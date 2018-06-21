Смех, слезы, красивые люди и месяцы без сна: наши бывшие коллеги рассказывают о работе в Buro 24/7

В этом году Buro 24/7 Kazakhstan празднует пятилетие. Все эти пять захватывающих лет нас окружают люди – в офисе и вне его. Они же – наша удача и награда. Просто потому, что без каждого, кто был и остается причастным к Buro 24/7, ничего бы не получилось. В честь маленького юбилея издания наши бывшие коллеги рассказывают о своем опыте работы и вспоминают важные для себя моменты и смешные истории.

Марина Аничкина

"Хорошо помню момент, когда мы сотрудничали с Оперным балом, – мы были главным информационным партнером. Мы подготовились, выбрали одежду, максимально подходящую к вечернему событию. Подходим к организаторам, чтобы аккредитоваться, и нам говорят: "А вы сейчас поедете и переоденетесь?" Мы: "Да нет, мы уже вот, собрались". Прямо как в фильмах. Я помню, что Марина была в длинной юбке и обуви на плоской подошве, а я – в длинном платье по щиколотку. Я пытаюсь объяснить, что она – фотограф, у нее тяжелый рюкзак и что она не может ходить на высоких каблуках. Они не стали ничего слушать, мы начали разбираться, звонить главному редактору, пытаться найти платье "в пол" за 5-10 минут. В какой-то момент организатор просто выкрикнула чуть ли не в рупор: "Так, две Марины из Бюро: покиньте красную дорожку, покиньте красную дорожку!" Это было ужасно. Мы ушли оттуда, дико оскорбленные всей этой ситуацией, и, конечно же, не вернулись. А мораль здесь проста: всегда одевайтесь согласно дресс-коду. Кем бы вы ни были".

Анита Акишева

Весь опыт в Buro 24/7 – это сплошное открытие. Самое большое и классное – понимание, что не всегда важен опыт в каком-то определенном деле (практически ни у кого из нас не было опыта в международном глянце). Порой важнее просто иметь хорошую динамику в группе, сдружиться и смотреть в одном направлении. Возможно, это везение, что мы собрались именно такие: у всех было желание расти и развиваться, добиваться своего.

С самого начала были очень высокие стандарты, которые нам и Москва поставила, и мы сами – себе. Первые проекты, первые мероприятия, которые нужно было осветить, – все для нас было вызовом. Мы хотели сделать так, как никто раньше не делал на нашем медиа рынке. И я нескромно предположу, что мы с этим справились.

Вспоминается один случай, который оказался довольно важным. Спустя полтора года после запуска, это был Новый год, утром мне пришло письмо от нашего корректора Замиры. Она написала большое письмо-поздравление, которое, к сожалению, не сохранилось, но вот, примерно, что в нем было: "Анита, я каждый день открываю Фейсбук и вижу нашу суровую реальность, негатив, как люди жалуются, как ищут деньги на сложные дорогостоящие операции, как это все тяжело и кажется, что некуда бежать. А затем захожу на Buro 24/7, проверить статьи, которые мы готовим каждое утро. И попадаю в красивый мир: в Париже открываются рестораны, где-то там художник нарисовал новую картину, в Алматы кто-то начал шить шапочки, а в Астане открыли пекарню. Это вселяет веру в будущее, такие новости важно слышать и знать, что происходит в мире. Важно получать порцию хороших новостей". Меня тогда это очень тронуло. Спустя полтора года я немного выдохлась. Думаю, коллеги подтвердят, это был переломный момент для всех нас. После работы "нон-стопом" все многократно проходило через новый фильтр внутри тебя, ты спрашивал себя, действительно ли это нужно людям, насколько это важно? Зачем я просыпаюсь в 9 утра редактировать материалы? То письмо освежило в памяти те мысли, с которыми мы начинали работу. И, возможно, оно станет недостающим пазлом сейчас, спустя пять лет.

Поздравляю нас всех, всю команду с пятилетием, ура!"

Мария Попова

"– Готова работать 24/7?

– Попробуем!

И ты вливаешься, нет, ты ныряешь, как кэролловская героиня в этот "другой мир", где каждый день насыщен открытиями себя и других. Где мы мечтали, не спали, смеялись и плакали, и верили, что делаем что-то особенное и новое.

И все, что происходило – это один снежный ком длиною в пять лет, а, кажется, максимум год прошел.

И да, Buro 24/7 – это, в первую очередь, люди: в команде и вне, красивые люди, достигнувшие и достигающие, меняющие мир к лучшему. Это события, которые навсегда оставят след, вечеринки, которые "ну не повторить". Быть в Buro 24/7 – это закинуть утром в сумку спортивную форму и шпильки, потому что всякое может случиться. Выйти вечером пятницы всей шумной уставшей командой "на час" и вернуться вместе наутро в понедельник в офис, продолжая в том же темпе.

"Мои университеты" начинались не в сонных лекционных залах альма-матер, а с того самого "попробуем", когда ты выходишь из зоны комфорта, зажмуриваешься от страха и учишься новому. Не раздумываешь, а делаешь, потому что времени мало.

И все это опыт, который останется с тобой навсегда.

P.S.: Buro 24/7 – 5 лет, и это круто!"

Мадина Аманова

"Собеседование было в "Ракете". В 8 вечера. Утром следующего дня я повезла сына на плановый визит к врачу, телефон зазвонил во время приема – в правое ухо педиатр объясняла дозировку "Фенистила", в левом звучал голос Аниты: "Мы предлагаем вам (еще на "вы", да) присоединиться к команде Buro 24/7 в качестве редактора раздела моды". Через три дня мы всей командой вылетели в Москву.

В аэропорт я поехала на "Лидере", уберов-яндексов в 2013 году еще не было. Новый айфон забыла в такси, в Шереметьево была куплена кнопочная Nokia. Поэтому у меня нет фотографий тех 10 дней в Москве, первой встречи с Мирославой Дума, тренингов в головной редакции, выставок в "Гараже" и "Винзаводе", походов по самым модным местам Москвы. Зато у меня был телефон с фонариком и "Змейка". Следующие десять месяцев были слишком насыщенными. Спали мы мало, зато много работали и тусовались. Часто в конце рабочего дня надо было нарядиться, посмотреть модные показы, поехать на афтепати с шампанским, вернуться домой к 2 ночи, а до 9 утра выдать адекватные тексты про каждое дефиле. Если хочешь успевать хоть немного поспать – все нужно делать оперативно, поэтому я решила писать обзоры прямо во время показов. В первом ряду, с ноутбуком на коленках.

С тех пор я умею работать очень быстро – писать три текста одновременно, брать интервью по телефону, находясь в Алматы, пока человек завтракает в Париже, организовать съемку за час, отснять – за два, сверстать – за полтора. Работа в диджитал вытаскивает тебя из зоны неспешного казахского комфорта и приучает к скорости – в Buro 24/7 я работала всего 10 месяцев, а привычка быстро соображать и быстро делать осталась до сих пор.

Отдельно про людей, которые все еще есть в моей жизни. Прошлое воскресенье я провела в саду у Гали Рыжкиной, позавчера мы сделали крутую съемку с Мариной Карпыковой, Анита провела отличный мастер-класс на Almaty Pop Up Store, с Машкой (Мария Попова – прим.ред.) мы сделали много классных съемок и сделаем еще, а Анару, Сережу и Диану я просто люблю. Мика, спасибо за Buro 24/7 – за развитие качественного диджитал-глянца в Казахстане, а от меня лично – за крутой опыт, смешные воспоминания и красивых во всех смыслах друзей.

Бюрошки, я скучаю. С юбилеем!"

Камила Исмагамбетова

"Если бы это был фильм, то важный вывод из работы в Buro 24/7 я бы вынесла очень красиво, ну, или хотя бы эффектно. Меня осеняет ослепительная идея в работе над текстом, на всю жизнь запоминается фраза главного редактора или полностью меняется мировоззрение после судьбоносного интервью. Ой, еще любят "разочарования восхищенного новичка в индустрии его мечты".

Правда, это не фильм, а реальная жизнь. А она – рутина. За полтора года я не вспомнила ни одного драматичного момента. Тем более – с потенциалом на какой-то сакральный вывод. Изменила меня как раз-таки рутина: вода камень точит. Прозвучит совсем смешно, но больше всего меня изменили наши совместные обеды. Не знаю как сейчас, а в мои полтора года работы в Buro 24/7 на них собиралась вся команда. За одним большим столом обсуждалось все на свете: от корейской порноиндустрии до стратегии Илона Маска. Конечно, касались и более житейских вопросов. Например, чем хороша "Ракса". Все это скорее напоминало диалоги героев "Друзей", "Как я встретил вашу маму" или "Секса в большом городе", чем сухие разговоры коллег.

Не сказать, что я часто принимала участие в этих разговорах. Что тогда, что сейчас – я предпочитаю скорее молчать, чем говорить. Но именно жаркие споры и непечатные шутки моих бывших коллег (особенно под медовик "Лиза", который ребята по неведомым вселенским причинам больше не заказывают) во многом помогли мне пересмотреть собственные взгляды на жизнь: от мелочей до глобальных жизненных вопросов. Если бы не эта невинная традиция, не представляю, какой бы я была сейчас. Другой – это точно".