Как изменится рынок труда в условиях пандемии и после?

Развитие технологий повлияет на рабочие процессы – все операции будут проводиться онлайн, будет меньше личного контакта и работать скорее всего мы будем удаленно. Но из-за ввода чрезвычайного положения в Казахстане, работа уже изменилась до неузнаваемости. Работодателям пришлось принимать быстрые и жесткие решения, без возможности выбора. Мы решили узнать, как с резкой переменой изменились рабочие структуры, что нас ждет в будущем и что на этот счет думают те, кто уже давно работает удаленно?

“Решение по переводу людей на удаленную работу, мы приняли довольно быстро, как и все другие. На следующий день после введения ЧП в Казахстане я написала нашему HR-директору, что на всякий случай в понедельник нужно готовить всем сотрудникам удаленные доступы. На следующий день я уже понимала, что нужно не просто готовиться к удаленной работе, а переходить на неё. В понедельник объявили об этом в офисе, выдали удаленные доступы ко всем внутренним системам и отпустили сотрудников работать из дома”, – рассказывает о первых днях ЧП на работе генеральный директор Lamoda Kazakhstan Мольдер Рысалиева.

Сложность в такой ситуации представляет то, как быстро она меняется. Помимо самого перехода на дистанционную работу, многие работодатели ищут новые способы контроля сотрудников.

“Одно дело сказать, что мы “на удаленке” другое – самому сотруднику организовать свою работу дома, также трудность для работодателя представляет и необходимость найти способы для контроля своих сотрудников удаленно, выставить цели, таргеты не только на квартал или год, но на день и в течении рабочей недели. Главный вопрос: как измерять эффективность работы, когда нет времени на разработку новых KPI? Вдобавок появилась еще более острая и совершенно новая проблема – сотрудники, которые остаются без заработка, потому что их работодатели не готовы платить минимальную заработную плату, либо пошли на сокращение штата и отпускают людей в отпуск без содержания. В таком плачевном и паническом состоянии оказались почти все”– рассказывает наш постоянный эксперт по вопросам HR Дина Абылхожина.

Несомненно у каждого работодателя свой подход. Например, положение дел в Lamoda Kazakhstan другое, о нем рассказала Мольдер:

“В нашей компании нет культуры контроля в офисе, этого же принципа мы придерживаемся и сейчас. Если бы кто-то не выполнял свою работу, это сразу отразилось бы на процессах. Если кто-то из сотрудников сделал свою работу, а затем решил чуть больше времени посвятить обеду, то ничего страшного я в этом не вижу. Сотрудники сейчас находятся на связи со своими руководителями. В связи с кризисной ситуацией сотрудники некоторых отделов на связи постоянно, в любое время. Это, в первую очередь, касается операционного отдела, который отвечает за логистику и доставку, и PR-отдела, так как в такой ситуации постоянная связь с клиентами, верное информирование очень важны. Что касается сокращений, это непростой вопрос для бизнеса, но я приняла решение никого не сокращать, даже несмотря на перебои в логистике и в количестве заказов.”

Сейчас сложно загадывать, что случится дальше. Кто-то прогнозирует перманентные изменения и говорит об исчезновении целых индустрий, а кто-то мыслит более позитивно и считает, что общество станет намного осознаннее, а бизнесы сумеют выйти из кризиса и адаптируются. Это сложные времена для всех. Дина соглашается и приводит цифры – 80% клиентов их HR-компании приостановили поиск персонала на данный период.

Больше всего повезло тем, чья специфика работы позволяет работать удаленно. Или же тем, кто уже практиковал такой подход, хотя бы частично. Например, Lamoda и другие бизнесы, которые в состоянии предоставлять свои услуги онлайн. В переходе на удаленную работу, как оказалось есть и свои плюсы:

“Наш головной офис находится в Москве, поэтому половина встреч среди недели проходит и так удаленно. Большинство сотрудников работает только так. Сегодня, не имея личного контакта, сотрудники постоянно находятся друг с другом на связи. Поэтому особой сложности в удаленной работе мы не увидели. Наоборот, многие отмечают, что стали эффективнее. Мы мобилизовались и стали ещё быстрее принимать решения, “встречи” стали короче”, – делится опытом генеральный директор Lamoda Kazakhstan.

Мы также поговорили с человеком, который уже много лет работает из дома - Игорем Артёменко, концепт-художником Riot Games (компания-разработчик видеоигр, например, League of Legends). С 2012 года он работал штатным сотрудником Riot Games из дома в Караганде, сейчас вот уже более двух лет он работает в офисе компании в Лос-Анджелесе. Мы спросили его мнение насчет удаленной работы и попросили дать совет тем, кто только начинает работать удаленно.

“Работа из дома в наши времена совершенно нормальное и даже полезное явление. Во многих профессиях живые встречи совершенно не нужны. А совет всего один – вам необходима дисциплина. Это ключ ко всему и ваш главный друг и союзник во время работы из дома. С коллективом общаться необходимо, и я старался всегда быть в курсе текущего состояния проекта. Несомненно, для подобной работы требуются определенные навыки самодисциплины и мотивация, нужно правильно организовать свой быт и график. Многое также зависит от окружающих вас людей, с их стороны требуется терпение и понимание того, что вы не просто так сидите в интернете, а на самом деле работаете”, – советует Игорь.

“Если сравнивать работу в офисе и из дома, то в обоих случаях есть свои плюсы и минусы. Но в моем нынешнем офисе есть бесплатная еда, я нашел друзей и офис расположен в 10 минутах от дома. Так что сейчас я предпочитаю работу в офисе. При других условиях я вижу больше плюсов работать из дома” , – добавляет Игорь.

Как работа из дома влияет на сотрудников?

Ответ на этот вопрос зависит от самих сотрудников и их привычек. Те, кто уже работал так когда-то – более подготовлены, но это не значит, что сейчас им легче.

“Большинство людей с которыми я работаю – офисные работники, поэтому сейчас им очень сложно. Примерно спустя неделю, после первоначальной эйфории люди начинают понимать, что очень много трудностей возникают при работе из дома. Я думаю, что все же отныне мы будем так работать, возможно не в таких масштабах, но многие останутся работать удаленно. Почему? Я уверена, что многие компании, после подсчета убытков, пересмотрят структуру бизнеса, компании поймут, что они смогут работать дистанционно и содержать большой штат, переводить что-то в облачные решения, что-то в аутсорс”, – прогнозирует Дина.

Что будет с бизнес-коммуникациями?

Есть и хорошие новости, нахождение коллектива дистанционно не должно сказаться на взаимоотношениях между коллегами. “Думаю, что после карантина все с радостью вернутся в офис. У нас очень дружная команда, почти семья”, – говорит Мольдер.

Дина также считает, что “пандемия на человеческие коммуникации никак не повлияет, общение останется в любом случае. Тем не менее, это не самая главная проблема, которую предстоит решить корпоративному миру. Главное узнать, как рынок перестроится.”

Как будут отбирать кадры? Известно, что многие потеряли работу из-за пандемии. Что с ними будет и как они будут искать работу?

“В процессе отбора кадров, даже во время пандемии, особо ничего не меняется, просто все проходит без личных встреч и кандидату необходимо произвести впечатление по видеоконференции. Но тем самым усложняется отбор – намного сложнее произвести впечатление через видеозвонок, здесь необходимо еще больше выкладываться. Я готовлю своих кандидатов, как на уроках актерского мастерства, чтобы через экран они смотрелись хорошо, рассказываю, как правильно презентовать свой опыт, где быть сдержаннее”, – рассказывает Дина.

Для многих реальность и будущее еще никогда не были настолько неопределенными. Что ждет безработных на рынке труда в будущем?

“Рынок трудоустройства заморожен на время, но ненадолго, сейчас важно в условиях карантина усилить свою мотивацию, представлять себя активнее, быть более мотивированным, чтобы понравиться работодателям. Мой личный взгляд – кандидаты будут в менее выгодном положении, чем работодатели, поскольку усилится конкуренция, увеличится количество предложений, так как увеличится количество безработных. У компании будет больше возможности выбирать, торговаться, это нормально, я не считаю, что это катастрофа. В любом случае, нам придется достичь баланса снова. Кандидатам нужно быть готовыми к тому, что изменятся условия игры, условия рынка труда, здесь нужно быть более конкурентоспособными, советую всем, у кого есть возможность, оттачивать свои навыки, читать и не терять время зря, совершенствовать их. Задача у всех, кто не уверен в своем карьерном будущем – стать супер-конкурентным.”

Наступит ли глобализация быстрее?

Многие компании еще до пандемии переосмыслили системы набора кадров. Так, например, в студии-разработчике компьютерных игр Moon Studios все 80 сотрудников работают удаленно. Со-основатель студии Томас Малер объяснил это тем, что так он может обеспечить компанию самыми талантливыми и опытными специалистами. Многие из них люди со 10-15-летним стажем, у них уже есть семья, маленькие дети, с которыми не так легко переезжать в другой город или страну. До пандемии, такие решения ассоциировались с тех-стартапами и такими же девелоперскими компаниями. Но Дина Абылхожина считает, что это станет будущем большинства и уже скоро:

“Границы будут стираться и мы перейдем на новый этап глобализации, сейчас говорится не об экономических процессах, а о глобализации человеческих ресурсов. Глобализация рынка труда – это удобно, при таком методе набора персонала, например, нет необходимости в открытии виз для работников.”

Если вы работаете удаленно, как никогда важна командная работа и поддержка.

“Все сотрудники сейчас в “боевой готовности”. Последние две недели мы отслеживали все, что происходило в стране и отдельных городах, и почти моментально реагировали на все изменения. Это было бы невозможным без эффективной команды. Из сотрудников никто не паникует, мы также стараемся своевременно делиться всеми рекомендациями. Если говорить обо мне, то я могу сказать, что в очередной раз убедилась, что работаю в компании, чьи ценности созвучны моим. И что работаю с очень сильной и эффективной командой” – говорит о важности правильно подобранной команды Мольдер.