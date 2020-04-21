Онлайн-образование в ВУЗах или живое общение, как новый luxury продукт?

Уже больше месяца почти все высшие учебные заведения мира обучают своих студентов дистанционно. Какие-то страны начинают смягчать карантин, давая надежду на скорое возращение семинаров и лекций в привычных аудиториях, другие наоборот усиливают меры. Но все еще неизвестно смогут ли выпускники школ и студенты прийти в университет в сентябре этого года. Чтобы понять, куда ведут пути развития высшего образования мы поговорили с профессором Казахстанско-немецкого университета Рустамом Бурнашевым и командой Ivy League Education, образовательной компанией, подготавливающей школьников к поступлению в университеты США.

До пандемии “цифровизация обучения” и “онлайн-курсы” были у всех на слуху, многие твердили, что в этом кроется будущее. Сейчас, когда почти всем пришлось перейти на онлайн-образование, хотя и без особых трудностей, никто не спешит переходить на такой формат в долгосрочной перспективе. Несмоненно, онлайн формой обучения уже никого не удвивить. На таких платформах как Coursera, edX и Udemy есть тысячи онлайн-курсов созданных самыми разными университетами мира, в том числе и университетами Лиги Плюща и группы "Расселл", которые проходят сотни тысяч человек, и возможно столько же, если не больше – не заканчивают начатое обучение. После невольного введения онлайн-обучения стало ясно, что не только ученики, но и учителя считают онлайн-образование неполноценной альтернативой традиционному методу.

“В нашем университете переход на новую онлайн форму обучения прошел без сложностей. Здесь большое значение имела подготовленность университета, так как мы уже работали с немецкими профессорами и проводили курсы онлайн через Moodle”, - говорит Рустам Бурнашев.

Но сам профессор считает, что за исключительно дистанционным образованием стоит несколько серьезных минусов:

“Конечно, есть некоторые неудобства и нюансы. Работа через онлайн-платформы вроде Skype, дается сложно психологически. Я, к примеру, не готов не видеть студентов и их стопроцентную реакцию во время семинаров и лекций. Онлайн-обучение также несет собой ограничения при групповой работе.

С моей точки зрения личный контакт профессора и студентов имеет большое значение, потому что не всегда дистанционно мы можем выстроить эмоциональный контакт со студентами. Отсутствие людей все же оказывает свое воздействие. Минусы в основном связаны с психологическим моментом, неготовностью к онлайн-обучению как студентов, так и их преподавателей. При этом я уверен что есть и другие преподаватели и студенты, которые такого минуса не испытывают”, – утверждает профессор КНУ.

Как пандемия повлияла на отбор абитуриентов?

“Например, университеты Калифорнии объявили о том, что не будут требовать потенциальных студентов пройти SAT тесты при поступлении на 2021 учебный год. Мы еще не знаем как будет перестроен процесс рассмотрения заявок, поэтому советуем своим кандидатам не расслабляться и продолжать подготовку к тестам. А для некоторых наших студентов, кто уже получил предложения о зачислении в 2020 учебном году, университеты предлагают начать онлайн-обучение уже этим летом. Они смогут получать кредитные часы и как только ситуация улучшится, продолжить свое обучение на кампусе без потери времени”, – рассказывает команда преподавателей Ivy League Education.

Преподаватели компании утверждают, что никто из их студентов не планирует отказываться от учебы. Те, кто уже получил предложения от университетов, настроены обучаться вне зависимости от формата.

Что на этот счет планируют казахстанские ВУЗы? “Мне сложно ответить, так как этот вопрос связан с решением попечительского совета. Я полагаю, что именно в нашем университете полный переход на онлайн-обучение пока не рассматривается. Это и не целесообразно, поскольку есть определенные виды работы, которые требуют прямого контакта студентов с преподавателями и сокурсниками. Но у нас в университете есть некоторые направления, по которым мы ведем онлайн обучение, и планируем его расширять”, – говорит Рустам Бурнашев.

В чем плюсы и минусы онлайн-образования?

Онлайн-образование имеет немало плюсов. С одной стороны, используемые технологии позволяют переслушать сказанное профессором, если это записанная лекция, ее можно пересматривать сколько угодно и так закреплять материал. Также студенты, у которых есть и другие обязанности, работа, зависимые от них члены семьи могут распределить время благодаря гибкому графику программ. Но преподаватели и их студенты подчеркивают, что очень часто именно так теряется восприимчивость к информации у студентов. Не удивительно, что немало кто утратил мотивацию и продуктивность за период карантина, у многих еще сильнее стала проявляться прокрастинация. Студент King’s College London Талгат Аманов рассказал, что сейчас на онлайн-занятиях появляется намного меньше людей, чем на живых семинарах, он связывает это с тем, что при дистанционной учебе его сокурсники прокрастинируют и откладывают учебу на потом. Сам Талгат признается, что мотивации учиться как раньше у него нет, так как домашняя обстановка не располагает и не дает сконцентрироваться.

“Онлайн формат обучения возник как альтернатива классическому очному образованию, так как позволяет более свободно планировать свое время. Благодаря возможности дистанционного обучения, студенты имеют возможность работать, путешествовать или проходить несколько программ обучения одновременно. Плюсы и минусы такого обучения каждый студент определяет для себя сам. Это всегда зависит от приоритетов и целей, которые он ставит перед собой. Особенностью онлайн-обучения является необходимость более строгой самодисциплины, наличия навыков тайм-менеджмента и сильная мотивация”, – утверждает команда Ivy League Education.

Это доказательство того, что только самые мотивированные будут продолжать обучаться, а классы будут становиться все меньше и от этого станут страдать не только университеты и профессоры, но и сами ученики, так как контакт с другими студентами позволяет обсудить темы, подискутировать и услышать разные мнения во время учебы.

Вдобавок, большинство студентов, помимо получения академических знаний в ВУЗах стремятся “стать частью глобального сообщества. Многие новые идеи и технологии рождаются благодаря постоянному общению со своими единомышленниками”, – комментируют Ivy League Education.

Но о каком сообществе может идти речь, если все будут находиться у себя дома в разных городах и даже странах? Да, возможно общение на дистанции, но это неравноценно жизни в общежитиях, постоянному тесному контакту в кампусе. В целом, можно много прогнозировать, но ясно сейчас одно, что не все университеты смогут выйти из кризиса и продолжить свою деятельность как раньше.

По словам главы "Центра социальной политики имени Малкольма Винера" при Гарвардском университете Дэвида Деминга традиционное высшее образование в кампусе, в аудиториях, наличием персонального контакта преподавателей и их учеников может стать еще одним опытом из категории роскоши Контакт и живое общение станут показателями качества образования.

Также популярно мнение, что доступность образования онлайн поможет уравнять студентов. Но успех студента желающего получить знания и навыки зависит не только от доступности учебного материала и мотивации. Не у каждого ученика есть и будет хорошее соединение к интернету, не все живут в удобной подходящей для учебы обстановке. Многие из студентов ВУЗов зависят от библиотек не только из-за доступных там книг, но элементарно потому, что это единственное тихое место для занятий. Из-за этого, к примеру, студенты ВУЗов Франции, Великобритании подписывают петиции об отмене онлайн-экзаменов на период пандемии, так как без общего и одинакового доступа к традиционным учебным материалам и книгам (не все книги оцифрованы, а некоторые могут стоить до $700-800) не все смогут сдать экзамены. Что касается тех, кто вот-вот поступит в университет, если прогнозы наших экспертов верны, то успех многих первокурсников будет зависеть от их ответсвенности и дисциплинированности. Но вопрос, готовы ли они к этому, остается открытым.