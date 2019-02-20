"Он казался нам всем вечным": казахстанские дизайнеры и редакторы о Карле Лагерфельде

Вчера не стало Карла Лагерфельда. Каждый из нас знал, сколько ему лет, каждый из нас видел, что дизайнер плохо себя чувствует. Но новость о его смерти всё равно стала шокирующей для всех. В то, что его больше нет, сложно поверить. К счастью, после себя он оставил, не побоимся этого слова, великое наследство – сотни коллекций, книги, интервью, коллекционные альбомы с фотографиями, документальные фильмы и красивые кампейны – всё, что может вдохновить любого творческого, и не очень, человека. О самом могущественном и "вечном", как нам казалось, дизайнере высказываются казахстанские дизайнеры, редакторы и стилисты.

Карина Утегенова

Есть вещи о Карле Лагерфельде, которые со вчерашнего утра в режимах онлайн и оффлайн транслируют все: "Ушёл последний представитель великого поколения дизайнеров; человек с самым большим количеством фантастических историй, проживший самую фантастическую жизнь". Есть вещи о Карле Лагерфельде, которые со вчерашнего утра никто даже и не упоминает (нетерпимость Кайзера к представителям определённых социальных групп, его мизогинистские и ксенофобские высказывания, цитируемые в СМИ не реже знаменитых "Карлизмов").

Где-то в этом странном спектре, аккурат между благоговением перед титаническим величием Лагерфельда и спорами о моральной стороне принципа отделения личности творца от его творчества, можно найти, пожалуй, главный урок, преподанный нам Карлом. Легенда, применительно к личности, – это не только незаурядное видение и острый язык, но и работоспособность, служащая топливом для живости ума. Лагерфельд именно потому и казался нам всем вечным, что даже разменяв девятый десяток, продолжал работу над дюжиной коллекций в нескольких Домах. Коллаборировал, держал руку на пульсе современной культуры и многочисленных трендов. Выбирал муз из числа людей, с которыми его разделяло не одно и не два поколения. Снимал кампейны, лукбуки, эдиториалы, персональные проекты и целые тома коллекционных альбомов. Путешествовал и знакомился с этнокультурным наследием различных регионов в непрерывной попытке обогатить ДНК Chanel. И работал, работал, работал. Тех своих современников, кого Кайзер не пережил, он просто переработал, отмахнувшись от идеи прижизненного выбора преемника.

Обмануть или подчинить себе время пока не удавалось никому, но подружиться с ним – вполне реально, если вы неутомимы в профессиональных и творческих изысканиях, – Карл Лагерфельд продемонстрировал это на своём уникальном примере.

Сакен Жаксыбаев

С уходом Карла Лагерфельда закончилась глобальная история творчества, дизайна и красивого креатива. Ушла одна из фундаментальных глыб современной модной индустрии. Человек, который чувствовал моду, успешно управлял Домом Chanel 36 лет и работал с Fendi на протяжении 57 лет. Через призму его невероятной жизни можно увидеть историю сотен талантливых людей, феноменальных и масштабных моментов. Закончилась эпоха действительно настоящего дизайна. Я сам в последние годы не был в восторге от коллекций Chanel, но я всегда ждал показов бренда из-за особой атмосферы. Я каждый раз в предвкушении ждал, что Карл и его команда могут сделать с Гран Пале, где проходили и проходят показы Chanel. Мне всегда импонировали его история перевоплощений и то, как он преданно соблюдал чистоту ДНК Дома Chanel.

Лариса Азанова

Карл Лагерфельд оставил после себя афоризмов не меньше, чем Коко Шанель. Его интервью – едкие, резкие, умные – разобраны на цитаты. При этом никто не сжигал вещи марки, не поднимал волну недовольства в социальных сетях (разве что "уродливые русские мужчины" оскорбились, но покупать Chanel "роскошным русским женщинам" не перестали). Боюсь, эпоха стерильных комментариев и пресных героев окончательно вступила в свои права. Трудно быть легендой.

Жанара Мирзажанова

В мои студенческие безинтернетные годы, когда мы, будущие художники-модельеры черпали информацию только из журналов, его имя было одним из первых, о котором я узнала. Помню, меня поразил тот факт, что один человек одновременно творил в нескольких модных домах – Chanel, Fendi, Chloe, Karl Lagerfeld. Конечно, у него были помощники, но во главе угла всё равно были потрясающая работоспособность и талант. Уже позже, работая в глянце, я вновь была впечатлена ещё одной гранью его творчества – фотографией. Вчера в ленте было много трогательных слов от его многочисленных коллег, друзей и людей, которые хоть как-то соприкасались с ним. И все без исключения признавали его способность опережать время. В 2013 году во время Недели моды в Париже обязательным моим пунктом было посещение Librairie Galignani, где я приобрела книгу знаменитых "Карлизмов" – ироничных и мудрых высказываний Лагерфельда. Почти одновременно супруг подарил мне эту же книгу на русском языке – "Карл Лагерфельд. Мудрость Жизни. Философия стиля". Удивительно, что именно вчера при перечитывании книги я заметила, что многие его неординарные по остроте и глубине цитаты прозвучали для меня как ответы на мои вопросы.

"...Ты должен заниматься тем, что делает тебя счастливым. Забудь о деньгах или других ловушках, которые принято считать успехом. Если ты счастлив, работая в деревенском магазине, – работай. У тебя всего одна жизнь".

Роман Александров

Это колоссальная, невероятная утрата для мира вообще, потому что популярность Карла Лагерфельда уже давно существует за пределами узкого модного круга. Он – тот человек из живших с нами в одно время, которого знают даже самые далекие от мира моды люди, потому что "Карл Лагерфельд" – имя нарицательное, это, образно говоря, "министерство культуры". Личности такого масштаба рождаются нечасто: один – на несколько сотен миллионов человек. Это пример невероятной работоспособности. Делать такое гигантское количество коллекций одномоментно для домов Chanel и Fendi, контролировать все процессы двух собственных линий – Karl Lagerfeld и KL, быть при этом фотографом, авторитетом, гуру, философом, открывать миру супермоделей, оказывая колоссальное влияние на их судьбы – это дорогого стоит. Никто из живущих ранее дизайнеров не может сравниться с ним по величине. И очень жаль, что на сегодняшний день людей такого масштаба в мире моды больше нет, никто не сравнится с ним по уровню популярности и узнаваемости. И, конечно, невозможно не отметить, что он, будучи уже глубоко пожилым, оставался провидцем в области социальных и модных трендов. Дом Chanel под его руководством оставался одним из самых прибыльных не только в мире моды, но и в мире бизнеса. Будучи таким, скажем откровенно, глубоким стариком, он продолжал влиять на умы дизайнеров, предвосхищая появление остальных и предвосхищая тенденции на несколько сезонов вперед.