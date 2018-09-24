6 безумных "вещей" знаменитостей, когда-либо проданных на аукционах

Фанатская любовь не знает границ, и иногда, если поклонник обладает приличным состоянием, может доходить до откровенного абсурда. Особо одержимые выставляют на eBay и аукционы ношенные, покусанные или просто находившиеся вблизи от знаменитостей предметы. Самые безумные – в нашей подборке:

Слезы

На прошлой неделе в Сети появилась новость, что Ноа Сайрус совместно с PizzaSlime продает бутылочки с 12 слезинками за $12 000, то есть $1 000 за слезу. Неизвестно, по какой причине плакала Ноа, но подозреваем, что всё дело в разрыве певицы с Лил Ксан.

Салфетка с соплями

В 2008 году на шоу The Tonight Show Скарлетт Йоханссон пришла простуженная. Более-менее спас ситуацию ведущий шоу Джей Лено, который одолжил актрисе салфетку. Актриса высморкалась, положила салфетку в пакетик и подписала его. После Йоханссон продала эту салфетку за $5 300 на eBay. Деньги пошли на счет благотворительного фонда. Покупатель неизвестен.

Коренной зуб

В 2011 году на аукционе в Англии был продан больной коренной зуб Джона Леннона за $31 200, что почти в два раза превысило его первоначальную стоимость – $16 000. Немаловажно то, что этот зуб был подарком Леннона своей домработнице еще в 1960-х.

Клочок волос

Волосы – один из самых популярных среди необычных лотов на аукционах. Самыми дорогими в истории считаются проданные клочки волос Элвиса Пресли ($115 000) и Че Гевары ($100 000). Третий в рейтинге – Джастин Бибер, чей клочок волос ушел с молотка за $40 668. Выставил на продажу волосы не сам Бибер, а телеведущая Эллен Дедженерес. Певец лично принес волосы в пластиковой коробочке с автографом на интервью с ведущей в 2011 году. Деньги от продажи пошли на благотворительность.

Воздух

Возможно, это самая абсурдная субстанция, которая когда-либо была продана. Продавец описал "продукт", заключенный в стеклянную банку, так: "Стань первым, кто купит банку с воздухом знаменитости. Воздухом, некоторые молекулы которого, возможно, вступали в прямой контакт с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом". Покупатель лота предпочел остаться неизвестным. Цена лота не заоблачная – $523 – но за воздух, всё же, завышена.

Покусанные тосты

Вряд ли фанатки N'Sync отказались бы от недоеденных Джастином Тимберлейком тостов. Однако, в 2000 году повезло только Кэти Саммерс – 19-летней студентке, у которой оказалось достаточно денег, чтобы раскошелиться на $1 025. Два тоста были выставлены DJ-ем после того, как Тимберлейк не доел тосты во время своего утреннего интервью на радиостанции.