора, оставшегося после дня рождения сына. Да, переделать привычки практически невозможно - но почему бы не попробовать?
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