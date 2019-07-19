Почему блогеры в Казахстане - звезды национального уровня?

Прямо сейчас загляните в свой инстаграм - что вы там увидите? Аккуратные выверенные фотографии с фильтрами, структурированные подписи. Возможно, вы даже перевели свой аккаунт на бизнес-модуль, чтобы следить за подписчиками и их активностью. Сделаем предположение, что вы даже относите себя к нано-инфлюенсерам - последнему поколению лидеров мнений с количеством подписчиков до 10 000 тысяч человек. Тренд зародился (как и практически все), в США, но достаточно быстро был взят на вооружение в странах СНГ, где обсессия по поводу инстаграма достигает космических масштабов. Если у вас есть друзья из Европы или Штатов, с 90% вероятностью можно сказать, что их манера кардинально отличается от вашей - размытые фотографии с фильтрами, которые документируют моменты, а не рассказывают о самом фотогеничном бранче в новой кофейне.

Казахстан, в принципе, страна Инстаграма. Сколько бизнесов расцвело благодаря этой фотошейринговой сети - начиная от торговли корейскими платьями, заканчивая перепродажей автодеталей. Пожалуй, только у нас можно увидеть вывески, сделаннные в виде инстаграм-никнейма - ими заполнены торговые центры на окраинах города. Не можем ручаться за соседей по СНГ, но ситуация, вполне вероятно, идентична - разница лишь в масштабах. Инстаграм заменил нам телевидение, радио, газеты, баннеры и все другое многообразие коммуникаций. Кажется логичным, что блогеры сегодня те - кто правит медиа-пространством, а с ним и всем нашим свободным временем.

Возможно, именно этот факт и подвел к интересному локальному кейсу, который точно достоин внимания маркетологов и пиарщиков. Выйдите на улицу и на ближайшем перекрестке увидите баннер с лицами Армана Юсупова и Карины Оксукпаевой на баннере Beeline. Посмотрите фильм Акана Сатаева - увидите там Жеку Fatbelly. Возьмете в руки журнал L'Officiel - найдете на обложке Ержана Рашева. Неожиданно казахстанские блогеры стали новыми звездами - со всеми привилегиями, статусом и возможностями.

Стоит сразу определиться с терминологией. Звезда или селебрити - это деятель, фигура, известный всем или почти всем, всенародно любимый, знакомый и родной, как Леонид Якубович и Алла Пугачева для наших родителей или Рианна и Тейлор Свифт для нашего поколения. Чаще всего это деятель культуры или спорта - певец, актер, комедиант, футболист. Именно с такими лицами работают международные корпорации. Подобное к подобному, если переиначить крылатую фразу. Роджер Федерер и Uniqlo, Кира Найтли и Chanel, Лионель Месси и Lays - к таким дуэтам мы привыкли, и они нам знакомы. Например, в России лицом Beeline давно является Сергей Светлаков, Светлана Ходченкова представляет Bvlgari, а Федор Бондарчук озвучивает Яндекс.Такси. Именно эти люди появляются на обложках журналов вроде Vogue и GQ и одинаково знакомы людям от 5 до 55 лет.

С какой-то стороны, это идеологический вопрос. Наша страна появилась 28 лет назад и многим может показаться, что это слишком малый отрезок времени для формирования собственных кумиров и всенародных любимцев. Также, нашим родителям до сих пор кажется, что та же Алла Пугачева и София Ротару - все еще "наши". Хотя, если начать перечислять, неплохой набирается список - Батырхан Шукенов, Байгали Серкебаев, Роза Рымбаева для поколения старше, Кайрат Нуртас, Ерке Есмахан, Санжар Мади, Димаш Кудайберген, Геннадий Головкин - из поколения помоложе. Но почему наши звезды, которые уже вроде бы есть, не мелькают с такой завидной частотой во всех медиаресурсах как вайнеры?

Недавно на Business of Fashion вышла статья о том, в чем различие между звездой и просто успешным блогером. Кажется, что различия зыбки, но лишь один факт четко разграничивает эти два понятия - вы всегда можете сказать, чем занимается звезда и запнетесь, если спросить вас про блогера. Блогер создает успешный контент и известен тем, что он известен - в этом и заключается его работа. Он не оставляет после себя наследства, которое можно вспомнить и оценить годы спустя. Кто знал, что песня "Солдат любви" будет невероятно популярна сегодня у людей от 18 до 50 лет? Вполне вероятно, что сегодняшние подростки пустятся в пляс 20 лет спустя, заслышав первые ноты "Ол сен емес".

Стремительная диджитализация и стремление к ней - вот что вынуждает пиарщиков и маркетологов судорожно искать наиболее активные в инстаграме лица. Насколько такая стратегия выгодна в долгосрочной перспективе - сложно предсказать. В общем-то, если вы не торгуете платьями в инстаграм-магазине и вам не нужны прямые продажи в директе, то блогерское влияние можно поставить под сомнение. Ведь Instagram - это не прямой канал продаж, а кропотливая работа над имиджем компании. Хотя, мы еще не знаем, как это изменится соцсеть с повсеместным введением shopping tags - вполне возможно, превратится в один большой всемирный магазин. И тогда это мнение про имидж окажется безнадежно устаревшим.