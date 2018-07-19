Праздник, который уже не с тобой: как изменилась алматинская тусовочная жизнь

"Какие у вас все нарядные! В Москве уже сто лет так никто не одевается", – эту фразу шеф-редактора московского издания можно было бы посчитать камнем в огород алматинской светской тусовки, если бы не была сказана она с искренним восхищением. На пятый день рождения самого модного молла страны собрались тысячи гостей: и старожилы алматинского полусвета, бизнесмены и политики, чьи лица являются непечатными для большинства изданий, и свежая поросль, которая только вступает в этот мир. По традиции гости принесли на своих руках, ушах и других частях тела все самое лучшее, что только было в гардеробе. И ввиду возрастного и статусного разброса аудитории наблюдать за стремительно меняющимся модно-тусовочным ландшафтом становилось все интереснее.

До Алматы все доходит медленно – H&M, урбанистика, бургеры и многое другое. Во всех этих вопросах мы ориентируемся исключительно на российскую столицу. Только вот если техно и крафтовое пиво легко и органично вписались в жизнь алматинцев, то тусовки чаще всего мотивируют их остаться дома и врубить Netflix. И дело не в том, что тебе некуда выйти в пятницу вечером или в субботу днем - богатой культурной жизнью южная столица не славилась никогда. Но даже те мероприятия, которые призваны стать праздником для так называемых "бобо", иногда напоминают пластинку, заевшую года так с 2011. Конечно, светский хроникер и пиарщик Паша Вардишвили буквально недавно жаловался на замшелость модной тусовки Москвы: мол, сколько можно крутить Ветлицкую в Симачеве (казахстанские модники почему-то испытывают к бывшей солистке группы "Мираж" похожую страсть). Но всего несколько недель назад на вечеринку Beats by Dr. Dre приезжал Anderson Paak (и туда мечтало вписаться пол-Москвы), а еще чуть раньше маститые гости "Кинотавра" вроде Федора Бондарчука и Ирины Хакамады танцевали под Монеточку. И если ситуацию с самым модным рэпером мы представить еще можем, то вот гостей "Евразии", отплясывающих под "я бы бомжевала возле трасс" или "закончилось пиво в ночном ларьке" – вряд ли.

01

/

04

Вспомним вечеринку пятилетней давности. Если в 2008-2010 годах самым важным светским мероприятием была KFW, куда все приходили в обязательных вечерних платьях и костюмах, то к 2012-2013 годам ситуация изменилась. Вошли в моду блоги, желание одеваться со вкусом появилось у каждого (вдруг, все-таки, сфотографируют и на Look.tm выложат!). Вкус – понятие разноплановое, но положительная динамика налицо. Все помнят эту разряженную и очень веселую толпу, кочевавшую с одного открытия на другое с Moët-ом наперевес. Но главное – вечеринки. Мишленовского повара на один вечер – запросто, двадцать фотографов, стилистов, журналистов и светских тусовщиков со всего мира на три дня – пожалуйста, и это не говоря уже о всяких поп-звездах, живых львах и прочих cheesy развлечениях для гламурных и светских. Для тех, кто считал себя выше всего этого, тоже находилось свое место. Недостроенный финансовый центр вместил тысячи желающих послушать очень модную для того времени московскую группу, знаменитый дом вечеринок на Каменском плато стал пристанищем для сотни праздных любителей Хэллоуина, а уже летом все отправлялись в гольф-клуб "Ариал", чтобы постоять в очереди за теплым, но бесплатным пивом и послушать еще одну очень модную и никому не известную московскую инди-группу.

Прочитаешь предыдущий абзац – и кажется, что ничего, вроде бы, не изменилось. В горячие сезоны сентября-ноября и марта-мая ивентщики едва успевают рассылать приглашения по вотсапу, тестить кейтеринг и бронировать площадки. За неделю может пройти пять мероприятий разного калибра, и за это время пиарщиков и фотографов светской хроники ты видишь чаще, чем свою семью. В гольф-клубе "Ариал" так же, как и пять лет назад – теплое пиво и трехчасовые очереди за донером. На смену KFW пришла MBFW, и разряженные люди все так же фотографируются на стрит-стайл. Мероприятий стало больше, да только вот куража не осталось. Алматинцы научились стильно одеваться, полюбили кроссовки, пиджаки, ЗОЖ и теперь пугаются понятия "овердресс". Только вот боязнь быть "овердресс" распространилась не только на вечерние образы, но и на желание веселиться. Шампанское не пьянит, Ветлицкая надоела, а на пятки наступают люди, у которых совсем другие понятия о том, что такое "весело". Так и живем, попивая Aperol Spitz на террасе и ожидая того момента, когда снова захочется приходить на каждую вечеринку, даже если ты там никого не знаешь.

Мнения тех, кто в ответе за веселье в Алматы

Сакен Жаксыбаев

Дизайнер и хозяин самых гламурных алматинских вечеринок

"Пять лет назад вечеринки были масштабнее, высокобюджетнее, дороже, а гости – ярче, наряднее и веселее. Тогда любое мероприятие было в новинку, люди тщательно готовились к каждому вечеру, прорабатывали дресс-код, стремились туда попасть. Бренды, которые только заходили в Казахстан, также были заинтересованы в том, чтобы сделать свой ивент событием, о котором будут говорить и через несколько месяцев, пытались заигрывать с клиентом. Сейчас в цене стал более близкий контакт непосредственно с клиентом, все-таки цель любого мероприятия – попасть в свою ЦА и продать продукт. Поэтому и мероприятия, которые мы организовываем, стали более камерными, персональными – такими, на которых есть возможность переговорить с каждым гостем, уделить ему внимание".

Yan Ray

Некогда фотограф и лютый модник, а ныне ресторатор и серьезный бизнесмен

"Мне кажется, раньше было веселее и ярче, или, может, мы были моложе. Основным правилом было dress to impress, все старались впечатлить друг друга. Бренды только заходили в Казахстан и давали возможность гулять всем со среды по воскресенье, без передыху. А вот сейчас очередной бокал или бутерброд с лососем на бородинском хлебе с петрушкой уже "не лезет" – этим никого не удивишь. Я обожаю масштабные мероприятия, подготовка к которым занимает месяцы, но таких, к сожалению, осталось мало".

Михаил Коваль

Глава всея бьюти-пиара

"Пять лет назад место должно было быть posh, люди все красивые, платья "в пол". Кейтеринг не должен был заканчиваться. Никогда – это ключевое! Помню историю, когда клиенты–москвичи недоумевали, почему надо всех кормить. И хотели ограничиться одним лишь шампанским. Ну и, самое главное – хедлайнеры. На любом мероприятии они должны были быть. Помню историю, как летела целая команда на частном самолете. Все одевались красиво, но напряженно. Нельзя повторяться, нельзя было появляться в кедах. Сейчас с миллениалами все проще. Рынок подстроился под них, и дресс-код как таковой исчерпал себя. Если раньше было правилом хорошего тона прописывать дресс-код, то сейчас гости приходят в том, в чем им комфортно. А все потому, что ритм жизни изменился: все куда-то спешат, всем нехватает времени. Поэтому сменить привычные кеды на лодочки – о'кей. А если не успел – и это не проблема.

Бренды перестали делать мероприятия только с той целью, чтобы их провести. В первую очередь всем нужны продажи, давайте будем честными. Все знают термин "таргет" и понимают, к чему надо стремиться. Сейчас мероприятие для меня – это, скорее всего, место, где ты можешь встретить людей, которых давно не видел, и можешь "трепаться" весь вечер, потому что это люди, с которыми приятно быть на одной волне. Для других – это стало семьей, потому что близких они видят гораздо реже, чем знакомых ребят на мероприятиях. Главное, как сказала Джулиана Карузо – не стать "петрушкой", ходить везде, только чтобы быть. А ее – петрушку – как мы помним, добавляют в каждое блюдо".