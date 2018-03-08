О чем говорят женщины? 8 вдохновляющих и важных речей на конференциях TED

8 марта, в день солидарности женщин в борьбе за свои права, публикуем восемь вдохновляющих женских выступлений на конференции TED. О любви к себе, красоте и внешности, о феминизме и стыде, мечтах и неудачах, о правах и успехе.

Рене Энгелн, "Эпидемия красоты"

"Болезнь красоты – это то, что происходит, когда женщины тратят время на тревогу не по поводу образования, своей карьеры, своей семьи или отношений, не по поводу состояния экономики, окружающей среды и состояния мира, потому что они слишком озабочены своим похудением, уходом за кожей, состоянием своего пресса и бедер. Как мы дошли до такого?"

Софья Качинская, "Как феминизм нам поможет лучше жить"

"Феминизм – это совсем необязательно борьба против мужчин. Феминизм – это борьба за то, чтобы оставаться собой, и за то, чтобы нам не навязывали идеи, которые не сопоставимы с нами как с личностями".

Мег Джей, "Почему 30 – это не новые 20?"

"Начинать строить отношения в браке надо до того, как в него вступишь. Это значит, что любовь надо искать так же целенаправленно, как и работу. Выбирать семью – значит, сознательно выбирать, с кем ты хочешь жить и что ты хочешь, а не пытаться построить что-то из ничего или просто коротать время с первым попавшимся, который тебя выберет".

Кэмерон Рассел, "Внешность не главное. Поверьте мне, ведь я модель"

"...я никогда не говорила на камеру, как я неуверена в себе. И я неуверенная, потому что каждый день мне приходится думать о том, как я выгляжу. И если вы интересуетесь, будете ли вы счастливы, если бедра у вас будут тоньше, а волосы блестящее, поговорите с группой моделей. У них это все есть, и они, пожалуй, самые неуверенные в себе женщины на планете".

Решма Сояни, "Учите девочек храбрости, а не перфекционизму"

"Нам нужно перестать воспитывать в девочках потребность в совершенстве. Вместе с этим нужно развивать женскую солидарность, чтобы девочки знали, что они не одиноки. Когда девочек учат быть смелее и они чувствуют поддержку, они могут достичь невероятных результатов".

Брене Браун, "Слушая стыд"

"Уязвимость – не слабость. Уязвимость – это наше самое точное измерение мужества. Быть уязвимым, позволить, чтобы нас увидели, быть честным. А вина – сожалею, я ошибся. Стыд – сожалею, я ошибка".

Кортни Мартин, "Переосмысливая феминизм"

"Знаете, что по-настоящему сексуально? Чувство юмора. Вкус к приключениям. Внутренний свет. Открытость. Уверенность. Непосредственность. Находчивость. Другими словами – женщина, которая осознает, насколько она прекрасна".

Элизабет Гилберт, "Успех, неудачи и стремление творить дальше"

"Самое сложное, что вам предстоит сделать, – понять, что вы любите больше всего на свете, и выстроить вокруг этого ваш дом. И не покидать его. Когда я выстроила свой дом (и стала просто постоянно писать, невзирая на успехи или провалы), на меня перестали влиять ураганы конечных результатов".