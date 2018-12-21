Выбор BURO: IQOS 3 и IQOS 3 MULTI

Компания Philip Morris International презентовала устройства для нагревания табака нового поколения - IQOS 3 и IQOS 3 MULTI. Несколько лет назад, продукт IQOS был впервые представлен на рынке Японии. Продиктовано это несколькими причинами. Во-первых, Япония - самая передовая с точки зрения технологий и инноваций страна. Во-вторых, преимущества системы нагревания табака IQOS соотносятся с социальными и культурными традициями жителей Страны восходящего солнца. Японцы не любят доставлять неудобств окружающим, и сам факт того, что IQOS не выделяет дыма и пепла и имеет меньше неприятного запаха по сравнению с сигаретами, для них очень важен. На сегодняшний день 6 миллионов человек по всему миру отказались от классических сигарет в пользу IQOS

Исследования подтвердили, что уровень вредных веществ, выделяемых IQOS, в среднем на 90-95% ниже по сравнению с сигаретами*. Имеющиеся результаты исследований на сегодняшний день показывают, что полный переход на IQOS может представлять меньший риск для здоровья курильщика, чем дальнейшее курение традиционных сигарет. Однако это не означает, что использование IQOS безвредно.

4 декабря в Казахстане стартовали продажи нового IQOS. Представлено третье поколение двумя моделями - IQOS 3 и IQOS 3 MULTI.

В IQOS 3 - узнаваемая комплектация: держатель и зарядное устройство. Однако корпус стал более обтекаемым, более прочным и компактным; увеличен ресурс аккумулятора; крышка IQOS 3 теперь открывается сбоку и имеет магнитный механизм. Благодаря этому держатель надёжно фиксируется внутри, и ставить его в зарядное устройство стало проще. Светодиодные индикаторы стали ярче и теперь они заметны даже в самый солнечный день. Еще одно преимущество IQOS 3 - держатель заряжается до 15% быстрее по сравнению с предыдущей моделью.

Модель IQOS 3 MULTI компания Philip Morris International позиционирует как дополнительное устройство. Однако гаджет выглядит вполне самодостаточно. В первую очередь, он подойдет тем, кто не хочет ждать - время ожидания между сеансами сокращено до нуля, т.е. его можно использовать без подзарядки до 10 раз подряд. Внешне IQOS 3 MULTI отличается от остальных моделей: в конструкции устройства аккумулятор и держатель соединены в одном корпусе. При этом, девайс получился очень стильным и миниатюрным. Колпачок IQOS 3 MULTI с магнитным механизмом плотно прилегает к корпусу и легко фиксируется на держателе, а крышка на колпачке держателя защищает нагревательный элемент от повреждений и попадания инородных частиц.

Купить новые девайсы можно в официальных магазинах IQOS или на сайте IQOS.com.

* Источник: Среднее снижение концентрации большого числа вредных и потенциально вредных веществ было измерено в табачном паре IQOS по сравнению с такими же веществами, которые были измерены в дыме более 1600 марок сигарет в более чем 40 странах в период с 2008 по 2017 годы. Сбор табачного пара и дыма осуществлялся в интенсивном режиме, определенном Министерством здравоохранения Канады. Расчеты снижения исключают никотин.»

Материал подготовлен при финансовой поддержке ТОО «Филип Моррис Казахстан»