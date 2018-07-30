Как не облажаться: пять историй факапов Buro 24/7

Работа в медиа – череда сюрпризов, неожиданных известий и событий, которые никак не вписывались в план. Герой сообщает, что не придет на съемку в самый последний момент, драгоценные туфли, которые необходимо возвращать в магазин, рвутся, а фоторедактор путает фотографии рекламодателей. Зачастую в этих ошибках виноваты и мы сами. Сегодня пять сотрудников Buro 24/7 Kazakhstan рассказывают о самых смешных неудачных моментах, которые им случилось пережить.

Нуртас Сисекенов, видеограф

"Мне надо было снять интервью с важным человеком, материал был рекламный. Обычно интервью задерживают на 10-15 минут из-за подготовки звука и камер. Я опоздал к назначенному времени ровно на 6 минут и, к моему удивлению, интервью не просто начали вовремя, но оно практически закончилось к тому моменту, когда я подошел. Из-за того, что все вопросы были согласованы заранее, интервьюируемый просто отвечал заученными ранее ответами. Мало того, что я записал всего треть положенного интервью, находясь под его яростным взглядом, так еще и аудио-рекордер не сработал и не записал ни единого слова. Пришлось вытаскивать и чистить аудио из телефона редактора.

Было весело. Меня чуть не уволили тогда ¯\_(ツ)_/¯".

Анара Кукиева, шеф-редактор

"Пару лет назад на очень важной коммерческой съемке мы испортили дорогущую шубу. Ну, не совсем мы – модель измазала ворот шубы тональным средством. Было лето, жара, макияж течет, а мы снимаем осеннюю коллекцию. С белой шубой. Поверьте, для стилиста это катастрофа, так как вещь нужно вернуть в идеальном состоянии в бутик. Мы привезли, но у нас ее, конечно, не приняли. Сказали идти чистить или выкупать, а стоимость шубы, на секундочку, два миллиона тенге. Я и арт-директор бежим в проверенную химчистку, которая работает с дорогими изделиями, но, при виде бирки и цены, у нас шубу не принимают. Говорят, что ничего не поможет. Мы звоним своим коллегам по цеху – стилистам, дизайнерам, швеям. Нам рекомендуют способы чистки шубы, кто-то бросает дела и бежит к нам с какими-то специальными очищающими салфетками. НЕ ПОМОГАЕТ НИЧЕГО! После бессонной ночи я со словами "была не была" отрываю с шубы все бирки и отношу ее в первую попавшуюся (самую обычную) химчистку. Отдаю, жду со слезами на глазах (вероятность испортить шубу многократно возрастает). Через 3 минуты девушка возвращается с шубой. Идеально белой, как-будто на ней и не было всего этого тонального ужаса. "С вас – 500 тенге", – говорит. В этот момент я и арт-директор садимся на какие-то стульчики и покрываемся испариной. А после бежим в ближайший бар и залпом выпиваем что-то очень крепкое. Таких историй у меня наберется около пяти. И это всегда очень нервно. Вы еще хотите быть стилистом?"

Мария Попова, фоторедактор

"Раньше каждое утро у нас было так называемое "дежурство" – надо было дать несколько новостей. Редактор прислал новость о том, что аукционный дом Sotheby's выставит на торги живопись Гитлера. Горячее время, утро субботы: не знаю, что это было, но я поставила на заглавную картинку портрет фюрера. Мне коллега с другого конца города пишет: "Убери его, ради бога!". На что я присылаю знак вопроса, аргументируя тем, что, мол, живопись его – пусть остается, справедливо же. Признаюсь, замкнуло.

До сих пор вспоминаем этот казус: и смешно, и плакать хочется. Коллектив Buro 24/7 подтрунивает надо мной, вспоминая этот случай. А картина, надо сказать, была хороша".

Катерина Милославская, редактор культуры

"Помню, отправили нас с фотографом на одну светскую вечеринку. Очень важную – это был рекламодатель, презентовали новую коллекцию украшений. Гостей набился полный зал, мы уже отфотографировали почти всех, ждали только появление самого важного – из числа первых лиц страны. Она пришла под конец вечера и начала проходить к сцене. Через толпу ее вела организатор вечера, успевая параллельно бурно жестикулировать, перешучиваться с остальными гостями, дирижировать официантами. Им пришлось проходить между столиков, один из них был нашим, возле которогой мой фотограф оставила сумку от фотоаппарата. Девушка-организатор, видимо, настолько отвлеклась на гостью, что этой сумки не заметила и к нашему грандиозному ужасу эффектно полетела вниз, споткнувшись о нее. Слава богу, рядом была охрана, которая ее сразу подхватила и трагедии не случилось. Но все моментально засуетились и ситуация стала напряженной. Помню, как фотограф побелела как стена и прошептала: "Я за этой сумкой не пойду". Когда процессия передвинулась ближе к сцене, я ползком добралась до злосчастной сумки и вместе мы постарались ретироваться как можно быстрее".

Марина Карпыкова, фотограф

"Раньше светские хроники были чуть ли не самыми важными материалами на сайте. Мы не могли общаться с гостями на мероприятиях, выходить покурить или взять напитки – только работа. Приезжали заранее, чтобы осмотреть место, подготовить удачные зоны для фото, где хороший свет. В тот день я как раз опаздывала и приехала к самому началу ивента. Открываю сумку – а камеры нет! У меня душа в пятки ушла. А еще и семь часов вечера, мероприятие проходит на Аль-Фараби, пробки километровые. Привезти камеру было некому. Еле как вызвала такси, фантастическим образом успела съездить домой – за сорок минут. Самое смешное – оказалось, что из-за пробок опоздали все гости! И когда я вернулась, все только собрались".