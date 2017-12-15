Вещи, о которых больше всего говорили в 2017 году

2017 год был полон исторических событий. От начала правления нового президента Соединенных Штатов и последовавшего за этим сопротивления до многочисленных террористических атак и природных катастроф. Мода и торговля не останавливались даже в самые тревожные времена и чутко реагировали на все происходящие в обществе изменения. The New York Times составили свой список вещей, которые обсуждались больше всего в прошедшем году.

В первую очередь туда вошла розовая шапка-бини – символ женских маршей, прошедших сразу после инаугурации Дональда Трампа.

За ней последовали туфли Manolo Blahnik, столь любимые Меланией Трамп. Президентская чета прилетела в Техас после прошедшего там разрушительного урагана. Первая леди неосмотрительно надела лодочки при посещении места трагедии, это засняли папарацци, и снимок разлетелся по всему интернету.

В список включили нижнее белье Calvin Klein. Бренд, по мнению критиков, стал наиболее обсуждаемым в 2017 году благодаря приходу в него Рафа Симонса. Бельгийскому дизайнеру удалось превратить самый тиражируемый предмет марки в произведение искусства. Например, во флагманском бутике дома на Мэдисон-авеню трусы висят на отдельной вешалке в центре магазина.

Сумка Frakta от IKEA также заслужила внимание журналистов. Пластиковый пакет шведского гиганта ознаменовал новую веху в истории моды, когда роскошь и базовые потребности унифицируются в одно целое.

Рейтинг продолжили банный отельный халат, олицетворяющий сексуальный скандал с Харви Вайнштейном, пояс от Аззедина Алайа, уродливые кроссовки Balenciaga, декабрьский выпуск британского Vogue, косметика Fenty Beauty by Rihanna, футболка Supreme и джинсовка Off-White.