Как обстоят дела с половым воспитанием в Казахстане?

В прошлом году были предложены поправки в Кодекс о Здоровье РК. Одна из тем, вызвавшая наибольший общественный резонанс - внедрение полового воспитания в школьную программу. Мнение в социальных сетях разделилось, большинство не считает это важным аспектом школьного образования. Ажиотаж был напрасным - в принятом Кодексе пункт о внедрении полового просвещения в школьное образование отсутствует. Вместе с клиническим психологом и PhD докторантом клинической сексологии и психологии Венерой Телжан и с PhD и доцентом кафедры социальной педагогики и самопознания в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева Жазирой Абдыхалыковой мы поговорили о нюансах полового воспитания в школах.

Немного статистики

В 2018 году Министерством Здравоохранения РК проводилось социологическое исследование состояния репродуктивного здоровья молодежи. Исследование охватывало все регионы Казахстана, в опросе участвовало более четырех тысяч подростков в возрасте от 15 до 19 лет. В итоге, складывается следующая картина.

Около трети казахстанской молодежи (15-19 лет) живет половой жизнью. Средний возраст начала половых отношений - 16,5 лет. При этом, преобладающая доля опрошенных не обладает достоверной информацией о сексуальном здоровье. 91% из них - не осведомлены о ВИЧ (вирусе иммунодефицита человека )/СПИД (синдроме приобретённого иммунного дефицита), 66% - о профилактике нежелательной беременности и инфицировании ВИЧ/ИППП (инфекции, передающиеся половым путем), 65% - о необходимости лечения ИППП. Если верить статистике, большинство молодежи вступает в первый половой контакт без необходимых знаний о защите своего здоровья. Это является причиной роста случаев инфекций (у 14,8% сексуально-активных подростков имелись симптомы ИППП, более 60% из них не обращались за медицинской помощью), ранней беременности (16,7% девушек-подростков были когда-либо беременны) и потенциального бесплодия. Число зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ продолжает расти. Специалисты заключили, что данная ситуация критична.

Что такое сексуальное просвещение?

В Западных странах схожая ситуация была в 1960-1980 годах. Рост числа ранней беременности совпал с эпидемией СПИДа. Тогда стало очевидно, что население нуждается в комплексном образовании по репродуктивному здоровью. Информирование должно начинаться в школьном возрасте - когда подростки, в силу физиологических изменений и любопытства, начинают “экспериментировать”. Многие страны внедрили сексуальное просвещение в школьное образование. С тех пор разрабатывалось и применялось огромное количество программ по половому просвещению. В 2008 году ЮНЕСКО провели обзор ранее примененных программ и сделали выводы: половое воспитание снижает риски, связанные с сексуальным поведением. Разберемся, что подразумевают под программами сексуального образования.

Венера Телжан объясняет: “К сожалению, когда мы говорим о сексуальном просвещении, родители представляют что-то соответствующее их компетенции в данном направлении. Однако, это не просто беседа с демонстрацией контрацептивов и озвучиванием правил их использования. Это - настоящее просвещение, полное информирование о личной гигиене, предотвращении ранней беременности, устранении случаев насилия подростков и детей, пресечении угроз и диктовок из интернета, подростковом суициде, интернет знакомствах подростков с незнакомцами. Вот почему я поддерживаю правильное сексуальное просвещение в школах”. Жазира Абдыхалыкова добавила: “Принято считать, что ученики — это дети, и они не занимаются сексом, следовательно, незачем с ними это обсуждать. Очевидно, это не так. Половое просвещение (половое и сексуальное воспитание) предоставляет детям и молодежи адекватное представление о сексуальной жизни, имеющее научную и практическую направленность”.

Кто ответственен за сексуальное образование?

“И семья, и государство несут ответственность за половое просвещение. Ребенок рождается и воспитывается в семье, потому роль семьи в половом просвещении велика. Но во многих семьях это тема-табу. Причина - наш менталитет и пережитки воспитания. В советское время родители могли "подкинуть" книгу о половом просвещении? опираясь на ту логику, что если заинтересуется - прочитает. Сейчас мы живем в информационном пространстве. Программы родительского контроля интернета установлены не у всех, встретить фотографии и видео сексуального характера ребенок может и в раннем возрасте. Родители должны понимать и признавать важность полового воспитания своих детей, установить с ними доверительные, безбарьерные отношения. Иначе дети, взрослея, перенимают архаичные стереотипы родителей, передавая те же представления своим детям. Лишь образовательная политика государства может прервать замкнутый круг. В условиях нашей реальности я вижу половое просвещение школьников, как полноценный компонент образовательного процесса,“ - объясняет Жазира.

Психолог подчеркнула важность подбора специалистов: ”Я поддерживаю сексуальное просвещение в школах, но не когда оно делегировано учителям или школьным психологам. Сексуальное просвещение - деликатная тема, при которой важно учитывать знания, уровень осведомленности и восприимчивость каждого ученика. Для программ подбираются квалифицированные, дипломированные специалисты. Они должны быть психологами-практиками, в процесс их подготовки нужно вовлечь гинекологов, психологов и сексологов. Обученный специалист будет уметь работать со школьниками и следовать учебному плану без нововведений, научит справляться с критическими ситуациями различного характера, не говоря уже о вопросах интимной гигиены подростка - как оказалось, не все родители могут говорить о ней со своими детьми. Без разрешения родителей специалист не может проводить беседы, в этом плане родители могут быть спокойны. Естественно, родитель должен понимать, что самое лучшее воспитание и просвещение - из семьи. Кто, как ни родитель, знает своего ребенка от и до и может решить вопрос сексуального просвещения, объяснив, что нужно знать ребенку в его возрасте. Если нужна помощь, специалисты могут провести консультации на необходимые темы".

Восполняют пробелы в сексуальном образовании специалисты, которые проводят тренинги для родителей и детей. Например, в Школе сексуальной грамотности «Откровенный разговор» ведутся курсы по "Защите от похитителей", "Поведению при ЧС" и так далее. Основателем школы является психолог Асель Шаназарова, которая также состоит в команде социального проекта UyatEmes.kz. Подробнее о таких проектах поговорим в статье чуть позже.

Что входит в программы полового просвещения?

В некоторых казахстанских школах практикуют беседы со школьниками об их репродуктивном здоровье. Если учащимся повезет, школьные врачи или приглашенные специалисты-гинекологи вкратце расскажут им о физиологических изменениях. Чаще всего такие беседы проводят с девушками-подростками, обсуждая начало менструации и риски ранней беременности. С парнями-подростками эти темы обсуждаются крайне редко. Но, как сказала Венера, правильное половое просвещение должно превосходить дилетантские беседы.

Жазира рассказывает: “При половом просвещении важно учитывать гендерные и возрастные особенности школьников. Например, в младшем школьном возрасте важно проводить занятия об осознании своей половой принадлежности, своих физиологических и гормональных перестройках. В средней школе и в старших классах важно акцентировать внимание на воспитании ценностных и нравственных начал в половой жизни. Нужно включать такие темы, как тело, его функции и здоровье, физические различия между девочками и мальчиками, гендерные роли девочек и мальчиков, беременность и роды, правильное восприятие и выражение любви, сексуальные потребности, предупреждение сексуального насилия и культурные различия в восприятии темы секса”.

Чего нужно опасаться?

Противники полового просвещения считают, что такая программа приведет к раннему началу половой жизни и развращению ребенка. Мировой опыт показывает, что программы по половому воспитанию “не ускоряют вступление в половую жизнь и не стимулируют сексуальную активность”. Напротив, с их помощью возможно отодвинуть начало сексуальной жизни подростков и повысить уровень использования контрацепции.

Жазира добавила: “Во всех школьных звеньях необходимо включать в программу уроки предупреждения и профилактики сексуального насилия. Занятия должны носить практико-ориентированный характер, что дети знали, какие проявления со стороны взрослых, либо старших по возрасту считаются сексуальным насилием, и куда им можно обратиться в таких случаях. Учитывая освещение в СМИ участившихся случаев домашнего и сексуального насилия над детьми, данное направление в воспитании детей должно быть приоритетным”.

Многие психологи подчеркивают, что дети часто умалчивают о случившемся сексуальном насилии, потому что считают это постыдным. В их лексиконе отсутствуют слова, помогающие правильно объяснить произошедшее. Даже для многих взрослых названия половых органов и полового акта кажутся непристойными. Что можно ожидать от ребенка?

Оппоненты полового воспитания приводят в пример Западные страны, в которых якобы пропагандируют трансгендерный переход и вульгарное сексуальное поведение на этих уроках, неприемлемых в Казахстане. Это заблуждение. Характеристики наиболее эффективной программы полового воспитания были сформулированы Дугласом Керби в начале нулевых. Эти характеристики используются для разработки программы, специфичной для отдельных стран. Одним из важных пунктов является передача информации и понятий, приемлемых для разных культур и возрастов. То есть, программа, составленная для казахстанских школьников, может учитывать культурные и национальные особенности нашей страны. К тому же, если взглянуть на подробный план сексуального образования, составленный ЮНЕСКО, половое просвещение исключает агитацию к смене пола и рискованному сексуальному поведению.

Опасения противников полового воспитания меркнут на фоне статистики, представленной в начале.

Про социальные проекты по половому просвещению

85% подростков в возрасте 15-19 лет все же получают определенную информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье. Но специалисты подчеркивают, что это информация из социальных сетей. Есть сомнения по поводу ее качества.

Радует, что в последнее время на просторах интернета появилось достаточное количество социальных проектов, посвященных половому воспитанию. Это просветительский сайт UyatEmes.kz, проект “Не табу” от Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью (КМПА) и международная молодежная сеть равного обучения Y-PEER. Проекты курируют эксперты в этой сфере. Такие платформы служат источниками достоверной информации и поддержки для подростков, которые не могут обратиться ни к семье, ни к образовательным институтам. Но наши приглашенные специалисты, все же считают, что социальные проекты - лишь дополнительный ресурс.

“Я не совсем уверена, что подросток получит правильную для своего возраста или уровня просвещенности информацию через интернет-платформу. Я - за живые уроки. Программа проходит поэтапно - по утвержденному плану, и записывается на видео администрацией школы. Живое просвещение предусматривает индивидуальные особенности школьников, чего онлайн платформа не может предоставить," - делится мнением психолог. Жазира соглашается: “Такие проекты могут послужить образовательным ресурсом для полового воспитания, но никак не заменят школьную образовательную программу".