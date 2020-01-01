Не хочу примерять образ волшебника, но скажу, что внутри вашего личного пространства (space) есть гораздо больший потенциал, чем вы признаете. Поэтому воспринимайте нижеследующий текст как японское меню оmakase: ингредиенты, которые спонтанно подобрал шеф, вдохновившись покупкой продуктов с утра. Наслаждайтесь и рефлексируйте, пока пребываете в пространстве, в котором вы разрешаете себе заниматься саморефлексией.

Поскольку этот месяц на сайте BURO. Kazakhstan посвящен вопросам освоения космоса (space), я решил озвучить свои мысли и собрать заметки по теме. И хотел бы призвать вас – читателей – познакомиться также со своим внутренним космосом, отрешившись от повседневных задач и команд мозга (еда, сон, секс, еда и сохранение крова). Освоить то пространство, где ваша душа находится и транслирует определенную частоту вашему высшему естеству.

Поскольку этот месяц на сайте BURO. Kazakhstan посвящен вопросам освоения космоса (space), я решил озвучить свои мысли и собрать заметки по теме. И хотел бы призвать вас – читателей – познакомиться также со своим внутренним космосом, отрешившись от повседневных задач и команд мозга (еда, сон, секс, еда и сохранение крова). Освоить то пространство, где ваша душа находится и транслирует определенную частоту вашему высшему естеству.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ У меня, возможно, есть ответ касательно вашего будущего. Он сидит глубоко в вашем прошлом – в ДНК. Вы – возможная комбинация всей древней мудрости, которая хранится в вашем теле. Она не проявится до тех пор, пока вы не введете себя в состояние стресса. Чем сложнее вызов – тем ярче проявит себя лучший “Ты”. МАКСИМАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ Формируются новые гены, новые протеины, новые структуры и алгоритмы поведения. Когда вы оказываетесь в незнакомой ситуации, возникает стресс. Стресс помогает развивать новые части Вас. Кто знает , сколько в Вас сокрыто?

Вы намечаете путь к конкретной цели. Вы решаете преследовать ее, принося все остальное в жертву. Вы испытываете новые позитивные эмоции и открываете новые смыслы, пока движетесь к этой цели. Чем выше цель – тем более полный и богатый опыт вы получите в процессе. Вы должны добиться того, что вас пугает – новые навыки расширяют компетентность и самооценку. Определите, чего конкретно вы избегаете. Разбейте это “что-то” на мелкие части, с которыми вы сможете работать. Вы можете встретиться со всем самым ужасным и стать победителем. Люди были созданы для этого. Дух может справиться с этим и залатать проблему физиологически и на всех других уровнях. Создавайте свои собственные приключения. Вам нравятся вызовы.

IT LOOPS Whatever stimulates the mind, Stands the test of time, in collected eyes. Raised in the old city at the time, Resolving what’s been left behind. To inherit, To find. There’s no escape, We can survive. Life will rebuild We’ve seen it time and time again... ___________________ Что бы ни щекотало разум, Выдержит испытание временем, в коллективном взоре. Взращенный в старом городе в те времена, Решает то, что осталось позади. Унаследовать, Найти. Нет выхода, Мы можем выжить. Жизнь восстановится, Я видел это вновь и вновь.