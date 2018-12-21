Список идеальных подарков: для гурманов, арт-ценителей и домоседов

Выбор подарков – самая приятная и одновременно самая нервная часть подготовки к Новому году. Специально для тех, кто оставляет всё на последний момент, мы приготовили список нетривиальных подарков, которые понравятся вашим друзьям. Для удобства мы разделили всех потенциальных получателей подарков на категории: гурманы-фуди, любители хюгге, которые любому бару предпочтут диван, и арт-ценители, которые в отпуске перемещаются исключительно по направлению от музея к галерее.

Гурманы

За последний год еда из обыкновенной потребности превратилась в одно из самых модных направлений в Казахстане. Шефы становятся звездами не меньше, чем блогеры, развиваются новые форматы заведений, а уличная еда из донера и самсы эволюционировала в пинсу и фалафели. Гастро-туризмом также никого не удивишь – всё чаще в поездках еда становится главной целью путешествующих. Из поездок мы привозим домой новые рецепты и впечатления. Поэтому для тех, кто и дома предпочитает баловать себя чем-то посложнее котлет и яичниц, мы собрали список необязательных, но очень приятных вещей. Среди них: набор для приготовления матча на дому, мини-печка для пиццы (чтобы готовить её на плите), сырная тарелка с подсказками, маленький винный набор с декантером и бокалами, а также книга рецептов от фуди и супермодели Крисси Тейген.

Домоседы

У всех нас есть такой друг, который любой вечеринке предпочтет уют родного дивана и кухни. Поэтому квартира такого человека напоминает что угодно, но только не квартиру холостяка. Там есть всё, чтобы сделать существование в ней максимально комфортным: миллионы ковриков, тапочки для гостей, свечи, уютные подушки и другие мелочи, которые даже не могут прийти вам в голову. Этот друг наверняка пропагандирует философию хюгге, а потому наш список подарков однозначно придется ему по вкусу. Пусть это будут новогодняя гирлянда или меховая подушка, свеча с запахом лаванды и розмарина, уютные тапочки с ушами, шелковая пижама и мягкая игрушка.

Арт-ценители

Ваш лучший друг не может жить без выставок и вернисажей? По приезду в новый город сразу ищет в нем галереи и музеи современного искусства? Он – тот самый человек, который стоял в пятнадцатиградусный мороз в очереди на вернисаж Серова? Тогда мы нашли для него отличный подарок. Конечно, лучший сюрприз для таких арт-маньяков – сами произведения искусства. К сожалению, даже работы молодых художников и гравюры и литографии от известных мастеров будут стоить дорого. Поэтому предлагаем альтернативу: каталог работ Сергея Калмыкова от музея им. Кастеева, спортивный шарф от Garage с принтом Маурицио Кателлана, скетчи от архитектора Бекзата Аманжола, лего "Музей Соломона Гугенхайма", шоппер с принтом картины Шишкина "Утро в сосновом лесу" и триптих из скейтбордов с принтами работы Жана-Мишеля Баскии.