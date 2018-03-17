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Дуэт фотографов Mika & Berkin сняли кампанию для казахстанского бренда L'aroush
Казахстанский бренд аксессуаров и украшений
Уже несколько лет Бахтияр Беркин и Мика Орынбасарова работают под творческим псевдонимом Berkin & Mikа. Сейчас ребята живут в Лондоне. Бахтияр занимается фотографией, Мика – стилизацией, сет-дизайном и постобработкой. В основном ребята занимаются fine art-фотографией, но иногда и коммерческой съемкой. Рекламная кампания для бренда L'aroush – первый опыт сотрудничества дуэта с казахстанскими марками. Вместе с ними над съемкой работали стилист Айзат Сарсембаев и визажист Анжелика Кучерова.
Казахстанский бренд аксессуаров и украшений L'aroush появился в 2013 году. Его основали мать и дочь Аруа и Шынар, так родилось название марки. Вместе они создают головные уборы, пояса, бижутерию, воротники и сумки. Все вещи делаются вручную, некоторые из них продаются только в единственном экземпляре.
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