Материя: мысли
Марата Шаяхметова
о космосе и будущем
Материя: мысли
Марата Шаяхметова о космосе и будущем
Выпуск один – “ВВЕДЕНИЕ”
В эти нелегкие времена сознанием руководят страх и критичность. В этот момент я хочу предложить вам поработать над своим воображением. С сегодняшнего дня хочу обратиться к вам напрямую и попробовать выстроить диалог.
Поскольку этот месяц на сайте BURO. Kazakhstan посвящен вопросам освоения космоса (space), я решил озвучить свои мысли и собрать заметки по теме. И хотел бы призвать вас – читателей – познакомиться также со своим внутренним космосом, отрешившись от повседневных задач и команд мозга (еда, сон, секс, еда и сохранение крова). Освоить то пространство, где ваша душа находится и транслирует определенную частоту вашему высшему естеству.
Не хочу примерять образ волшебника, но скажу, что внутри вашего личного пространства (space) есть гораздо больший потенциал, чем вы признаете. Поэтому воспринимайте нижеследующий текст как японское меню оmakase: ингредиенты, которые спонтанно подобрал шеф, вдохновившись покупкой продуктов с утра. Наслаждайтесь и рефлексируйте, пока пребываете в пространстве, в котором вы разрешаете себе заниматься саморефлексией.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
У меня, возможно, есть ответ касательно вашего будущего. Он сидит глубоко в вашем прошлом – в ДНК.
Вы – возможная комбинация всей древней мудрости, которая хранится в вашем теле.
Она не проявится до тех пор, пока вы не введете себя в состояние стресса. Чем сложнее вызов – тем ярче проявит себя лучший “Ты”.
МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Формируются новые гены, новые протеины, новые структуры и алгоритмы поведения.
Когда вы оказываетесь в незнакомой ситуации, возникает стресс.
Стресс помогает развивать новые части Вас.
Кто знает, сколько в Вас сокрыто?
Вы намечаете путь к конкретной цели.
Вы решаете преследовать ее, принося все остальное в жертву.
Вы испытываете новые позитивные эмоции и открываете новые смыслы, пока движетесь к этой цели.
Чем выше цель – тем более полный и богатый опыт вы получите в процессе.
Вы должны добиться того, что вас пугает – новые навыки расширяют компетентность и самооценку.
Определите, чего конкретно вы избегаете. Разбейте это “что-то” на мелкие части, с которыми вы сможете работать.
Вы можете встретиться со всем самым ужасным и стать победителем. Люди были созданы для этого.
Дух может справиться с этим и залатать проблему физиологически и на всех других уровнях.
Создавайте свои собственные приключения. Вам нравятся вызовы.
IT LOOPS
Whatever stimulates the mind,
Stands the test of time, in collected eyes.
Raised in the old city at the time,
Resolving what’s been left behind.
To inherit,
To find.
There’s no escape,
We can survive.
Life will rebuild
We’ve seen it time and time again...
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Что бы ни щекотало разум,
Выдержит испытание временем, в коллективном взоре.
Взращенный в старом городе в те времена,
Решает то, что осталось позади.
Унаследовать,
Найти.
Нет выхода,
Мы можем выжить.
Жизнь восстановится,
Я видел это вновь и вновь.
ЖЕСТОКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Изучение космоса (или чего угодно) движимо любознательностью. Давайте ценить эту сознательность – вы выжили в этом индифферентном кипящем бульоне эволюции.
Исследованием самых жестоких и неизвестных условий космического пространства движет только возвеличенная выдуманная вера. Роль мученика, который должен расширять границы известного, вызывает отклик в сердце каждого, каким бы циничным он ни был. Вы будете, подобно героям фильма “Армагеддон”, готовыми умереть за своих любимых в любую минуту. В этом и парадокс: знание – лучше учения, но иногда нужно учиться знать.
Мы – вид с развитой эмпатией, мы всеми путями пытаемся спасти флору и фауну вокруг нас. Но согласитесь, в то же время мы по своей натуре довольно жестокие существа. Мы несем ответственность за исчезновение бесчисленного множества видов за всю историю существования homo sapiens – это доказано статистикой.
Наш вид жесток по умолчанию. Это связано с наличием инстинкта выживания, но я думаю, что у нас есть возможность трансформировать эту жестокость в любопытство. Именно любопытство движет прогрессом и позволяет совершать огромные шаги в эволюции нашего общества. Но нам нужно задать себе вопрос: неужели человек как популяция должен занять каждый квадратный метр Земли, прежде чем начнет думать об ответственности за это размножение? Нужно ли нам заниматься терраформированием других планет, если все, что мы умеем – это уничтожать? Нужно ли нам насаждать наш политический режим в других странах, когда мы до конца не разобрались со своими внутренними проблемами? Нужно ли нам стереть с лица Земли все остальные виды, чтобы почувствовать себя главными на этой планете? И если да, то что мы пытаемся доказать, а главное – кому?