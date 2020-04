IT LOOPS



Whatever stimulates the mind,

Stands the test of time, in collected eyes.

Raised in the old city at the time,

Resolving what’s been left behind.



To inherit,

To find.



There’s no escape,

We can survive.

Life will rebuild

We’ve seen it time and time again...



___________________





Что бы ни щекотало разум,

Выдержит испытание временем, в коллективном взоре.

Взращенный в старом городе в те времена,

Решает то, что осталось позади.



Унаследовать,

Найти.



Нет выхода,

Мы можем выжить.

Жизнь восстановится,

Я видел это вновь и вновь.