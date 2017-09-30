Про идиотов, революции и уят: Казахстанские мужчины о том, что значит для них Playboy

На днях в возрасте 91 года скончался легендарный плейбой – Хью Хефнер. Вместе с ним уходит и целая эпоха. После всех войн Хефнер дал людям лучшее лекарство от депрессии – свободу и секс. Редакция Buro 24/7 поговорила с казахстанскими мужчинами о Хефнере, культурной значимости Playboy и о том, что нам теперь осталось.

Андрей Мануйлов

Хью Хефнер олицетворял собой стремление многих мужчин – быть успешными, независимыми и в окружении сногсшибательных красоток. Он был революционером, хотя сам таковым себя не считал. А еще он был авантюристом, который в свое время не побоялся рискнуть и в итоге положил начало целой эпохе. Эпохе «Плейбоя». В начале 50-х годов прошлого века бывший сотрудник журнала Esquire загорелся идеей собственного издания – не менее содержательного, чем тот же Esquire, но с картинками для мужчин. Чтобы выпустить первый номер, он влез в долги. Хью сделал ставку на фотографии обнаженной Мэрилин Монро. И хотя он не был уверен, что за первым номером последует второй, американцы быстро скупили 50 000 экземпляров журнала. Впоследствии Хефнера пытались засудить, обвиняя в распространении порнографии, но это только сыграло ему на руку. Присяжные не пришли к единому мнению, что в итоге сделало отличную рекламу «Плейбою». Хефнер создал бренд, который сначала раскрепостил пуританскую Америку, а после принялся за остальной мир.

В лучшие времена тиражи Playboy достигали 7 миллионов экземпляров. Причем редакция никогда не концентрировалась только на обнаженке. На страницах журнала всегда находилось место качественной литературе, аналитическим статьям и политическим высказываниям. Свои новые рассказы здесь публиковали Рэй Брэдбери, Йен Флеминг и Том Клэнси, а в интервью откровенничали Фидель Кастро, Джимми Картер, Мартин Лютер Кинг, Френсис Форд Коппола, Джек Николсон, Стив Джобс и другие. В середине пятидесятых Хью не только дал старт новому изданию, он положил начало сексуальной революции. Хотя Сам Хефнер никогда не считал себя революционером.

"Мой замысел заключался в том, чтобы создать мейнстримовский журнал для мужчин, который бы включал в себя секс. И это оказалось очень революционной идеей".

Со смертью Хефнера эпоха «Плейбоя» подходит к концу. Об этом говорит и тот факт, что в 2016 году журнал попытался сменить свой концепт, отказавшись от публикации фото обнаженных моделей. В этом году, правда, редакция журнала вернулась к истокам, но время сексуальных революций ушло.

Нариман Исенов

1991 год, вы только вдумайтесь. Это же прекрасно. Если серьезно, то Хью ведь был где-то рядом почти всю мою сознательную жизнь. Будучи советскими детьми, мы смотрели фильмы с особым интересом, если там хоть на мгновение "показывали сиськи" ("Экипаж" смотрел исключительно из-за одного момента, боже), Мопассана затирали до дыр. Представьте, что творилось, когда в руки попал первый номер Playboy. Это уже потом, став взрослее, осознаешь, что журнал-то, хотя и мужской, но он дает пищу больше для ума, чем для тела, а обнаженка – не более чем замануха. Большие отрывки из еще неизданных романов, редкие интервью, гайды по стилю – это все Playboy. Плеймейт месяца – как вишенка на торте. И старик Хью в своем бордовом халате. Неизменно старый живчик, я не помню его молодым, да и зачем?

Человек, никогда не следовавший законам стиля, плевавший на них, потому что он сам и был Стиль.

Никто в этом мире не носил халат так круто, как это делал Хефнер. Только он и Dude из "Большого Лебовски". На вечеринки в его особняке мечтали попасть все. Мужик прожил сказочную жизнь. О таком можно только мечтать. Хеф был ближе всех к Богу, ближе, чем любой из нас.

Жар Зардыхан

Сколько нужно идиотов, чтобы разрушить основу, строившуюся веками? Правильно, одного глупца – Трампа, Поклонскую, Уятмена или Герострата – хватает с лихвой. Вот стояла годами в Питере копия статуи Давида Микеланджело, радовала и вдохновляла, пока одна целомудренная петербурженка не подала жалобу в аппарат уполномоченного по правам ребенка – и хрен вам, а не голый торс царя Израиля. Как говорят на Ближнем Востоке: «Один полоумный возьмет да и кинет камень в колодец, что даже сорок мудрецов его уже никогда не вытащат». Чтобы разрушать, особого ума не требуется. То ли дело строить что-то новое. Вот революции, например...

Если верить Томасу Карлейлю, революции задумывают романтики, осуществляют фанатики, а плодами пользуются негодяи. Редко, очень редко, за этими тремя ипостасями скрывается один и тот же человек. Один такой нам известен – Хью Хефнер: романтик, фанатик и негодяй «сексуальной революции». Наверное, это тот редкий случай, когда у человека все карты легли на удивление удачно: профессиональный психолог и социолог по образованию, талантливый журналист и иллюстратор по призванию, большой знаток молодых и одиноких мужских душ – опыт работы фронтовым репортером, видать, не пропадает даром – и, самое главное, его врожденное интриганство, а тут еще ненавязчиво наступили годы благополучия, изобилия и технического прогресса.

Революции задумывают романтики, осуществляют фанатики, а плодами пользуются негодяи. Редко, очень редко, за этими тремя ипостасями скрывается один и тот же человек. Один такой нам известен - Хью Хефнер

Если о хорошем, то мир обрел в его лице ярого борца с консерватизмом, религиозным фанатизмом, цензурой и дискриминацией, что почти всегда – дело хорошее. Поддерживал он и движение за гражданские права темнокожих, высказывался и в защиту однополых отношений.

В год, когда Советский Союз оплакивал смерть Сталина, когда у нас в стране секса не было и в помине, он вовсю защищал права, гарантированные Первой поправкой к Конституции США, отбиваясь журналом Playboy с голой Мэрилин Монро на обложке. Противостоять этой «красоте», право, было делом заранее проигрышным.

А вот с обустройством постреволюционных устоев и морали у этого борца за свободу и эмансипацию вышло как-то коряво: все та же сексуальная объективация женщин, продвижение неестественных стандартов женской красоты и ее ублажающая покорность по отношению к мужчинe. Ну а фирменный костюм плейбоевского кролика с ушками и пушистым хвостиком – это как тот уродливый камень в колодце, его человечеству уже не развидеть.

Валерий Володин

Хью Хефнер, конечно же, был революционером, кормчим и движущей силой не первой волны большой сексуальной революции. Своей жизнью и судьбой он словно пытался табуировать табуирование секса. И знаете, ему это удалось! Так сложилось, что сексуальность часто окружена непроницаемой стеной выдумок и предрассудков.

За чопорной паранджой нравственности и пуританства прорастают самые уродливые цветы патриархального общества. Как повторял сам Хеф: "Настоящие непристойности не имеют отношения к сексу. Настоящие непристойности - это война, нетерпимость и убийство друг друга".

Вот только образ борца за равенство удался ему не до конца. Женщины в построенной им вселенной так и не стали субъектами. Хефнер создал мужскую индустрию на женском теле. Одна из его муз – Памела Андерсон – так и не стала для читателей Playboy человеком, с которым захотелось бы сходить в картинную галерею или поговорить по душам. Она осталась сексуальным объектом: грудью, губами, бедрами, мясом.

Ержан Рашев

Каждый раз, когда я смотрю на наших агашек-миллионеров, я все время поражаюсь тому, как они выглядят и как живут. Вот, казалось бы, ты невероятно богат, у тебя денег больше, чем у всей страны. Ты можешь позволить себе все. Жги! Но ты продолжаешь сутуло ходить в помятом костюме и с распустившимся животом на государственные заседания. У тебя нет не только чувства стиля, но и вообще никакого намека на сексуальность.

Как можно быть настолько бессмысленно богатым? Наберите в Google "Хью Хефнер" и посмотрите, как должен жить человек с вашим состоянием.

Хеф был последним классическим миллионером-плейбоем-гением своей эпохи. Эпохи мужчин, жадных до жизни и удовольствий – Говардов Хьюзов, Аристотелей Онассисов и Джеймсов Бондов. Машины, халаты, часы, дорогие мужские игрушки, самые дорогие виллы в Беверли-Хиллз, идеальные костюмы, самые красивые женщины планеты Земля, липнущие к тебе, как мухи к меду – это все Хеф. Пить шампанское, любить, целоваться, жениться на молодых, наслаждаться славой, деньгами и удовольствиями – это все он.

Но Хеф был больше, чем современные инстаграм-звезды типа Дэна Билзериана или Джанлуки Вакки. У него был substance. В середине 60-х он сделал для феминисток больше, чем все суфражистки вместе взятые.

Именно его усилиями эпоха раннего Playboy стала эрой фантастического раскрепощения человечества, грандиозного пересмотра общественной морали и краха архаичных табу. Именно он сказал девчонкам: "Жгите! Отжигайте!". Под легкомысленными снимками, статьями и эротикой пряталась новая жизнерадостная философия жизни. Молодость, любовь и секс против мракобесия, ненависти и мертвечины. Философия, по которой до сих пор живет весь современный мир. Остальное уже приложилось к образу.

Как-то не верится, что он умер. С другой стороны – закономерно. Пора. В мире наступила новая эпоха современных западных миллиардеров и ролевых моделей – Илона Маска и Марка Цукерберга. Поношенные футболки и джинсы, скромный образ жизни мальчика-паиньки, застенчивое веганство и семейственность. Жизнь без излишнего пафоса. Жизнь без мишуры. Время плейбоев с блестящей харизмой и хваткой, которые тратят деньги, как им вздумается, безвозвратно кануло в Лету. Женщины, тачки и дорогие халаты – все это теперь неважно и даже как-то старомодно. И наши собственные агашки-миллионеры из Алишеров Усмановых медленно превратятся в Стивов Джобсов.

Теперь мы будем смотреть на фотографии Хефнера в учебниках и вспоминать, что такие мужчины когда-то существовали. И изредка, с ностальгией, отжигать сами. Прощай, Хеф! Надеюсь, там, наверху, ты уже отрываешься по полной.