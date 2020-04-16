Пандемия внесла свои корректировки в планы многих выпускников. Для них это время должно было стать решающим в их дальнейшей карьере, полным нэтворкинга и стажировок. К примеру, в Великобритании в результате опроса Institute of Student Employers исследователи выявили, что более чем ⅔ фирм отменили практики и другие мероприятия. Многие университеты до сих пор не уверены, смогут ли они выдержать кризис, смогут ли их студенты вернутся на учебу в сентябре и будут ли ВУЗы вообще обучать людей в аудиториях, как раньше. Чтобы прояснить ситуацию и узнать, как пандемия влияет на карьерное будущее студентов мы поговорили с двумя студентами ВУЗов, которые вот-вот должны закончить университет и начать поиски работы, а также с HR специалистом Диной Абылхожиной, чтобы узнать ее взгляд на будущее рекрутинга молодых специалистов.

Любой выпускник начинает с практики либо стажировки, без нее сегодня почти невозможно устроится на работу. Так свою карьеру планировала начать и Шолпан Ибрагимова, студентка четвертого курса университета КИМЭП по специальности “бухучет и аудит”. Она рассказала, что собиралась работать сразу после учебы, но к сожалению, компания, которая предложила ей позицию отменила все стажировки из-за ЧП.

“Действительно, сейчас я и многие мои друзья столкнулись с проблемой нахождения стажировки. В феврале я участвовала со своими однокурсниками в кейс-чемпионате, после которого компания-организатор пригласила нас на оплачиваемую стажировку в середине марта. Такая стажировка обязательна для получения диплома об окончании. Я уже готовила все необходимые документы, строила большие планы на эту стажировку, но все отменилось. Сейчас я уделяю больше времени учебе и дополнительно готовлюсь к получению профессионального сертификат по менеджменту, СМА. Помимо этого, я начала поиски возможностей удаленной стажировки в своей сфере. В данный момент я рассматриваю стажировку в Google. Каждый год компания набирала себе тысячу стажеров, в этом году из-за пандемии они решили провести эту стажировку удаленно.”

Виртуальные или онлайн стажировки набирают популярность на Западе. Одна из компаний, которая уже предоставляет студентам и молодым специалистам такую возможность – Sony Music Entertainment в США. К сожалению, по словам Дины Абылхожиной найти такую стажировку среди казахстанских компаний пока что невозможно.

Что касается дальнейшей учебы, здесь все еще много неопределенностей. В целом, будущие бакалавры разделились на две группы – кто-то готов обучаться дальше на магистратуре, чтобы не приходилось искать работу в такое кризисное время, другие наоборот настроены работать.

Талгат Аманов, студент факультета экономики в King’s Collge London настроен искать работу в Казахстане после окончания учебы, но сейчас он сфокусирован на онлайн-образовании и курсовых работах. “Многие из моих однокурсников сейчас в замешательстве, даже те, кто планировал поступление на магистратуру и уже получил предложение от университета, отказываются либо откладывают дальнейшую учебу на следующий год”, – рассказывает Талгат. Как оказалось, большинство вынуждены прибегать к таким решениям по финансовым причинам, чтобы не нагружать родителей либо не занимать денег на учебу. Шолпан вне зависимости от пандемии решила сначала набраться опыта работы и только через год-два поступить на магистратуру.

Другие студенты, особенно те, кто сейчас обучается специальностям, которые больше всего пострадали из-за пандемии, например, ресторанный и отельный бизнес, планируют поступить на магистратуру, чтобы переждать кризис. Но немало экспертов утверждают, что из-за пандемии откроются новые возможности в сфере IT-технологий и других диджитал бизнесов, - это подтверждает Ник Хилман из Higher Education Policy Institute. Другие, как например, наш постоянный эксперт Дина Абылхожина считают, что потери временны и ближе к осени студенты смогут восполнить утерянный опыт.

“Я не думаю, что пандемия повлияет на выпускника с точки зрения профессионального развития, так как максимум чего они могли лишиться это одной стажировки. За всю их академическую карьеру они должны были пройти как минимум четыре таких стажировки. Исходя из моего опыта, здесь, как и со всеми уже работающими сотрудниками, стажировки будут сокращать, либо двигать сроки начала практики. Но на самом деле, даже потеря одной стажировки – не проблема, гораздо важнее навыки и академические показатели выпускников”, – делится мнением Дина.

При этом с ростом количества безработных студенты должны быть готовыми к большой конкуренции и здесь как никогда, огромную роль будут играть не только академические показатели кандидатов, но и их мотивация, опыт практической работы вне лекций и семинаров.

“Компании всегда будут искать сотрудников с высокими академическими показателями, поэтому коронавирус здесь не причем. Также несмотря на пандемию предпочтения всегда отдавалось и будет отдаваться тем, кто участвовал в профессиональных, студенческих конференциях или уже имеет релевантный опыт и конечно, свободно владеет иностранным языком”, – говорит Дина.

Так или иначе, ситуация с пандемией – всего лишь пауза, которую студенты могут заполнить само-развитием, усердной учебой и поиском способов дистанционно развить навыки, которые понадобятся в будущем. Главная цель сейчас для них как и для всех, кто возможно потерял работу, повышать свои знания и навыки. В долгосрочной перспективе, потеря одной возможности никак не скажется на будущем карьеры.